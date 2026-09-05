México

Estas son las líneas telefónicas que podrían ser eliminadas del registro: más de 9 millones con terminación “1” ya fueron vinculadas

El calendario para vincular la línea telefónica sigue activo y culminará hasta diciembre de 2026

Una mano sostiene un smartphone. La pantalla muestra el logo de CRT, la URL registratulinea.crt.gob.mx, un triángulo de alerta y símbolos de teléfono y persona.
Estas son las líneas telefónicas que podrían ser eliminadas del registro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) confirmó que, al corte del jueves 3 de septiembre, un total de 9 millones 550 mil 278 líneas con terminación “1” completaron su proceso de vinculación. La cifra representa el 83.4% de los 11,452,897 números estimados para ese dígito, mientras el resto enfrenta el riesgo de depuración una vez agotado el plazo.

Del bloque de líneas suspendidas por falta de registro, ya se reactivaron un millón 162 mil 793 números que realizaron el trámite fuera del plazo original. La CRT prevé que en los próximos días se sumen alrededor de 1.9 millones de reactivaciones adicionales correspondientes a esta terminación.

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Más de 2 millones de líneas del bloque 1 serán eliminadas

La comisión estima una depuración de cerca de 2.5 millones de líneas en desuso dentro del bloque “1”. Esos números quedarían fuera del sistema al no haberse vinculado ni mostrar actividad reciente por parte de sus titulares.

El proceso de vinculación alcanza, a nivel nacional, un total de 80.9 millones de líneas registradas al 3 de septiembre. La cifra equivale al 67.4% del total de números que se espera vincular en todo el país, considerando el universo completo de terminaciones.

Infografía con fechas límite para vincular líneas telefónicas por último dígito de celular, de agosto a diciembre. Una mano sostiene un teléfono móvil
Una infografía detalla las fechas límite para vincular las líneas telefónicas en México, según el último dígito del número celular, con la suspensión de líneas no registradas. (Comisión Reguladora de Telecomunicaciones)

Depurarán un total de 25 millones de líneas en desuso

La CRT calcula una depuración aproximada de 25 millones de líneas en desuso dentro de la base total, resultado de años de acumulación de chips que nunca tuvieron un uso continuo. Entre las causas identificadas se encuentran:

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  • Chips de regalo incluidos en paquetes comerciales que nunca fueron activados.
  • Chips de un solo uso adquiridos por visitantes temporales en el país.
  • Chips de un solo uso obtenidos a través de promociones comerciales.

Las personas cuyas líneas con terminación “1” permanecen suspendidas no pierden su número telefónico. Pueden recuperar el servicio de forma inmediata en cuanto completen la vinculación ante su compañía, y mientras tanto conservan funciones básicas como llamadas de emergencia, contacto con atención ciudadana, comunicación con su operador y recepción de la alerta sísmica.

Sheinbaum descarta que el registro busque vigilar a la ciudadanía

Claudia Sheinbaum Presidenta de México, habla en conferencia de prensa sobre el registro de chips telefónicos. Un banner al fondo indica "Conferencia del Pueblo" y "Ciudad". En un recuadro inferior, se presenta a un intérprete de lenguaje de señas, alternando entre un hombre y una mujer. La funcionaria expone que el registro tiene como objetivo disminuir fraudes y extorsiones, asociando números telefónicos con sus usuarios. Esta iniciativa se presenta como una estrategia antiextorsión implementada también en otras naciones.

El pasado 13 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló en su conferencia matutina que el objetivo del registro es combatir el fraude y la extorsión, no vigilar a los usuarios. La mandataria explicó que la medida busca asociar cada número telefónico a una persona identificada, en línea con prácticas ya aplicadas en otros países.

Subrayó que existe un límite establecido para el registro, aunque insistió en que la participación ciudadana sigue siendo determinante para consolidar un sistema más seguro.

La presidenta afirmó: “Si están registrados los chips, vamos a tener menos fraudes, menos extorsión. Ese es el objetivo del registro, no tiene ningún otro interés”. Reconoció además que buena parte de las líneas pendientes podrían estar inactivas, sin que las propias compañías telefónicas tengan certeza sobre su estado actual.

Calendario para vinculación continúa activo

El calendario oficial de vinculación por terminación numérica continúa activo para el resto de los dígitos: el 2 vence el 15 de septiembre; el 3, el 30 de septiembre; el 4, el 15 de octubre; el 5, el 31 de octubre; el 6, el 15 de noviembre; el 7, el 30 de noviembre; el 8, el 15 de diciembre, y el 9, el 31 de diciembre.

Para completar el trámite, los usuarios pueden acudir a cualquier centro de atención de su compañía telefónica o realizar el proceso de forma remota a través de las plataformas digitales de cada operador. El portal oficial de la CRT concentra los enlaces directos hacia todas las empresas participantes.

Ante dudas sobre el proceso, la ciudadanía cuenta con canales de contacto directo con la CRT a través de sus perfiles en redes sociales, el correo electrónico dudasvinculacion@crt.gob.mx, o la línea de atención ciudadana 079, disponible las 24 horas del día.

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