México

¿Por qué cerró Selva Mágica, el icónico parque de diversiones de Guadalajara?

Fundado en abril de 1988, el espacio formó parte de la infancia de varias generaciones de la capital jalisciense

Fachada naranja de un parque con la escultura de un delfín, un letrero que dice Selva Mágica y un cartel con la palabra Bienvenidos
Después de más de tres décadas como uno de los principales espacios de entretenimiento de Guadalajara, Selva Mágica anunció su cierre definitivo. (facebook)
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Después de más de tres décadas como uno de los principales espacios de entretenimiento de Guadalajara, Selva Mágica anunció su cierre definitivo. El parque, fundado en abril de 1988, formó parte de la infancia de varias generaciones y se convirtió en una referencia turística de la capital jalisciense.

Con más de 30 atracciones, entre ellas El Titán, considerada una de las montañas rusas más grandes del occidente de México, el complejo recibió durante años a familias de Guadalajara y visitantes de otros puntos del país.

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¿Qué pasó con Selva Mágica?

El cierre ocurre después de varios años en los que el parque enfrentó una menor afluencia. Videos y comentarios de visitantes en redes sociales mostraron instalaciones con algunas atracciones fuera de servicio, una situación que contrastó con la época de mayor popularidad del recinto.

A este escenario se sumó el impacto de la pandemia, que afectó al sector del entretenimiento y dificultó la recuperación del flujo de visitantes. La combinación de estos factores terminó por debilitar la actividad del parque hasta llevarlo al cierre definitivo.

La empresa no atribuyó públicamente la decisión a un conflicto con el Zoológico Guadalajara ni a factores políticos. De hecho, aclaró que Selva Mágica pertenece a una compañía independiente y ajena al recinto faunístico.

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“Es importante aclarar que Selva Mágica pertenece a una empresa independiente y ajena al Zoológico Guadalajara, al que agradecemos profundamente el impulso que dio al parque desde sus inicios y las facilidades brindadas a lo largo de toda nuestra historia”.

La compañía también aseguró que cumplió con las obligaciones correspondientes hacia sus trabajadores.

Documento con un texto titulado Gracias Selva Mágica y una fotografía de la fachada del parque de atracciones con el logotipo en la entrada
Un comunicado oficial de la empresa SECOEN anuncia el cierre del parque de atracciones Selva Mágica en Guadalajara debido a una reestructuración global. (Selva Mágica)

En su despedida, la empresa centró el mensaje en el vínculo emocional con los visitantes y destacó el papel que tuvo el complejo en la memoria de los tapatíos.

“Lo hacemos con enorme gratitud. Durante décadas tuvimos el privilegio de acompañar a varias generaciones de familias tapatías”, expresó la administración.

El parque también resumió su legado con una última frase: “Nos despedimos con el orgullo de haber sido, durante tantos años, un lugar de alegría para las infancias de esta ciudad y una referencia turística emblemática de México”.

La noticia generó miles de interacciones. A modo de despedida, personas compartieron anécdotas y recuerdos en el parque:

  • “Yo cuando hace algunos años me subí a Bullet, después volví y ya no funcionaba y creo que nunca volvió a funcionar como la montaña rusa que tenían en Parque Bicentenario de Querétaro; jamás las volví a ver en operación después de la pandemia”
  • “Después del boom de parques en México, ahora vemos su decadencia”
  • “Casi siempre que podía, mi mamá me llevaba y me gustaba mucho porque las dos nos subíamos a los troncos; me encantaba mojarme.... Nos subíamos entre otros juegos,mi mamá ya no vive, falleció, y saber de esto ay existieron momentos,recuerdos junto con mi mamá que triste ”

Así termina la historia de Selva Mágica en Guadalajara, un sitio que durante décadas convirtió sus juegos mecánicos, fotografías y montañas rusas en parte de los recuerdos de miles de familias.

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