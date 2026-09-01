América Latina

Flávio Bolsonaro pidió la renuncia del juez Alexandre de Moraes por sus vínculos con un ex banquero encarcelado por corrupción

La Policía encontró mensajes en los que Daniel Vorcaro preguntó al magistrado si debía abandonar Brasil días antes de ser detenido por un millonario fraude financiero

Flavio Bolsonaro Alexandre de Moraes
"No tiene condiciones de seguir siendo magistrado del Supremo", declaró Flávio Bolsonaro sobre el juez Alexandre de Moraes
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El candidato presidencial Flávio Bolsonaro pidió la renuncia de Alexandre de Moraes después de que una investigación policial difundida este martes expuso mensajes entre el juez del Supremo y el ex banquero Daniel Vorcaro, detenido por un presunto fraude financiero en Brasil, y sumó dudas sobre un contrato millonario entre el Banco Master y el estudio de la esposa del magistrado.

En declaraciones a la prensa, Bolsonaro sostuvo que Moraes debe dejar su cargo tras la divulgación de nuevos elementos incorporados al expediente judicial.

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Sus declaraciones se produjeron después de que salieran a la luz mensajes en los que Vorcaro consultó al magistrado si debía abandonar Brasil, apenas dos días antes de ser detenido.

Son muchas acusaciones graves y espero, de verdad, que las aclare, porque, de lo contrario, si no las aclara y se comprueba lo que estas sospechas que están siendo reveladas ahora por ustedes de la prensa, vean la importancia de la prensa, de la transparencia de todo, no tiene la menor condición de seguir siendo ministro del Supremo Tribunal Federal”, dijo Bolsonaro.

La documentación se conoció después de que el juez André Mendonça, integrante del Supremo Tribunal Federal, levantó el secreto del caso y remitió las actuaciones al pleno del tribunal para su análisis en sesión pública. Con esa decisión quedaron expuestas las conclusiones preliminares de la Policía Federal, que peritó los teléfonos de Daniel Vorcaro, exdueño del extinto Banco Master.

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Entre los mensajes incorporados a la causa figuró una consulta enviada el 15 de noviembre de 2025, dos días antes de la primera detención del banquero. Según ese intercambio, Vorcaro preguntó a Moraes si el lunes ya debía estar fuera de Brasil. Para los investigadores, ese dato indicó que el empresario mantenía contacto con el magistrado mientras avanzaba la pesquisa por un presunto fraude con títulos de crédito falsos.

Mendonça señaló además que los diálogos permitían considerar que Vorcaro pudo haber tenido conocimiento previo de medidas en curso y que buscó intervención ante autoridades involucradas en esos procedimientos. En ese marco, pidió una manifestación de la Fiscalía General en un plazo de cinco días.

Daniel Vorcaro Banco Master
La publicación del expediente bajo reserva expuso que Daniel Vorcaro consultó a Alexandre de Moraes si debía salir de Brasil antes de ser arrestado

La causa añadió otro punto bajo examen: un contrato de 131 millones de reales, equivalentes a USD 25,5 millones, firmado entre el Banco Master y el estudio jurídico de Viviane Barci de Moraes, esposa del juez. La Policía Federal indicó que los metadatos de un archivo hallado en el celular de Vorcaro mostraron que un perfil identificado como “Ministro Alexandre de Moraes” editó una versión del documento en 2024.

Según la investigación, el acuerdo se firmó y el banco realizó pagos al bufete entre 2024 y noviembre de 2025, cuando Vorcaro quedó preso por primera vez mientras intentaba salir del país en un avión particular.

El estudio de Viviane Barci de Moraes informó en una nota que consultó a Alexandre de Moraes sobre la existencia de posibles impedimentos legales antes de avanzar con el contrato, por su condición de esposo de la socia directora del despacho. Esa explicación quedó sumada al material que ahora deberá revisar el pleno del Supremo.

El expediente sobre Vorcaro también incluyó referencias a vínculos y presuntos negocios con autoridades de los tres poderes del Estado brasileño. Las actuaciones mencionaron contactos con jueces del Supremo, funcionarios del Banco Central y congresistas de distintas corrientes políticas.

Dentro de esa trama también apareció el juez José Antonio Dias Toffoli, que resolvió apartarse del caso por presuntos negocios inmobiliarios entre su familia y personas cercanas al exbanquero. La decisión dejó concentrada la atención institucional sobre Moraes.

Desde hace años, la derecha brasileña convirtió la salida de Alexandre de Moraes del Supremo en uno de sus reclamos centrales (Reuters)
Desde hace años, la derecha brasileña convirtió la salida de Alexandre de Moraes del Supremo en uno de sus reclamos centrales (Reuters)

Otro tramo del expediente sumó mensajes en los que Vorcaro insinuó que buscaba protección del fiscal general Paulo Gonet y del director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues. El destinatario de esos textos no quedó establecido de forma concluyente, aunque las autoridades señalaron que podían estar dirigidos a Moraes.

(Con información de EFE)

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