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Gobierno de Sheinbaum reestructura deuda de Pemex con proveedores y contratistas: su sucesor también la tendrá que pagar

Con esta decisión, la siguiente administración también deberá aportar para liquidar el adeudo de la petrolera con sus proveedores

La deuda de Pemex a proveedores y contratistas fue restructurada para terminar de pagar en 2033. Crédito: Getty Images
La deuda de Pemex a proveedores y contratistas fue restructurada para terminar de pagar en 2033. Crédito: Getty Images
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La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decidió reestructurar la deuda que mantiene Petróleos Mexicanos (Pemex) con sus proveedores y contratistas, por lo que está previsto que sea saldada hasta el año 2033.

Cabe señalar que, en lo que va del actual sexenio, México ha desembolsado 830 mil millones de pesos para tratar de liquidar la deuda de la petrolera con sus proveedores y contratistas, algo que fue herencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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Sheinbaum tuvo que reestructurar deuda con proveedores de Pemex hasta el 2033

Dado que los recursos destinados han sido insuficientes, la primera mandataria decidió reestructurar los pagos en cuestión hasta 2033, es decir, cuando su sexenio haya terminado y la cuenta quede en manos del siguiente gobierno.

Con base en la información plasmada en el Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum, durante 2025 se hicieron pagos a proveedores y contratistas por 582 mil millones de pesos, mientras que en el primer semestre de 2026 se desembolsaron otros 248 mil millones de pesos.

La presidenta Claudia Sheinbaum decidió heredar parte de la deuda de Pemex a contratistas. Crédito: Presidencia
La presidenta Claudia Sheinbaum decidió heredar parte de la deuda de Pemex a contratistas. Crédito: Presidencia

4T abona más de 800 mil millones de pesos

Con base en los antes mencionado, desde que comenzó el gobierno de la morenista, entre 2025 y en lo que va del año en curso, ha destinado 830 mil millones de pesos para tratar de ponerse al corriente con las empresas que trabajan para la compañía pública del Estado.

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Sin embargo, esos pagos no evitaron que varias empresas quebraran -—sobre todo del sur-sureste—, como consecuencia de la falta de liquidez derivada de los cuantiosos adeudos de Pemex.

“Se realizaron pagos a personas proveedoras y contratistas por 582 mil millones de pesos en 2025 y 248 mil millones de pesos en el primer semestre de 2026, con lo que se fortaleció la cadena de valor y la confianza en la empresa. Estos resultados reflejan la continuidad de la estrategia de desendeudamiento y el fortalecimiento de la estructura financiera de Pemex”, reza el informe presidencial.

Pemex está lejos de terminar de pagar lo que debe

No obstante, pese a la cantidad de dinero desembolsado, Petróleos Mexicanos aún está lejos de terminar de pagar lo que debe; sin dejar de mencionar que el Segundo Informe no detalla cuánto queda pendiente con proveedores y contratistas.

Pese a que la cifra no está disponible, al consultar el último informe trimestral de la petrolera, correspondiente a abril-junio de 2026, todavía faltan por pagar 374.3 mil millones de pesos.

Pemex no cuenta con la posibilidad de acogerse a un mecanismo en caso de quiebra. Crédito: X / @Pemex
Pemex no cuenta con la posibilidad de acogerse a un mecanismo en caso de quiebra. Crédito: X / @Pemex

Sheinbaum le deja parte de la deuda a su sucesor

Cabe señalar que un documento enviado por Pemex a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) en julio de 2026, revela que se han reestructurado 255.3 mil millones de pesos de dicha deuda, cuyo plazos de pago se extienden hasta 2033.

En ese sentido, aparte de los cientos de miles de millones de pesos que todavía debe Pemex, una parte de las obligaciones que no pudo cubrir en los plazos establecidos fue programada para los siguientes años, incluso más allá de la actual administración.

Amplían plazos de pagos que la paraestatal arrastra desde 2025

Tampoco se debe soslayar que los adeudos que se mandaron para los siguientes años, corresponden también a obligaciones que la paraestatal arrastra desde 2025.

“Durante 2025 y por el periodo de tres meses terminado el 31 de marzo de 2026, Petróleos Mexicanos celebró convenios modificatorios con proveedores y contratistas con el propósito de ampliar los plazos de pago”, detalla el documento enviado a la SEC y al que tuvo acceso Proceso.

La mayor carga en los pagos será a partir de 2031

Pemex planteó una reestructura de deuda con proveedores y contratistas que inicia pagos en 2027, pero concentra la mayor carga desde 2031 —cuando Sheinbaum ya no esté en el poder—, de acuerdo con el documento enviado a la SEC.

El director de Pemex Juan Carlos Carpio Fragoso reconoció que Pemex necesita de la inversión privada. Crédito: X/ @Pemex
El director de Pemex Juan Carlos Carpio Fragoso reconoció que Pemex necesita de la inversión privada. Crédito: X/ @Pemex

El reporte establece que para 2031 y los años posteriores se deberán pagar 125.4 mil millones de pesos, casi la mitad de los 250.4 mil millones de pesos pendientes.

Mientras que entre 2027 y 2030, la petrolera deberá amortizar otros 125 mil 47.5 millones de pesos. El calendario marca 21 mil millones de pesos en 2027 y 31 mil millones de pesos en 2028.

Para 2029, la paraestatal tendrá que pagar 34.4 mil millones de pesos y en 2030 el monto sube a 37.8 mil millones de pesos.

La situación de Pemex nada más no mejora, y solo se hereda, porque el gobierno de Sheinbaum reestructuró la deuda de Pemex con proveedores y contratistas hasta 2033.

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