América Latina

Guatemala entrega a Estados Unidos a dos guatemaltecos acusados de narcotráfico

El traslado de Wilber Antonio Romero Mora, alias “Piolín”, y de Wender Rolando Equizabal Gálvez, conocido como “Flaco”, se ejecutó con coordinación interinstitucional y resguardo reforzado durante el operativo

En lo que va del año, Guatemala registra 10 extradiciones por narcotráfico dentro de un total de 16 capturas con fines de extradición.
Guatemala entregó a Estados Unidos a Wilber Antonio Romero Mora y Wender Rolando Equizabal Gálvez por cargos vinculados al narcotráfico. (Sistema Penitenciario de Guatemala)
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La Dirección General del Sistema Penitenciario de Guatemala realizó la entrega a Estados Unidos de dos ciudadanos guatemaltecos señalados por graves delitos vinculados al narcotráfico.

El operativo incluyó estrictas medidas de seguridad y coordinación interinstitucional para el traslado de Wilber Antonio Romero Mora, alias “Piolín”, y Wender Rolando Equizabal Gálvez, conocido como “Flaco” y “Eguizabal Gálvez”.

Ambos individuos fueron requeridos por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas. Las autoridades estadounidenses acusan a Romero Mora de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína. La acusación sostiene que la droga tenía como destino el mercado estadounidense.

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Por su parte, Equizabal Gálvez enfrenta cargos similares, sumando a la conspiración la fabricación y distribución de la sustancia prohibida, con pleno conocimiento de que sería destinada a los Estados Unidos. Se le señala como uno de los responsables principales de una estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes.

En lo que va del año, Guatemala registra 10 extradiciones por narcotráfico dentro de un total de 16 capturas con fines de extradición.
La Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Este de Texas requiere a los dos guatemaltecos por conspiración para fabricar y distribuir cocaína. (Sistema Penitenciario de Guatemala)

El operativo de entrega se enmarca en los compromisos bilaterales para combatir el tráfico internacional de estupefacientes y fortalecer la cooperación judicial entre ambos países.

Vínculos familiares y conexiones con organizaciones criminales

Al momento de su captura en marzo pasado, el Ministerio de Gobernación (Mingob) reveló que Romero Mora, alias “Piolín”, tendría lazos con una red transnacional dedicada al narcotráfico. Además, es hermano de Xiomara “N”, apodada “Reina del Sur”, quien también ha sido señalada por presuntos vínculos con el tráfico de drogas.

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El Mingob añadió que el extraditado también es hermano de Juana “N”, relacionada con una organización dirigida por el mexicano Doroteno de León, alias “El Güero”, con operaciones tanto en Guatemala como en México.

Ahora Romero Mora fue puesto a disposición de la justicia estadounidense para continuar el proceso judicial correspondiente.

Cómo operaba la red criminal

Según el Ministerio Público (MP), las investigaciones permitieron identificar una organización que trasladaba grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica y Centroamérica hasta Norteamérica. La estructura habría operado al menos desde 2013 hasta julio de 2021, periodo durante el cual Romero Mora presuntamente administró y facilitó las actividades ilícitas en Guatemala y otras regiones.

En lo que va del año, Guatemala registra 10 extradiciones por narcotráfico dentro de un total de 16 capturas con fines de extradición.
El Ministerio de Gobernación vincula a Wilber Antonio Romero Mora con una red transnacional de narcotráfico y con familiares señalados por tráfico de drogas. (PNC de Guatemala)

La red criminal se encargaba de movilizar droga hacia Estados Unidos y de repatriar ganancias ilícitas desde México y Estados Unidos hacia Guatemala, consolidando así un flujo constante de recursos ilegales.

Perfil del segundo extraditado y sus operaciones en Guatemala

Wender Rolando Equizabal Gálvez, conocido como “Flaco”, fue identificado como uno de los líderes y organizadores de la estructura en Guatemala, responsable de supervisar y dirigir las operaciones de tráfico de drogas.

En lo que va del año, Guatemala registra 10 extradiciones por narcotráfico dentro de un total de 16 capturas con fines de extradición.
Wender Rolando Equizabal Gálvez fue señalado como uno de los líderes de la estructura que dirigía operaciones de tráfico de drogas en Guatemala. (PNC de Guatemala)

De acuerdo con las pesquisas, la organización operó al menos entre 2008 y 2024, transportando grandes cantidades de cocaína hacia el norte y trasladando fondos ilícitos a Guatemala.

En 2024, las autoridades detuvieron a Equizabal Gálvez, aunque fue liberado posteriormente bajo medida sustitutiva. Luego fue capturado de nuevo y ahora fue entregado a la justicia estadounidense.

Documentos públicos revelan que es propietario de varias gasolineras en Petén, utilizadas por municipalidades de ese departamento, por lo que desde 2018, dichas empresas han recibido más de Q4,2 millones de los gobiernos locales a través de compras de baja cuantía.

En lo que va del año, Guatemala registra 10 extradiciones por narcotráfico dentro de un total de 16 capturas con fines de extradición.
Wender Rolando Equizabal Gálvez es propietario de varias gasolineras en Petén. (Guatecompras)

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