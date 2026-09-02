América Latina

Un conductor chileno fiscalizado por la policía aseguró ser ciudadano de la “República de Lemuria”: quedó detenido

El curioso individuo, que dijo llamarse Martín Carlos Adrián Lemurión, circulaba con patente y documentos falsos

Un hombre habla ante micrófonos junto a la imagen de una tarjeta de identidad emitida a nombre de Martin Carlos Adrián Lemurión
“Es mi derecho a la autodeterminación”, dijo el "lemuriano" al término de la audiencia que lo dejó con arraigo nacional.
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Con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual quedó este martes un curioso conductor chileno que, al ser fiscalizado, exhibió cédula de identidad, licencia de conducir y pasaporte que lo acreditaban como Martín Carlos Adrián Lemurión, ciudadano de la “República de Lemuria”, continente sumergido entre Madagascar y la India imaginado en el siglo XIX por el científico británico Philip Lutley Sclater.

Al ver lo notoriamente falso de sus documentos y las patentes diplomáticas de su vehículo, Carabineros de la comuna santiaguina de Lampa lo llevaron hasta la tenencia de carreteras, donde verificaron que en realidad se trataba de José Miguel Martínez, de 51 años, hasta ese momento un ejemplar ciudadano sin antecedentes penales.

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Y puesto que el “lemuriano” se negó a hacer más declaraciones alegando inmunidad diplomática, los uniformados lo derivaron ipso facto al juzgado, donde quedó con prohibición de salir del país por 90 días por los delitos de conducción con placa patente falsa y ocultamiento de identidad.

Fotografías del frente y la parte posterior de un automóvil plateado con placas de circulación azules
Las patentes diplomáticas también eran falsas.

“Derecho a la autodeterminación”

Al término de la audiencia, Martínez se enfrentó a la prensa y muy suelto de cuerpo, soltó un discurso bastante sui géneris en el que aseguró que había hecho uso de su “derecho a la autodeterminación” establecido nada menos que en la Constitución chilena, asunto que significa que “tu puedes declarar tu propio país, hacer tus reglas y entenderte con tratados internacionales diplomáticos con los otros países”.

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“Es lo que yo estaba haciendo. Hice mis documentos, hice mis patentes y me declaré autodeterminado. Nunca me habían dicho nada respecto a no hacerlo y es un derecho constitucional, el de la autodeterminación”, recalcó.

Tocante a dónde quedaba el supuesto país al que pertenecía, recordó que la República de Lemuria “es un continente que está bajo el agua”, entre la India y Madagascar y de paso, aseguró que había enviado años atrás sus credenciales diplomáticas al exministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, y al expresidente Gabriel Boric, afirmando que este último le había contestado y “que estaba en conocimiento”.

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