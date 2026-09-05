Tres diputados federales de la actual legislatura han muerto de forma violenta: Zenyazen Escobar, Melesio Cuén y Benito Aguas

Tres diputados federales de la actual legislatura han muerto de forma violenta. Crédito: @Juan_OrtizMX

Guardar

La LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados no solo se ha caracterizado por peleas entre sus integrantes, pues, desde que entró en funciones, en 2024, tres legisladores han perdido la vida por arma de fuego o de forma violenta.

Este viernes, fue encontrado el cuerpo sin vida de Zenyazen Roberto Escobar García, diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en la carretera federal Veracruz-Xalapa, en Veracruz.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las autoridades veracruzanas, el legislador morenista fue hallado al interior de su vehículo, a la altura de la zona conocida como La Gloria, en el municipio de Puente Nacional. Escobar García contaba con una herida provocada por arma de fuego.

Autoridades investigan muerte del diputado Zenyazen Escobar

Ricardo Ahued, secretario de Gobierno de la entidad, detalló en conferencia de prensa que aunque Escobar García sufrió una herida por disparo de arma de fuego, el vehículo no tenía muestras de violencia, por lo que se indagan cómo sucedieron los hechos.

Además, adelantó que el caso será atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de Ernestina Godoy Ramos.

Morena lamenta la muerte del diputado Zenyazen Escobar. (Foto: redes sociales)

Mientras que la fiscal de estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, señaló que “yo solo les puedo confirmar el deceso”, e indicó que peritos, fiscales y elementos de la Policía Ministerial acudieron al lugar para dar paso a las investigaciones.

PUBLICIDAD

Fue parte del gobierno de Cuitláhuac García

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables. Además, procesó la escena con el objetivo de recabar indicios que ayuden a determinar qué pasó y quiénes participaron.

Escobar García integró el Movimiento Magisterial Popular Veracruzano. En su trayectoria, coordinó la bancada de Morena en el Congreso de Veracruz y ocupó la Secretaría de Educación estatal durante la gubernatura de Cuitláhuac García. Renunció a ese puesto para competir por la coordinación de la 4T, cargo que finalmente quedó en manos de Rocío Nahle, hoy gobernadora del estado. Al final, obtuvo una curul en la Cámara de Diputados.

PUBLICIDAD

The vehicle of Zenyazen Escobar is seen at the scene where the federal legislator from Veracruz was found dead with at least one gunshot wound on a highway linking the municipality of Puente Nacional with the state capital, Xalapa, Mexico, September 4, 2026. REUTERS/Yahir Ceballos

Muerte de Héctor Melesio Cuén

Héctor Melesio Cuén murió asesinado el 25 de julio de 2024. Al momento de su muerte, se desempeñaba como diputado federal plurinominal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la Primera Circunscripción.

La FGR estableció que Cuén fue asesinado en la finca Huertos del Pedregal, en Culiacán, Sinaloa. Ese inmueble también estuvo relacionado con el secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, fundador y líder del Cártel de Sinaloa.

Peritajes federales encontraron sangre del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa dentro de la finca. Con este hallazgo, la FGR desechó la versión inicial de la Fiscalía de la entidad, que ubicaba el ataque en una gasolinera, durante un supuesto intento de robo.

PUBLICIDAD

El programa fue transmitido en vivo por YouTube. Crédito: Youtube - Héctor Melesio Cuén Ojeda

Detienen al chofer de Melesio Cuén

Hace unos días, autoridades federales detuvieron a Fausto Corrales, chofer de Melesio Cuén, y lo vincularon a proceso por presuntas falsas declaraciones y encubrimiento relacionado con el homicidio de su jefe.

Fausto ‘N’ es una figura relevante, porque es la única persona en México –o con vida– que puede revelar qué ocurrió con Melesio Cuén y quién dio la orden de asesinarlo.

El excolaborador de Melesio Cuén fue detenido la tarde de este 19 de agosto en la CDMX. Crédito: Redes Sociales

Asesinan al diputado Benito Aguas con disparo en la cabeza

Benito Aguas se desempeñó como diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por el Distrito 18 de Veracruz, con cabecera en Zongolica. El 9 de diciembre de 2024 fue asesinado en la localidad de Tepenacaxtla.

PUBLICIDAD

El legislador sufrió heridas de bala en la cabeza y el tórax. Lo alcanzaron a trasladar a un hospital, donde murió posteriormente.

En 2024, en Veracruz, asesinaron al diputado federal por el PVEM, Benito Aguas. Crédito: X/ @Juan_OrtizMX

Durante la campaña electoral, Aguas ya había solicitado seguridad ante la situación de violencia en la Sierra de Zongolica. Tras el homicidio, fueron detenidas dos personas señaladas por su participación en el ataque y la investigación pasó también al ámbito federal, como ocurrió con los otros dos legisladores.

Este tipo de casos no deberían normalizarse, pues tres diputados, de la actual legislatura y de diferentes partidos, murieron por arma de fuego o de forma violenta.

PUBLICIDAD