América Latina

Alerta sanitaria en Bolivia: montañas de basura se acumulan en las calles de La Paz tras 15 días sin recolección de residuos

La disputa contractual entre la municipalidad y las empresas de limpieza ha interrumpido el servicio en la capital boliviana, dejando a miles de familias expuestas a focos de infección

La Paz acumula basura desde hace más de dos semanas por la suspensión del servicio de recolección de residuos. (REUTERS/Claudia Morales)
La Paz acumula basura desde hace más de dos semanas por la suspensión del servicio de recolección de residuos. (REUTERS/Claudia Morales)
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Las calles de La Paz, capital administrativa de Bolivia, permanecen desbordadas de basura tras más de dos semanas de suspensión en el servicio de recolección de residuos, resultado de una disputa contractual entre el gobierno municipal y las empresas encargadas del aseo urbano. La acumulación de desechos afecta a barrios residenciales y comerciales de la ciudad andina, donde vecinos y autoridades sanitarias advierten sobre el peligro para la salud pública.

En las avenidas principales y los alrededores de los mercados más transitados de La Paz, se observan montículos de bolsas, restos sólidos y líquidos esparcidos en aceras y calzadas. El mal olor se ha convertido en una constante para quienes trabajan o viven cerca de los puntos críticos de acumulación.

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Estamos así ya 15 días en medio de la basura, el alcalde ya debería poner una solución”, reclamó Lorena Choque, comerciante del mercado de El Tejar.

La disputa contractual entre la Alcaldía de La Paz y las empresas Trébol y La Paz Limpia paralizó el aseo urbano. (REUTERS/Claudia Morales)
La disputa contractual entre la Alcaldía de La Paz y las empresas Trébol y La Paz Limpia paralizó el aseo urbano. (REUTERS/Claudia Morales)

“La junta directiva es la que se ha dignado en levantar la basura, aun así está terrible el olor”, agregó.

El conflicto se originó a mediados de agosto, cuando las empresas Trébol y La Paz Limpia, responsables de la limpieza urbana, exigieron a la Alcaldía ajustes en los contratos para enfrentar el aumento en el precio del combustible y los costos operativos. El secretario general del sindicato de La Paz Limpia, Ramiro Maquera, sostuvo que “el contrato se fijó antes de dichas medidas y, para garantizar el servicio, requieren un ajuste tarifario”. Según el dirigente, la protesta comenzó con una suspensión parcial, pero la falta de acuerdo llevó a la paralización total del servicio.

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Frente al deterioro de la situación, el alcalde César Dockweiler formalizó un acuerdo con las empresas para modificar los términos contractuales y reactivar la limpieza.

Voy a hacer cumplir el contrato, porque una de las responsabilidades que tengo es justamente la salud pública, tenemos que cuidar la vida de las personas”, afirmó Dockweiler tras la firma del acuerdo. El funcionario criticó que, pese al compromiso, la recolección no se haya reanudado de inmediato.

El Servicio Departamental de Salud de La Paz advirtió que la basura acumulada en una ciudad de más de 800.000 habitantes representa un riesgo sanitario. (REUTERS/Claudia Morales)
El Servicio Departamental de Salud de La Paz advirtió que la basura acumulada en una ciudad de más de 800.000 habitantes representa un riesgo sanitario. (REUTERS/Claudia Morales)

No hay una justificación para que la ciudad esté así. Ellos se han comprometido a hacer la limpieza y tendrían que haber trabajado por tiempo y materia”, dijo.

La empresa La Paz Limpia anunció la implementación de un “plan de contingencia para la recolección sistemática de residuos acumulados, dando prioridad a los puntos más críticos”. Según la compañía, la normalización del servicio requerirá al menos cuatro días, y solicitó a la ciudadanía “paciencia mientras ejecutamos nuestro plan”.

Las autoridades sanitarias han advertido sobre los riesgos que implica la acumulación de basura en una ciudad de más de 800.000 habitantes a 3.600 metros sobre el nivel del mar. José Carrasco, director del Servicio Departamental de Salud de La Paz, alertó que “esta situación representa un grave riesgo para la salud pública”.

La Paz Limpia anunció un plan de contingencia y estimó que la normalización del servicio de basura demandará al menos cuatro días. (REUTERS/Claudia Morales)
La Paz Limpia anunció un plan de contingencia y estimó que la normalización del servicio de basura demandará al menos cuatro días. (REUTERS/Claudia Morales)

En los alrededores del mercado Rodríguez, uno de los más grandes de la ciudad, la acumulación de desechos es especialmente visible. “El olor es tremendo, esto nos está afectando mucho porque el hedor entra a las oficinas. Se siente el olor que se va acumulando día a día”, relató Brenda Mamani, empleada de limpieza en el centro paceño.

El conflicto se produce en un contexto de crisis económica nacional. El gobierno de Bolivia eliminó en diciembre la subvención a los carburantes y elevó los precios para grandes consumidores, lo que repercutió en los costos de operación de los servicios públicos. Además, en enero se decretó un aumento del salario mínimo, lo que incrementó los gastos de las empresas de limpieza urbana.

Pedimos el ajuste de precios para estabilizar”, reiteró Maquera.

La crisis económica de Bolivia, con quita de subsidios a los carburantes, aumento salarial y recesión, agravó el conflicto de la recolección de basura en La Paz. (REUTERS/Claudia Morales)
La crisis económica de Bolivia, con quita de subsidios a los carburantes, aumento salarial y recesión, agravó el conflicto de la recolección de basura en La Paz. (REUTERS/Claudia Morales)

El suministro irregular de combustible y la recesión económica, considerada la peor en cuatro décadas para Bolivia, amplifican las dificultades de la gestión municipal en La Paz. Mientras tanto, la población convive con la basura y espera la reanudación efectiva del servicio de recolección en toda la ciudad.

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