México

Galilea Montijo intenta justificar polémicos comentarios contra Yanet García en La Casa de los Famosos México

Durante la eliminación de la modelo, Galilea hizo comentarios que provocaron indignación entre los seguidores del reality

Galilea Montijo
"Nunca di nombre propio", dijo Galilea Montijo al intentar explicar sus polémicas palabras. (Captura de pantalla YouTube)
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La conductora de La Casa de los Famosos México Galilea Montijo salió al paso de la polémica generada por sus declaraciones sobre el término “mueble” —usado dentro del reality para señalar a participantes sin contenido— después de que Yanet García la confrontara en vivo y dejara en evidencia que su eliminación no fue decidida por el público, sino por sus propios compañeros. La modelo regiomontana obtuvo apenas un voto de respaldo frente a los seis que acumuló Ese Pérez en la votación interna del Exilio.

La noche de la eliminación, Galilea lanzó una frase que encendió las redes: “Yo prefiero ser la primera eliminada de La Casa de los Famosos México a que me digan mueble, yo mejor me voy a mi casa”. El comentario fue leído por miles de seguidores como una crítica directa a Yanet, quien había sido catalogada con ese apodo por algunos habitantes de la casa.

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Galilea asegura que nunca mencionó nombres propios

Yanet García
Yanet insistió en que fueron sus compañeros de reality, y no la audiencia, quienes votaron por su salida. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

En su intento por desactivar la controversia, Montijo explicó el contexto de sus palabras ante la conductora Marie Claire: “Tú me preguntaste qué noche tan cargada y yo pensando, ¿no? De que, güey, es que preferiría salir en último lugar, que mueble dirías a mí, que no como un mueble, que no hay que salir a llorar. Nunca dije de Yanet, nunca di nombre propio de Luis, nunca di nombre propio de Ese Pérez, porque aparte en ese momento estaban los tres en la placa”.

Marie Claire le respondió con un “Exacto, exacto”, antes de ser interrumpida por la conductora, quien continuó: “Jugamos malo, si no jugamos malo. ¿Qué hacemos, güera? No, ya lo sé, bebé. Si tú no dijiste ni siquiera un nombre ni nada, o sea, estaban todos ahí. Y sí es una dinámica muy, muy fuerte y eso es algo que la gente también lo sabe”.

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Enseguida Galilea Montijo reconoció la dureza del término, pero lo enmarcó como parte inherente de la dinámica del programa: “Fíjate qué incoherencia. Entonces, están de acuerdo conmigo, qué gacho que te digan mueble. Yo estoy de acuerdo con ustedes, es muy gacho. Pero bueno, así son las dinámicas de la casa. Hoy tenemos... eso ya pasó”.

La Casa de los Famosos México
Galilea Montijo salió al paso de la controversia por sus declaraciones sobre el "mueble" y aseguró que sus palabras no apuntaban a Yanet García, quien la había confrontado la noche anterior y rechazado la versión de que el público tuvo la última palabra en su eliminación. (Captura de pantalla YouTube)

Marie Claire cerró ese intercambio con una defensa de la eliminada: “La Yanet es muy apasionada también”. A lo que Galilea respondió: “Este es un juego de pasiones, me queda clarísimo, desata muchas pasiones, lo hemos dicho sien-siempre. Y si no hubiera conversación, estaríamos muy tristes. Entonces, estamos muy felices de que haya muchas conversaciones, nada más quería aclarar ese punto”.

Yanet García no cedió ante la versión de la conductora

La aclaración de Montijo llegó después de que la exchica del clima la enfrentara en la quinta gala del miércoles 26 de agosto. La modelo tomó el micrófono y fue directa: “Sigo sorprendida, muy sorprendida, como saben, allá en casita. Fue una eliminación muy diferente que no me esperaba, porque como lo dicen aquí, el público tiene la última palabra y en esta ocasión, en mi caso, no fue así. La decisión la tomaron mis compañeros, por eso es que estoy aquí”.

Cuando Galilea intentó matizar que tres habitantes habían llegado al Exilio por decisión de la audiencia, García no retrocedió: “Claro, pero por eso digo que la decisión final... Mi salida no fue el público, fueron mis compañeros”. La conductora respondió con un escueto “De acuerdo” en dos ocasiones, sin rebatir el argumento.

La Casa de los Famosos México
Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez fueron enviados al Exilio por ser considerados los más "muebles" de la temporada. (Captura de pantalla YouTube9

Cabe señalar que horas después de que salió del Exilio, en la Post Gala, frente a Wendy Guevara, la regiomontana optó por no señalar a nadie: “Quizás no di el contenido que esperaba la casa, pero yo me siento en paz que fui yo y que realmente fui fiel a lo que soy, a mis valores. Y si eso me llevó aquí, no pasa nada”.

Hasta el momento, las críticas en redes sociales contra Galilea continúan y alcanzaron los canales oficiales del reality. En Instagram y TikTok, miles de usuarios cuestionan a la conductora por sus comentarios contra Yanet durante la gala del martes 25 de agosto. “¿Dónde se vota para sacar a Galilea?”, “¿Por qué siempre ataca a las mujeres jóvenes?” y “Galilea la trae contra Yanet” fueron algunas de las frases que se repitieron en distintas plataformas. Fue esa oleada de reacciones lo que llevó a Montijo a intentar aclarar sus palabras.

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