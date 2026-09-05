España

Calor de verano y tormentas por el acercamiento de una DANA: la Aemet pone en alerta a media España por altas temperaturas y fuertes precipitaciones

Los termómetros seguirán superan los 40 grados en algunas zonas del país, mientras en varias regiones se registrarán chubascos y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo

Una pareja pasea por Sevilla bajo una sombrilla, este jueves. (EFE/Raúl Caro)
Una pareja pasea por Sevilla bajo una sombrilla, este jueves. (EFE/Raúl Caro)
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Una jornada más, España experimentará calor de pleno verano en septiembre. Estos valores tan elevados para la época del año han provocado hitos meteorológicos nunca antes vistos en el país: el jueves 3 de septiembre se activó por primera vez avisos rojos por temperatura máxima en un mes de septiembre desde que existe Meteoalerta (2007); además, ese mismo día, los termómetros en El Granado (Huelva) alcanzaron los 45,7 grados, la temperatura más alta registrada para un mes de septiembre (empatada con Montoro, en Córdoba, en 2016) y la más elevada en 2026 en España.

Este sábado se esperan ascensos en Canarias, los litorales de Alborán, el norte de Galicia y las regiones del extremo suroeste peninsular, aunque se producirán descensos en el área cantábrica, la mitad sur y el centro de la Península. Los termómetros superarán los 35 grados en la mayor parte del interior y de forma local en las islas, incluso pudiendo alcanzar los 40 en puntos de las depresiones del suroeste y del nordeste.

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De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que los termómetros de varias capitales de provincia se sitúen en valores muy elevados: por ejemplo, 39 grados en Córdoba o Guadalajara; 40 en Badajoz o Lleida, y 41 en Pamplona o Zaragoza.

Mapa de la temperatura en España el 5 de septiembre de 2026. (Windy)
Mapa de la temperatura en España el 5 de septiembre de 2026. (Windy)

Con respecto a las temperaturas mínimas, también se registrarán ascensos que serán acusados en las mesetas. Esto dejará noches tropicales (aquellas en las que no se baja de los 20 grados) en amplias zonas de la Península, salvo en el norte. Localmente podrían ser incluso tórridas (sin bajar de los 25 grados) en Canarias, el litoral mediterráneo y los valles de la vertiente atlántica.

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Alertas por calor, tormentas y lluvias

Con todo ello, la Aemet ha activado alerta amarillas y naranjas por altas temperaturas máximas en un total de 13 comunidades autónomas. Los vemos a continuación por provincias e islas de los archipiélagos: en nivel naranja (riesgo importante) se encuentran Huesca, Zaragoza, Girona, Lleida, Tarragona y Navarra; en nivel amarilla se suman Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Sevilla, Teruel, Mallorca, Cantabria, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Barcelona, A Coruña, Ourense, Madrid, Álava, Gipuzkoa, La Rioja, Castellón, Valencia, Gran Canaria y La Palma

Junto a estos avisos, se han activado otros por lluvias y/o tormentas en Asturias (en nivel naranja por tormentas), León, Zamora, Lugo (en nivel naranja por tormentas) y Ourense. Este sábado se esperan probables tormentas y chubascos fuertes en Galicia y el Cantábrico occidental.

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Esto se debe a que el acercamiento de una DANA desde el oeste provocará un aumento de la inestabilidad a nivel peninsular, dejando cielos nubosos o con intervalos de nubes medias y altas, así como tormentas vespertinas en el cuadrante noroeste, sin descartar que puedan producirse también en el resto del área cantábrica y en Extremadura.

Aunque en general esta DANA generará poca precipitación, según ha señalado la Aemet, sí serán más importantes en el extremo noroeste, donde es posible que las tormentas y chubascos sean fuertes y vayan acompañadas de granizo en Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León. También es posible que en el resto del país se originen localmente rachas muy fuertes de viento.

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