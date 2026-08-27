El FMI aprobó una línea de crédito flexible de 11.800 millones de dólares para Chile

La línea de crédito flexible del FMI para Chile funcionará como respaldo ante tensiones geopolíticas, presiones comerciales y la desaceleración de la economía global (REUTERS/Yuri Gripas/File Photo/File Photo)

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El Fondo Monetario Internacional aprobó una línea de crédito flexible de USD 11.800 millones para Chile, en un acuerdo de dos años que el país mantendrá como respaldo ante un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, presiones comerciales y señales de desaceleración en la economía global.

La decisión quedó formalizada este miércoles por el Directorio Ejecutivo del organismo, que autorizó un monto equivalente al 500% de la cuota chilena en el Fondo. La herramienta no supone un desembolso automático ni la contratación inmediata de deuda por parte del Banco Central de Chile, sino la disponibilidad de recursos para ser utilizados solo si el país enfrenta un shock externo que afecte su balanza de pagos o sus condiciones financieras.

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El nuevo programa reemplazó a la línea aprobada en agosto de 2024 y confirmó una reducción gradual en el acceso que Chile mantuvo desde el inicio de esta asistencia precautoria. El país recibió una primera línea en mayo de 2020 por USD 23.930 millones, otra en agosto de 2022 por USD 18.500 millones y una tercera en 2024 por USD 13.800 millones. La autorización vigente quedó fijada ahora en USD 11.800 millones.

El Banco Central de Chile aclaró que la línea del FMI no implica un desembolso automático ni deuda inmediata, sino recursos disponibles ante un shock externo (Europa Press)

El Banco Central sostuvo que el monto aprobado resultó adecuado como resguardo frente a eventuales riesgos externos en un entorno que todavía presenta alta incertidumbre. También recordó que esta fue la cuarta vez que el país accedió a una Línea de Crédito Flexible desde la pandemia y precisó que en ninguno de los acuerdos anteriores utilizó esos recursos.

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Este tipo de instrumento está reservado para economías que exhiben fundamentos macroeconómicos sólidos y capacidad de respuesta ante episodios de tensión internacional. La línea permite a los países disponer de los fondos en cualquier momento dentro del período acordado, sin condicionalidades asociadas a un programa tradicional, aunque su existencia funciona sobre todo como una señal de respaldo financiero y fortaleza institucional.

En su evaluación, el Fondo indicó que la economía chilena atravesó una moderación en su crecimiento. El organismo señaló que la actividad minera perdió impulso de manera transitoria, aunque parte de ese efecto quedó compensado por el aumento del precio del cobre. También remarcó que la guerra en Oriente Medio agregó presión sobre la actividad económica por el encarecimiento del petróleo.

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El FMI señaló que la economía de Chile moderó su crecimiento por la desaceleración de la actividad minera y por el impacto del alza del petróleo (REUTERS/Ivan Alvarado)

“El crecimiento económico de Chile se ha moderado, con una desaceleración temporal de la actividad minera parcialmente compensada por el aumento de los precios del cobre. La guerra en Oriente Medio ha afectado aún más la actividad debido al incremento de los precios del petróleo”, detalló en un comunicado el subdirector gerente y presidente interino del FMI, Kenji Okamura.

Entre los elementos valorados por el Fondo aparecieron la conducción fiscal, el manejo monetario y la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central. El organismo consideró que Chile siguió una trayectoria fiscal prudente, orientada a resguardar la sostenibilidad de la deuda pública y a facilitar la convergencia de la inflación hacia la meta establecida por las autoridades.

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El Fondo también señaló que las autoridades impulsaron medidas para elevar el crecimiento potencial. En ese marco incluyó reformas y planes orientados a dinamizar la inversión y ampliar la capacidad productiva. Entre las iniciativas mencionadas figuró el Plan Nacional de Reconstrucción, planteado como una vía para acelerar proyectos, simplificar permisos y reducir cargas que afectan la actividad económica.

(Con información de EFE)