México

Aspirantes de Morena a las gubernaturas se deslindan de Rocha Moya

El partido perfiló su ruta en Aguascalientes, Campeche y Colima en medio de cuestionamientos por el gobernador con licencia

La definición del partido rumbo a 2027 llega en medio del escándalo por el caso de Rubén Rocha Moya. (X/@rochamoya_)
La definición del partido rumbo a 2027 llega en medio del escándalo por el caso de Rubén Rocha Moya. (X/@rochamoya_)
Guardar

Morena destapó este 25 de agosto a Nora Ruvalcaba y a Pablo Gutiérrez Lazarus como sus cartas para las gubernaturas de Aguascalientes y Campeche rumbo a 2027, mientras en Colima nombró a Rosa María Bayardo Cabrera como coordinadora estatal, en un anuncio marcado por preguntas sobre Rubén Rocha Moya y por deslindes de los propios perfiles del partido.

En Colima, Bayardo dijo que la encuesta interna la colocó con “aproximadamente arriba del 60%, aunque aclaró que no tomó fotos ni mostró documentos con el resultado. La posición que recibió, Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, es el primer paso de Morena para perfilar a su eventual candidata o candidato a la gubernatura de 2027.

PUBLICIDAD

La Comisión Nacional de Elecciones también informó que la definición en Campeche se tomó “con base en la decisión del pueblo de Campeche”, según expresó en conferencia de prensa la presidenta de Morena, Ariadna Montiel. En ese caso, el partido designó a Gutiérrez Lazarus como Coordinador del estado.

Morena destapó a Nora Ruvalcaba como candadta al gobierno de Aguascalientes
Nora Ruvalcaba se deslinda de Rubén Rocha Moya y sostiene que el movimiento lo representa el pueblo de México y el pueblo de Aguascalientes. (Archivo Infobae)

Ruvalcaba fijó distancia frente a Rubén Rocha Moya en una declaración a medios este 25 de agosto.Rocha Moya no representa al movimiento. El movimiento lo representa el pueblo de México y el pueblo de Aguascalientes, sostuvo.

La morenista añadió que la mayoría dentro del movimiento está integrada por personas “que combaten la corrupción, que quieren transparencia y que quieren bienestar y que se le cambie la vida para bien”.

PUBLICIDAD

Bayardo ligó su nombramiento en Colima a trabajo territorial y una reforma de control interno

Bayardo aseguró que Morena y la presidenta de la República ya actúan para evitar casos como el de Rocha Moya. (Archivo Infobae)
Bayardo aseguró que Morena y la presidenta de la República ya actúan para evitar casos como el de Rocha Moya. (Archivo Infobae)

Cuando reporteros le preguntaron si ya era candidata a la gubernatura, Rosi Bayardo respondió: “Yo soy candidata a diputada del pueblo”. Después confirmó su nueva responsabilidad: “Soy coordinadora, sí”.

Ante preguntas sobre si el caso Rocha Moya afectaría a las campañas de Morena, la funcionaria respondió que “han sido hechos bastante claros , que para ellos es “primero el pueblo y que “la presidenta lo ha dejado todo permanentemente claro. También aseguró que el partido y Claudia Sheinbaum ya actuaron para evitar casos similares.

Bayardo explicó que esa respuesta pasa por una reforma que, según su dicho, permitirá que los partidos tengan acceso a información relevante sobre perfiles que pudieran afectarles.

Sobre las tareas que asumirá como coordinadora, señaló que seguirá el trabajo “casa por casa”, con asambleas y con una estrategia para combatir la desinformación. También dijo que en este proceso participan fuerzas aliadas, aunque matizó que las alianzas aún no están definidas ni firmadas porque el proceso electoral todavía no está abierto.

La propia Bayardo reconoció a las bases del Partido Verde y del PT, a las que atribuyó años de trabajo conjunto con Morena. Añadió que el ejercicio para medir a los aspirantes se realizó a través de una mesa en la que estuvieron representados distintos partidos.

Gutiérrez Lazarus dijo que quien traiciona al pueblo no cabe en la cuarta transformación

El nombramiento como coordinador estatal se formalizó este 25 de agosto
Pablo Gutiérrez Lazarus afirmó que quien traiciona al pueblo no cabe en la cuarta transformación. Crédito: Facebook/ Pablo Gutiérrez Lazarus

En su declaración, Pablo Gutiérrez Lazarus afirmó que su grupo no busca “hacer testimonio, sino “seguir haciendo historia, y sostuvo que el trabajo hecho en el municipio de El Carmen respaldaría ahora un recorrido por todo Campeche.

Cuestionado sobre Alito Moreno y sobre si debería enfrentar un proceso ante el Ministerio Público, evitó una respuesta directa y dijo: “La historia lo ha de juzgar.

Cuando reporteros le preguntaron si elfantasma de Rocha Moya afectaría a las candidaturas de Morena, respondió que el partido debe convencer “con acciones, con resultados. Aseguró que los hechos obtenidos en Ciudad del Carmen los avalan y agregó que las conductas de algunos compañeros no constituyen “una autoridad moral.

El morenista fue más explícito cuando se le pidió un deslinde. “De la gente que no haga bien su chamba, políticamente hablando, que no le cumpla al pueblo, que lo traicione, dijo, sí habría que separarse. Luego generalizó el criterio: Personas que nos hacen daño no merecen estar, ni representan a este movimiento.

Gutiérrez Lazarus sostuvo que tolerar ese tipo de conductas vuelve cómplice a quien las encubre. También rechazó que su trayectoria dependa de respaldos políticos internos. “Soy del pueblo”, dijo.

Temas Relacionados

MorenaRubén Rocha MoyaÚltima horaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Chivas y América anuncian Clásico Nacional: fecha, sede y todos los detalles

Se jugará una nueva edición del partido más importante de México en territorio estadounidense

Chivas y América anuncian Clásico Nacional: fecha, sede y todos los detalles

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 25 de agosto: se registra fuerte choque entre dos tráileres en Constituyentes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 25 de agosto: se registra fuerte choque entre dos tráileres en Constituyentes

Catean una propiedad ligada a “El Tío Lako” en Michoacán: encontraron arsenal bélico y drogas

El operativo en Tanhuato se añade a una serie de acciones en tres estados, donde también decomisan droga, autos, efectivo, fauna exótica y equipo usado por la organización criminal

Catean una propiedad ligada a “El Tío Lako” en Michoacán: encontraron arsenal bélico y drogas

América vs Columbus Crew: estos son los precios de los boletos para el partido de cuartos de la Leagues Cup

El torneo entró a su fase de eliminación directa, donde las Águilas enfrentarán un choque de alto voltaje en el Dignity Health Sports Park

América vs Columbus Crew: estos son los precios de los boletos para el partido de cuartos de la Leagues Cup

Gusanos en el cerebro: uno de cada tres humanos carga un parásito

La mayoría de los portadores no presenta molestias y suele enterarse tarde, mientras la transmisión por agua o comida con contaminación fecal mantiene alta la presencia de estos organismos en varias regiones

Gusanos en el cerebro: uno de cada tres humanos carga un parásito
MÁS NOTICIAS

NARCO

Catean una propiedad ligada a “El Tío Lako” en Michoacán: encontraron arsenal bélico y drogas

Catean una propiedad ligada a “El Tío Lako” en Michoacán: encontraron arsenal bélico y drogas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel quiere su propia serie y pide control creativo

Baja California reporta calma en Mexicali tras alerta de viaje de EEUU

Decomisan más de 2 millones de pesos en efectivo, armas y miles de dosis de droga en Durango

Canadá replica alerta de EEUU en Mexicali: pide evitar edificios gubernamentales y buscar refugio en caso de incidentes

ENTRETENIMIENTO

Tour de Cine Francés celebra 30 años en México: fechas, películas y sedes

Tour de Cine Francés celebra 30 años en México: fechas, películas y sedes

Verónica del Castillo preocupa a sus seguidores tras registrarse un incendio en la zona donde estaba

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Eduin Caz y Brincos Dieras tratan de felicitar a Ese Pérez por su cumpleaños

Avengers Endgame Bonus llega a México: todo sobre su reestreno, formatos y preventa

Filtran lista de los próximos revelados de La Granja VIP 2, vencerían en rating a La Casa de los Famosos

DEPORTES

Chivas y América anuncian Clásico Nacional: fecha, sede y todos los detalles

Chivas y América anuncian Clásico Nacional: fecha, sede y todos los detalles

América vs Columbus Crew: estos son los precios de los boletos para el partido de cuartos de la Leagues Cup

Afición de Cruz Azul cobija a Erik Lira frente a oferta mejorada del Mónaco

Reportan que club Puebla habría despedido a personal tras video de burla contra Santos Laguna

David Faitelson arremete contra el Chino Huerta por su regreso a Pumas: “Siempre lo recibirán en casita en vez de triunfar en Europa”