Colombia

Resultados Lotería de Santander hoy 5 de septiembre: revise su billete y cobre el premio mayor

Esta lotería colombiana realiza un sorteo a la semana, todos los viernes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados de hoy

La Lotería de Santander ofrece un premio mayor de 10 mil millones de pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Lotería de Santander ofrece un premio mayor de 10 mil millones de pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Lotería de Santander dio a conocer los resultados ganadores de su más reciente sorteo efectuado este viernes 4 de septiembre de 2026.

Este popular juego entrega más de 70 premios cada semana. Averigüe aquí si conseguiste alguno de sus miles de millones de pesos en premios.

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Resultados de la Lotería de Santander

Fecha del sorteo: viernes 4 de septiembre de 2026.

Premio mayor: 856.

Serie: 281.

Cuál es el horario de la Lotería de Santander

La Lotería de Santander celebra un sorteo a la semana durante la noche de la siguiente manera:

Todos los viernes.Los resultados se publican a las 23:00 horas.

Cómo cobrar un premio de la Lotería de Santander

Es importante mencionar que el billete de la lotería es lo más importante, es la única manera de recibir el premio para quien resulte ganador.

Hay que guardarlo en un lugar seguro para que no se dañe, ni se ensucie y poder reclamarlo con éxito.

Si el premio es superior a los 3 millones de pesos, se debe ir a las oficinas de la Lotería en la ciudad de Bucaramanga para verificar la autenticidad del billete.

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Mientras que para premios menores, se puede acudir a las agencias distribuidoras autorizadas o cobrar las aproximaciones con el lotero de confianza.

Cuál es el plan de premios

Este es el peculiar plan de premios de la Lotería del Cauca (Imagen Ilustrativa Infobae)
Este es el peculiar plan de premios de la Lotería del Cauca (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería de Santander ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los más de 70 premios principales que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor de 6.000 millones de pesos.

Un seco de 500 millones de pesos.

Tres secos de 300 millones de pesos.

Cuatro secos de 400 millones de pesos.

Siete secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 50 millones de pesos.

15 secos de 20 millones de pesos.

17 secos de 10 millones de pesos.

20 secos de 5 millones de pesos.

¿Cómo ganar la Lotería de Santander?

Para jugar la Lotería de Santander se necesita al menos 6 mil pesos para comprar una fracción o bien 18 mil pesos para adquirir el billete completo.

Se puede comprar el boleto con el lotero de confianza, el cual debe tener el carnet que lo identifica como un vendedor oficial del sorteo.

También se puede adquirir en línea a través de las páginas oficiales y apps de Lottorent, Loticolombia y Lottired.

Posteriormente, se tiene que elegir la combinación ganadora la cual se conforma de dos partes, la primera un número de cuatro dígitos, cada uno elegido del 0 al 9; y la segunda es su respectiva serie de tres números.

Para ganar, la apuesta elegida tiene que coincidir con el premio mayor o cualquiera de los más de 30 premios principales que la Lotería de Santander ofrece a sus apostadores.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador

Al momento de validar y cobrar un premio superior a 3 millones de pesos, el ganador debe:

Dirigirse personalmente a las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga (Calle 36 No. 21-16) para verificar la autenticidad del billete. 

El equipo especializado usa tecnología avanzada para detectar cualquier intento de falsificación y garantizar la legalidad del proceso. 

Es necesario presentar el billete original junto con un documento de identidad válido y completar los formularios correspondientes para iniciar el pago.

Para premios inferiores a 3 millones de pesos:

El cobro puede realizarse más cómodamente en agencias distribuidoras autorizadas o incluso con el lotero de confianza en caso de aproximaciones.

Se recomienda contactar con la lotería con anticipación para coordinar la verificación y recibir instrucciones específicas.

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