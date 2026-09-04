América Latina

Chile: la Justicia abrió investigación por los presuntos nexos de Fernando Cerimedo con campañas políticas

La indagatoria busca determinar posibles delitos en el uso de “bots” para incidir en los últimos comicios electorales celebrados en el país

Cerimedo el día de su formalización en Bolivia por el ataque a su expareja, Nadia Beller.
Cerimedo el día de su formalización en Bolivia por el ataque a su expareja, Nadia Beller.
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El Ministerio Público confirmó este jueves que abrió una causa penal a fin de determinar presuntos delitos informáticos asociados al consultor argentino Fernando Cerimedo, actualmente preso en Bolivia acusado de mandar a matar a su expareja, en los últimos comicios electorales celebrados en Chile.

La resolución fue firmada por el fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, a partir de una denuncia estampada por el diputado del socialista, Juan Santana, en la que pidió investigar las actividades de Cerimedo en el país y su presunta responsabilidad en la conformación de una red de “bots” que estuvo activa desde el plebiscito de 2020.

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En su denuncia, Santana recordó la participación de la empresa de Cerimedo -Numen-, en dicho plebiscito, y la posterior conformación de Numen SpA en el país.

El documento también hace alusión sobre todo a dos cuentas de la red social X que operaron de manera conjunta para atacar a personalidades como la excandidata Evelyn Matthei, -“Neuroc” y “Dress”-, las que fueron desactivadas entre el 18 y el 20 de agosto de 2026, coincidiendo de forma exacta con la detención del estratega digital argentino en Bolivia.

Cabe recordar que en el allanamiento a la casa de Cerimedo por el presunto sicariato de su expareja, la abogada Nadia Beller, la policía halló una “mini granja de bots”.

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Nadia Beller, la abogada boliviana que fue baleada y acusó al asesor del presidente de Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo
Nadia Beller, la abogada boliviana que fue baleada y apuntó a Cerimedo como culpable.

El vínculo con La Moneda

Hasta ahora, la participación de Cerimedo en Chile está acreditada en la campaña por el Rechazo en 2020, durante el primer proceso constitucional. De acuerdo al diario The Clinic, el marketer argentino fue contactado por el comando por el Rechazo -Casa Común-, y trabajó con el actual director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), Felipe Costabal y Alejandro Irarrázaval, jefe de asesores del presidente José Antonio Kast.

En adición, su expareja, Nadia Beller, quien logró sobrevivir al ataque por el que la justicia boliviana acusa a Cerimedo, aseguró hace una semana en entrevista con Radio Biobío que el estratega digital se vanangloriaba de haber instalado a José Antonio Kast en el sillón presidencial.

“Estoy segurísima de que él trabajó con el equipo de K, porque fue otra de las cosas de las que él se llenaba la boca: de que había hecho un nuevo presidente”, aseguró taxativa.

Según la abogada, Cerimedo estuvo en comunicación permanente con gente en Chile, “sobre todo en los últimos días del conteo de las elecciones y el día de las elecciones, él estaba encima todo el día. En el conteo, en el recuento, le iban reportando y demás”, remató.

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