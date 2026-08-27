Alcaldía de Cali revisará los arriendos que se dispararon en medio de la tragedia por el terremoto: “Vamos a aplicar sanción”

La sanción por incrementar el valor de los arriendos es de hasta 100 salarios mínimos, según el alcalde Éder - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

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Ante los medios de comunicación, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, aseguró que la administración pondrá la lupa sobre los incrementos que se lleguen a presentar en los arriendos de vivienda en medio de la emergencia que viven los ciudadanos como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que se registró el 10 de agosto de 2026 en Colombia.

De acuerdo con el mandatario local, ordenó al secretario de Seguridad, Javier Garcés Mosquera, iniciar las indagaciones que se requieran en caso de identificar irregularidades en los cobros que se están haciendo por concepto de arrendamiento.

“Los alquileres que se han disparado. Ya le ordené desde finales de la semana pasada al secretario de Seguridad de empezar a abrir las investigaciones que sean necesarias para sancionar a quienes estén especulando con los alquileres”, precisó el alcalde ante la prensa.

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El alcalde de Cali, Alejandro Éder, ordenó que se adelanten investigaciones por incremento en el valor de arrendamientos - crédito Colprensa/John Paz

Recordó que, según la normativa vigente, se pueden aplicar multas de hasta 100 salarios mínimos si se confirma que se están incrementando los precios de arriendo de manera excesiva. “Vamos a aplicar esa sanción donde veamos que sea necesario”, aclaró.

De igual manera, informó que los ciudadanos pueden denunciar este tipo de situaciones a través del correo electrónico proteccion@cali.gov.co.

Además de la recepción y atención de denuncias, la Alcaldía de Cali coordinará acciones con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), para que se tomen medidas efectivas contra quienes estén especulando con los arrendamientos en Cali.

El alcalde de Cali se articulará con la Superintendencia de Industria y Comercio para tomar medidas contra quienes estén especulando con los arrendamientos en Cali - crédito Colprensa

La administración avanza en la fase de recuperación de la ciudad tras la tragedia y estableció un paquete de proyectos orientado a esa tarea. En ese plan se contemplan subsidios de arrendamiento y ayudas para familias que no tienen vivienda, además de otras estrategias de apoyo para las personas que perdieron sus bienes durante el terremoto.

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La situación humanitaria en la ciudad es compleja. Según el balance de afectaciones que publicó la Alcaldía de Cali el 26 de agosto, con corte a las 4:00 p. m., los daños en materia de infraestructura son importantes. Ya se hizo un diagnóstico especializado de 1.198 edificaciones que resultaron afectadas por el sismo y, de la totalidad, 312 son habitables, 543 no están en condiciones para ser ocupadas y 315 tienen uso restringido. En esas cifras se incluyen 24 edificaciones con colapso total verificado y 365 con colapso parcial.

La Alcaldía de Cali ya evaluó 1.198 edificaciones afectadas por el terremoto y solo 312 son habitables - crédito @AlcaldiaDeCali/X

Además, hay 22.189 familias reportadas como damnificadas en toda la ciudad y 31.999 familias con evaluación de daños y necesidades identificadas. Ya fueron ubicadas 437 personas en alojamientos temporales y los ciudadanos afectados han recibido 447,5 toneladas de ayudas.

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Ayudas del Gobierno para la reconstrucción y el alojamiento de los damnificados

Ahora bien, el Ministerio de Vivienda está organizando recursos para poder avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo en todo el país. Con ese objetivo, el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, destinará $30 billones –provenientes del Fondo Milagro– para cubrir subsidios de vivienda nueva. Esto, en concurrencia con aseguradoras, cajas de compensación, el Fondo Nacional del Ahorro, entes territoriales, la banca nacional y constructoras.

Además, el Grupo Argos contribuirá con la construcción de 1.000 viviendas rurales, de las cuales 500 se ubicarán en Chocó, que fue el departamento donde se registró el epicentro del terremoto (San José del Palmar). Y, a través de la cartera, el Gobierno también entregará un apoyo directo de $875.452 que puede ser utilizado para arrendamiento, alimentación, atención médica o la compra de materiales de construcción.

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A través de su cuenta de X, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, informó que se destinarán $100.000 millones para otorgar subsidios de arrendamiento a las personas afectadas por el sismo en el país.

El Ministerio de Vivienda destinó $100.000 millones a subsidios de arriendo para las familias damnificadas por el terremoto de magnitud 7,4 en San José del Palmar, Chocó - crédito @soyjaimeandres / X

“Tenemos noticias positivas: la caracterización de los damnificados sigue avanzando a buen ritmo en varios departamentos; se destinarán $100 mil millones para subsidios de arriendo; más empresas se han sumado al Banco de Materiales, y la reconstrucción comienza a consolidarse gracias a la unión del sector público y privado”, precisó.