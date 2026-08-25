Aspirantes de Morena a las gubernaturas se deslindan de Rocha Moya

La definición del partido rumbo a 2027 llega en medio del escándalo por el caso de Rubén Rocha Moya. (X/@rochamoya_)

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Morena destapó este 25 de agosto a Nora Ruvalcaba y a Pablo Gutiérrez Lazarus como sus cartas para las gubernaturas de Aguascalientes y Campeche rumbo a 2027, mientras en Colima nombró a Rosa María Bayardo Cabrera como coordinadora estatal, en un anuncio marcado por preguntas sobre Rubén Rocha Moya y por deslindes de los propios perfiles del partido.

En Colima, Bayardo dijo que la encuesta interna la colocó con “aproximadamente arriba del 60%”, aunque aclaró que no tomó fotos ni mostró documentos con el resultado. La posición que recibió, Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, es el primer paso de Morena para perfilar a su eventual candidata o candidato a la gubernatura de 2027.

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La Comisión Nacional de Elecciones también informó que la definición en Campeche se tomó “con base en la decisión del pueblo de Campeche”, según expresó en conferencia de prensa la presidenta de Morena, Ariadna Montiel. En ese caso, el partido designó a Gutiérrez Lazarus como Coordinador del estado.

Nora Ruvalcaba se deslinda de Rubén Rocha Moya y sostiene que el movimiento lo representa el pueblo de México y el pueblo de Aguascalientes. (Archivo Infobae)

Ruvalcaba fijó distancia frente a Rubén Rocha Moya en una declaración a medios este 25 de agosto. “Rocha Moya no representa al movimiento. El movimiento lo representa el pueblo de México y el pueblo de Aguascalientes”, sostuvo.

La morenista añadió que la mayoría dentro del movimiento está integrada por personas “que combaten la corrupción, que quieren transparencia y que quieren bienestar y que se le cambie la vida para bien”.

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Bayardo ligó su nombramiento en Colima a trabajo territorial y una reforma de control interno

Bayardo aseguró que Morena y la presidenta de la República ya actúan para evitar casos como el de Rocha Moya. (Archivo Infobae)

Cuando reporteros le preguntaron si ya era candidata a la gubernatura, Rosi Bayardo respondió: “Yo soy candidata a diputada del pueblo”. Después confirmó su nueva responsabilidad: “Soy coordinadora, sí”.

Ante preguntas sobre si el caso Rocha Moya afectaría a las campañas de Morena, la funcionaria respondió que “han sido hechos bastante claros” , que para ellos es “primero el pueblo” y que “la presidenta lo ha dejado todo permanentemente claro”. También aseguró que el partido y Claudia Sheinbaum ya actuaron para evitar casos similares.

Bayardo explicó que esa respuesta pasa por una reforma que, según su dicho, permitirá que los partidos tengan acceso a información relevante sobre perfiles que pudieran afectarles.

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Sobre las tareas que asumirá como coordinadora, señaló que seguirá el trabajo “casa por casa”, con asambleas y con una estrategia para combatir la desinformación. También dijo que en este proceso participan fuerzas aliadas, aunque matizó que las alianzas aún no están definidas ni firmadas porque el proceso electoral todavía no está abierto.

La propia Bayardo reconoció a las bases del Partido Verde y del PT, a las que atribuyó años de trabajo conjunto con Morena. Añadió que el ejercicio para medir a los aspirantes se realizó a través de una mesa en la que estuvieron representados distintos partidos.

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Gutiérrez Lazarus dijo que quien traiciona al pueblo no cabe en la cuarta transformación

Pablo Gutiérrez Lazarus afirmó que quien traiciona al pueblo no cabe en la cuarta transformación. Crédito: Facebook/ Pablo Gutiérrez Lazarus

En su declaración, Pablo Gutiérrez Lazarus afirmó que su grupo no busca “hacer testimonio”, sino “seguir haciendo historia”, y sostuvo que el trabajo hecho en el municipio de El Carmen respaldaría ahora un recorrido por todo Campeche.

Cuestionado sobre Alito Moreno y sobre si debería enfrentar un proceso ante el Ministerio Público, evitó una respuesta directa y dijo: “La historia lo ha de juzgar”.

Cuando reporteros le preguntaron si el “fantasma de Rocha Moya” afectaría a las candidaturas de Morena, respondió que el partido debe convencer “con acciones, con resultados”. Aseguró que los hechos obtenidos en Ciudad del Carmen los avalan y agregó que las conductas de algunos compañeros no constituyen “una autoridad moral”.

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El morenista fue más explícito cuando se le pidió un deslinde. “De la gente que no haga bien su chamba, políticamente hablando, que no le cumpla al pueblo, que lo traicione”, dijo, sí habría que separarse. Luego generalizó el criterio: “Personas que nos hacen daño no merecen estar, ni representan a este movimiento”.

Gutiérrez Lazarus sostuvo que tolerar ese tipo de conductas vuelve cómplice a quien las encubre. También rechazó que su trayectoria dependa de respaldos políticos internos. “Soy del pueblo”, dijo.