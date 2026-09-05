Detienen a escolta de Farath Coronel, presunto autor material del homicidio del colaborador de Hoy

El escolta del vidente Farath Coronel fue detenido en el Estado de México por su presunta responsabilidad en un homicidio. (Especial Infobae)

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a Elías “N”, señalado como presunto autor material del homicidio de Farath Coronel, conocido como “Brujo Mexicano” y colaborador del programa Hoy. El crimen ocurrió la mañana del viernes 4 de septiembre en el domicilio de la víctima, ubicado en la colonia Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Elías “N” se desempeñaba como elemento de seguridad privada de Coronel. Tras el ataque, vecinos alertaron a las autoridades y agentes de seguridad acudieron al inmueble, donde localizaron al influencer sin vida.

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El detenido quedó a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien integra la carpeta de investigación. La autoridad determinará su situación jurídica y solicitará la intervención de un juez de control para la audiencia inicial.

Un comunicado de la Fiscalía del Estado de México reporta la detención de Elías N por su presunta responsabilidad en un homicidio en Cuautitlán Izcalli. (Fiscalía del Estado de México)

Filtración de audios previo a la detención

Antes de la captura de Elías “N” circuló un audio atribuido a un presunto amigo de Farath Coronel, difundido por medios como TV Notas. En la grabación, el hombre relata una posible secuencia de los hechos y menciona al escolta como supuesto responsable del ataque.

Según esa versión, Farath, Elías y otro hombre identificado como “Kendal” se encontraban juntos poco antes del crimen. El supuesto amigo afirma que el vidente tuvo una discusión con sus escoltas y describe a Elías como una persona de carácter explosivo.

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“Ya sabes cómo es mi comadre, con su carácter, ya sabes cómo regaña él”, se escucha en el audio.

El relato sostiene que Farath habría enviado a Elías a un Oxxo después del altercado. El hombre regresó solo al domicilio, según esta versión, y posteriormente habría cometido el homicidio.

El audio también afirma que después del ataque fueron sustraídos dinero, joyas, armas, perfumes, ropa y una camioneta. Además, señala que Elías habría bloqueado contactos, dado de baja su línea telefónica y escapado.

Estas afirmaciones corresponden a una versión extraoficial y deberán ser corroboradas por la investigación ministerial.

El influencer tuvo una discusión que transmitió en vivo

Surge último video de Farath Coronel regañando con ira a sus escoltas

Tras conocerse el asesinato, también comenzó a circular una transmisión reciente de Coronel en la que reprende a sus elementos de seguridad. En el video, el influencer reclama a Elías por el manejo de un arma larga.

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“¡Elías! No se me muevan de aquí los dos, por favor. Cosa uno y cosa dos. Le vas a pegar con el rifle en la cara a ella, ¿no te fijaste, pende**?”, dice Coronel.

El escolta responde: “Sí me fijo, patrón”. El vidente insiste: “Sí, sí, sí, con el pinche rifle acá en la cara así”.

En otro momento, Coronel cuestiona las aspiraciones económicas de sus empleados y exige mayor preparación: “Perfecciona todo lo de seguridad si quieres ganar dinero”.

El material también muestra que Coronel establecía reglas estrictas para sus escoltas. “Usted es empleado, un empleado debe seguir reglas”, afirma en la transmisión.

La relación laboral entre la víctima y sus elementos de seguridad adquiere relevancia tras la detención de Elías, aunque el contenido del video no demuestra por sí mismo una participación criminal.

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En 2022, Coronel ya había relatado un episodio de violencia durante un traslado. En una transmisión desde una camioneta afirmó que una unidad blanca les cerró el paso sobre Viaducto y que su escolta respondió después de escuchar disparos. El vidente sostuvo entonces que se trató de un intento de secuestro.

¿Quién fue Farath Coronel?

Farath Coronel ganó notoriedad en México por sus participaciones como vidente en Hoy y otros espacios de televisión, revistas y radio en México y Estados Unidos. Realizaba predicciones, lecturas de cartas y consultas de numerología para figuras del espectáculo.

A través de sus redes sociales, Farath Coronel compartía su día a día y su faceta como experto en tarot y numerología. (Captura de pantalla )

Durante sus últimos años también desarrolló contenido para redes sociales, donde compartía transmisiones, fotografías, trabajos de modelaje y aspectos de su vida personal.

La FGJEM mantiene abierta la investigación para esclarecer el homicidio y determinar la responsabilidad de las personas relacionadas con el caso.