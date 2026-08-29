El secreto de Mónica Bellucci para lucir radiante a los 61: pilates, dieta italiana y cinco comidas al día

Mónica Bellucci mantiene su energía a los 61 con pilates, natación y una dieta mediterránea basada en frutas y verduras y pasta, sin excesos (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

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A sus casi 62 años —los cumple el 30 de septiembre— Mónica Bellucci sigue siendo una referente de belleza natural, elegancia y carisma. Desde sus inolvidables papeles en Maléna o Matrix hasta los más recientes, como Beetlejuice Beetlejuice y The Birthday Party de 2026, hasta su presencia en las alfombras rojas más destacadas del mundo, la actriz italiana ha logrado mantenerse como un ícono cultural a lo largo de las décadas.

La estrella de cine, teatro, modelo, madre de dos hijos y recientemente separada de Tim Burton, ha hablado de su propia imagen: “Nunca he dado por sentado mi belleza, es un regalo de la vida. Con el paso del tiempo, resulta interesante y enriquecedor observarse a uno mismo como espectador”. Pero también mantener la propia esencia es la clave. “La felicidad, y la luz interior, todo esto debe estar para que exista la belleza”, afirmó la actriz italiana en Vogue.

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En un mundo obsesionado con los tratamientos antienvejecimiento y el biohacking, Monica Bellucci prefiere “envejecer de manera elegante”. “Ese es el verdadero significado de la belleza y la dignidad”, declaró en Vogue. “Tuve mi primer hijo a los 40, el segundo a los 45, fui chica Bond a los 50 y no volvería a tener 20 años por nada”, dijo alguna vez.

¿Cuáles son los secretos de su belleza que preserva sus rasgos naturales, su cuerpo con curvas y su sensualidad?

El plan de vida de la actriz combina ejercicio suave como pilates, yoga y caminatas rápidas, con algunas sesiones de fuerza (REUTERS/Yara Nardi)

Al cumplir 60 años, compartió sus “reglas” de vida, un conjunto de hábitos que combinan alimentación equilibrada, ejercicio suave y autocuidado. Y un truco más: “No obsesionarse con la edad”.

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La actriz declaró en una entrevista en Sunday Times: “Hay muchos momentos diferentes en la vida. Cuando eres muy joven, tienes lo que en Francia llaman la beaute du diable, la belleza del diablo, que es natural, es la belleza de la juventud, la belleza de un momento biológico de la vida. Y la vida continúa”.

“El físico envejece y tenemos que aceptarlo. No hay nada que podamos hacer. Al mismo tiempo, somos afortunados, porque si envejecemos significa que tenemos una larga vida. A medida que el cuerpo envejece, el alma crece”, agregó la célebre actriz italiana.

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La clave: la dieta mediterránea

La actriz italiana prioriza el bienestar con cinco comidas diarias para activar el metabolismo y evitar el consumo excesivo de alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según ha declarado, el secreto de la actriz es seguir la regla del 5, en relación a cinco comidas al día: desayuno, tentempié, almuerzo, merienda y cena, para mantener activo el metabolismo.

Bellucci atribuye parte de su imagen física a una dieta de perfil italiano basada en frutas, verduras y un esquema de 10 días que la actriz dio a conocer tras años de preguntas sobre cómo mantiene unas curvas similares a las que mostraba hace casi dos décadas en La pasión de Cristo.

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Ese plan alimenticio pone el foco en las cantidades: Bellucci calcula siempre raciones para una persona y evita comer de más.

La dieta debe ser sana y sin excesos, equilibrada, con pescado, carne y verduras e incluso pasta, en particular los espaguetis, a los que no puede decir que no. Según su mirada,no se obsesiona con perder peso: “A veces renuncio a algo, es mi trabajo el que me obliga a mantenerme en forma”.

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La importancia de la dieta antiinflamatoria en la menopausia

La doctora Virginia Busnelli (MN 110351), médica especialista en Nutrición, presidente de la Sociedad Argentina de Nutrición, explicó a Infobae que es recomendable sostener un patrón alimentario saludable a largo plazo en la menopausia. “Los estudios coinciden en que los patrones sostenibles, como el mediterráneo o los basados en plantas, acompañados de actividad física regular, buen descanso y manejo del estrés, son la mejor estrategia integral para reducir el riesgo metabólico durante esta etapa”, afirmó.

Bellucci atribuye parte de su imagen física a una dieta de perfil italiano basada en frutas, verduras y un esquema de 10 días (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“La dieta antiinflamatoria propone un patrón con alto consumo de vegetales, frutas, granos integrales y legumbres, junto con grasas de mejor perfil, como el aceite de oliva, los frutos secos y los ácidos grasos omega-3 del pescado”, describió.

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En mujeres posmenopáusicas, la evidencia muestra efectos beneficiosos de los omega-3, con acciones antiinflamatorias, cardioprotectoras e incluso mejoras en la sensibilidad a la insulina. También se destaca el licopeno, un potente antioxidante presente en tomate, sandía, pomelo rosado, papaya y guayaba, que contribuye a reducir el estrés oxidativo, mejora el perfil lipídico, ayuda a controlar la presión arterial y favorece la salud ósea”, destacó la experta.

La dieta mediterránea, como la que sigue Bellucci, prioriza vegetales, frutas, granos integrales, grasas saludables y omega‑3, presente en el pescado azul (Imagen ilustrativa Infobae)

“La dieta antiinflamatoria no es una moda, sino una forma de comer que apoya la salud hormonal, cardiovascular y ósea en la menopausia. La alimentación es un pilar esencial, pero debe integrarse con otros hábitos que actúan en conjunto para cuidar el bienestar y la calidad de vida”, concluyó.

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La alimentación se combina con actividad física

Bellucci no atribuye su estado físico solo a la alimentación. Ese esquema se completa con una rutina de ejercicio. Sin embargo, la actriz es partidaria de la moderación. “El movimiento debe ser un placer, no una obligación”, repitió en distintas ocasiones. Su rutina incluye pilates, yoga, caminatas rápidas y algunas sesiones de entrenamiento de fuerza.

¿Por qué entrenar la fuerza? El doctor Jorge Franchella, director del Programa de Actividad Física y Deporte del Hospital de Clínicas de la UBA (M.N. 44.396) explicó a Infobae: “Hoy se sabe que existe una relación estrecha entre la fuerza muscular real y el envejecimiento saludable. Pero especialmente es la fuerza resistencia la que más participa en el cuerpo y en la prevención”.

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Bellucci no asocia su bienestar solo a la alimentación, sino a la integración de ejercicio, descanso y manejo del estrés (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Y afirmó que los cuádriceps, los glúteos, las pantorrillas, los músculos de la espalda alta y el core son los músculos encargados de fortalecer la potencia, el equilibrio y la reserva metabólica.

Finalmente, Bellucci comentó en Sundays Times cómo planea el paso de los años: “Claro que hago algo de ejercicio, sigo una dieta cuando tengo que trabajar, pero no soy obsesiva. Siempre he sido una mujer con curvas, nunca demasiado delgada, es mi naturaleza. Y quiero envejecer con tranquilidad: a los 50 o 60 años no tienes las mismas necesidades que a los 20″.