Fue coautor de “Pobre Soñador”: la historia detrás del himno que Felipe Souza creó junto a El Tri

Felipe Souza durante su etapa como guitarrista de El Tri entre 1991 y 1993, periodo en el que coescribió "Pobre Soñador" y participó en la grabación del álbum '25 Años'. IG: eltri_oficial

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Felipe Souza es coautor de “Pobre Soñador”, según el registro de la SACM que lo acredita junto a Alejandro Lora Serna en la canción emblema de El Tri, un dato que el músico consolidó durante su paso por la agrupación entre 1991 y 1993, antes de fallecer a los 61 años.

La Sociedad de Autores y Compositores de México acredita a Felipe Souza De Gonzaga Sevilla como coautor de “Pobre Soñador”, junto a Alejandro Lora Serna.

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El registro coloca a Souza más allá de la ejecución en vivo: participó también en la construcción de una de las canciones centrales del repertorio de El Tri.

La pieza se lanzó en 1993 dentro del disco “25 Años”, grabado por la disquera WEA Latina en los estudios Indigo Ranch, en Malibú, California, y Kay-Nah, en la Ciudad de México.

Se convirtió en una de las baladas de rock más exitosas comercialmente de la banda, con arreglos de guitarra eléctrica y acústica creados e interpretados por el propio Souza.

La guitarra de Souza quedó en cinco materiales discográficos

Souza se integró a la alineación oficial de El Tri en 1991 como guitarrista líder, rítmico y corista. Su trabajo quedó registrado en cinco álbumes oficiales como guitarrista y arreglista:

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El Indocumentado (1992): Su primer álbum de estudio con la banda tras la salida de Sergio Mancera.

25 años (1993): Disco de estudio donde participó en la creación y éxito del icónico tema “Pobre soñador”.

Una rola para los minusválidos (1994): Álbum de estudio donde aportó guitarras y mezclas.

Un cuarto de siglo (1995): Álbum doble grabado en vivo que recopila el festejo del 25 aniversario, donde fungió como director musical.

Hoyos en la bolsa (1996): Material en el que también dejó grabados sus créditos de guitarra.

Su interpretación de “Pobre Soñador” se conservó además en versiones históricas posteriores, como el MTV Unplugged de 1996 y el disco Sinfónico del grupo.

Dejó la banda en 1994, cuando se mudó a Nueva York, y cedió su lugar en la guitarra a Óscar Zárate.

Felipe Souza participó en cinco producciones discográficas de la reconocida banda. (Captura de pantalla )

Coautoría y arreglos en otros temas del álbum “25 Años”

La aportación de Felipe Souza en la discografía de El Tri no se limitó exclusivamente a “Pobre Soñador”.

Dentro del álbum 25 Años (1993), el músico firmó como coautor junto a Alex Lora en otros dos temas del catálogo: “Tómate la foto” y “Libertad bajo fianza”.

Además de la ejecución técnica de las cuerdas, Souza participó activamente en las labores de mezcla y producción dentro de los estudios Indigo Ranch en California.

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Esta doble faceta como guitarrista y creativo de cabina permitió incorporar texturas de blues y rock clásico en la estructura de las canciones, consolidando un sonido más pulido para la agrupación en las estaciones de radio de principios de los noventa.

Además de la ejecución técnica, Souza participó activamente en las labores de mezcla y producción en el disco 25 años. (Faceook: Felipe Souza)

El Tri despidió a Souza y reconoció su aportación en “Pobre Soñador”

La cuenta oficial de la agrupación liderada por Alex Lora publicó un mensaje de despedida tras confirmarse la muerte del guitarrista a los 61 años. Las causas del deceso no han sido reveladas por su entorno familiar.

“Con tristeza te despedimos, lamentando profundamente tu partida. Poseedor de un gran talento, compañero de tantos rocanroles, viajes, risas y aventuras. Gracias por tu aportación en rolas como ‘Pobre Soñador’ y ‘Mis rolas’”, señala el mensaje.

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El mensaje agrega: “Descansa en paz, querido Felipe. Siempre estarás en nuestros corazones”.

El Tri despidió a Felipe Souza y reconoció su aportación en “Pobre Soñador” (IG: eltri_oficial )

La carrera de Souza se extendió a El Haragán y Cía

Antes y después de su etapa con El Tri, Souza construyó una trayectoria que incluyó a El Haragán y Cía, agrupación que también le rindió homenaje: “Compartimos escenarios, canciones, caminos, noches y momentos que quedaron para siempre en la memoria. Gracias por cada acorde y tu pasión”.

La banda de rock El Haragán y Cía comunicó a través de redes sociales el fallecimiento de su exguitarrista Felipe Souza. (Facebook)

Souza comenzó a tocar guitarra a los nueve años y se formó, entre otros, con Carlos Fuentes Davidson, Pepe Mussel y tomó un curso de verano en el Berklee College of Music en 1981.

Su nombre aparece también en créditos de Betsy Pecanins, Guillermo Briseño, Cristian Castro y Erin Rubin, además de arreglos y sesiones para Mijares, Ricardo Arjona y Pepe Aguilar.

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