Obras de la Línea V del Mexibús ocasionan tala de casi 200 árboles en Tlalnepantla

Trabajadores realizan la tala de árboles en la Avenida Gustavo Baz, muy cerca del hospital del Teletón. Las imágenes muestran a personal cortando ramas y troncos de ejemplares altos. Esta acción se lleva a cabo en el marco de las obras para la construcción de la Línea V del Mexibús en Tlalnepantla, Estado de México (Video: Alex Díaz/FB)

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Habitantes de Tlalnepantla, Estado de México, expresaron su preocupación y rechazo por la tala y retiro de árboles que se realiza como parte de las obras para la ampliación del sistema Mexibús, al considerar que algunos ejemplares de gran tamaño y con muchos años de antigüedad están siendo eliminados con rapidez.

Los vecinos solicitaron a las autoridades información precisa sobre el número total de árboles que serán afectados por el proyecto, así como las medidas de compensación ambiental y los programas de reforestación que se implementarán una vez concluidos los trabajos.

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La inconformidad se concentra principalmente en zonas donde los trabajos de construcción han comenzado a modificar camellones y áreas con vegetación, particularmente sobre la vialidad que forma parte del nuevo recorrido del sistema de transporte.

Vecinos cuestionan tala de árboles por obras del Mexibús

Trabajadores realizan la tala de árboles en la Avenida Gustavo Baz, muy cerca del hospital del Teletón. Las imágenes muestran a personal retirando ramas y troncos que se pusieron a un costado de la avenida después de talarlos. Esta acción se lleva a cabo en el marco de las obras para la construcción de la Línea V del Mexibús en Tlalnepantla, Estado de México (Video: Alex Díaz/FB)

Los habitantes señalaron que el retiro de árboles genera preocupación debido a que algunos de los ejemplares intervenidos son de gran tamaño y aparentemente tienen varias décadas de antigüedad.

Ante ello, demandaron conocer con claridad cuántos árboles serán retirados durante las distintas etapas de construcción y cuáles serán las acciones que se llevarán a cabo para compensar la pérdida de vegetación.

La preocupación vecinal también está relacionada con la rapidez con la que se han realizado algunos trabajos, pues consideran que antes de retirar los árboles debería existir información pública suficiente sobre el impacto ambiental de las obras.

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La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) informó que durante la ejecución del proyecto se busca retirar el menor número posible de árboles y que las estaciones serán ubicadas en sitios donde la afectación a la vegetación sea la menor posible.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, inicialmente se contempló el retiro de alrededor de 170 árboles aunque esta cifra podría aumentar y ser rebasdas. También se aseguró que los ejemplares que sean retirados serán resarcidos mediante medidas de compensación, aunque no se especificó cómo sería el impacto.

Sin embargo, los vecinos cuestionan si estas acciones serán suficientes para compensar la pérdida de árboles maduros, particularmente aquellos que ya fueron retirados en algunos puntos de la obra.

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Retiro de árboles en Gustavo Baz genera inconformidad

Por obras de la construcción de la Línea V del Mexibús en Tlalnepantla, Edomex, se han talado varios árboles en avenida Gustavo Baz (Foto: Jorge Contreras/Infobae Mexico)

Uno de los puntos señalados por los habitantes se encuentra sobre Gustavo Baz, particularmente en la zona cercana al Teletón, donde fueron retirados árboles de gran tamaño.

Los vecinos consideran que el retiro de estos ejemplares contrasta con el argumento oficial de que las estaciones serán colocadas en zonas donde exista una menor afectación a la vegetación.

Por ello, además de solicitar información sobre el número de árboles afectados, buscan conocer qué tipo de compensación se realizará, dónde serán plantados los nuevos ejemplares y cuál será el mecanismo para garantizar su supervivencia.

La exigencia vecinal ocurre mientras el proyecto avanza para conectar diferentes zonas del Estado de México con el norte de la Ciudad de México mediante una nueva ruta de transporte público.

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Más de 800 árboles podrían afectarse en El Rosario

Árboles, avenida de las Culturas alcaldía Azcapotzalco, CDMX Mexibús Línea V

La preocupación por el impacto ambiental no se limita a Tlalnepantla. Al inicio de la obra, habitantes de El Rosario también manifestaron su rechazo ante la posibilidad de que la construcción de tres estaciones del proyecto en la Ciudad de México pudiera afectar más de 800 árboles.

Esta situación ha generado cuestionamientos sobre el equilibrio entre la construcción de infraestructura para mejorar la movilidad y la conservación de las áreas verdes existentes.

Los vecinos han insistido en que las autoridades deben transparentar los estudios ambientales y explicar de manera detallada las acciones de mitigación previstas para cada zona donde se desarrollen los trabajos.

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¿Cuál será el recorrido del nuevo Mexibús?

Obra del Mexibús Línea V, Tlalnepantla, Edomex (Secretaría de Movilidad del Estado de México﻿/FB)

El proyecto contempla una ruta de aproximadamente 29.4 kilómetros, que conectará Lechería con El Rosario, atravesando vialidades como Gustavo Baz, avenida de las Armas Norte y avenida de las Culturas.

La nueva conexión busca beneficiar a alrededor de 137 mil usuarios diariamente, además de facilitar los traslados entre el Estado de México y la Ciudad de México.

El proyecto también contempla conexiones con distintos sistemas de transporte, entre ellos Metro, Metrobús, Trolebús y el Tren Suburbano, con el objetivo de mejorar la movilidad de miles de personas que diariamente se desplazan entre ambas entidades.

Mientras las obras avanzan, habitantes de Tlalnepantla y El Rosario mantienen la exigencia de que las autoridades informen con precisión sobre el impacto ambiental del proyecto y garanticen que la construcción del Mexibús implique el menor daño posible a la vegetación.

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El principal reclamo de los vecinos es que la modernización del transporte público no se traduzca en una pérdida irreversible de árboles maduros y áreas verdes, por lo que demandan transparencia sobre los ejemplares retirados y las acciones de reforestación y compensación ambiental.