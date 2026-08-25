El Salvador

Qué países de Centroamérica podrán ver de principio a fin el eclipse lunar parcial del jueves 27 de agosto

La región tendrá una ventaja poco común, con un recorrido completo y horarios coordinados que cambian solo en un territorio

Luna eclipsada de color rojo en un cielo nocturno con estrellas sobre montañas, bosques y un lago.
Un eclipse lunar tiñe el satélite de tonos rojizos sobre un valle montañoso iluminado por la Vía Láctea. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El 96.2% de la Luna quedará sumergido en la sombra de la Tierra la noche del jueves 27 de agosto, en un eclipse lunar parcial que rozará la totalidad.

El fenómeno, el último del año, será visible de principio a fin desde toda Centroamérica, y su punto máximo llegará antes de la medianoche en la mayor parte de la región.

La NASA, la agencia espacial de Estados Unidos, confirmó que la cobertura hará que la Luna adquiera tonos cobrizos y rojizos durante la fase umbral, un efecto similar al de una Luna de sangre aunque sin alcanzar la totalidad. Una pequeña franja del disco lunar permanecerá fuera de la sombra durante todo el evento.

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Qué países de Centroamérica podrán ver el eclipse y desde qué hora

La posición geográfica de la región es una ventaja. Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Belice comparten la misma zona horaria (UTC−6), por lo que el espectáculo comienza y termina a la misma hora local en los seis países. Panamá, que opera en UTC−5, lleva una hora de adelanto respecto al resto.

Para los seis países en UTC−6, la secuencia del jueves 27 de agosto es la siguiente:

Vista de primer plano de una luna llena de color rojo cobrizo con cráteres visibles rodeada por un cielo nocturno con estrellas.
Un eclipse lunar total tiñe la superficie de la Luna con tonos rojizos y cobrizos sobre un fondo espacial estrellado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

7:23 p.m.: Inicio de la fase penumbral. La Luna entra en la sombra exterior de la Tierra. El oscurecimiento es tan leve que apenas se distingue a simple vista.

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8:33 p.m.: Inicio de la fase parcial. La umbra comienza a cubrir el disco lunar de forma visible.

10:12 p.m.: Máximo del eclipse. El 96,2% del disco lunar queda dentro de la umbra y la Luna adopta su tono cobrizo o rojizo más intenso.

11:52 p.m.: Fin de la fase parcial. La sombra principal se retira del disco lunar.

1:01 a.m. del viernes 28: Fin del eclipse. La Luna abandona completamente la penumbra terrestre.

Para Panamá, con una hora de adelanto, los mismos momentos ocurren a las 8:23 p.m., 9:33 p.m., 11:12 p.m., 12:52 a.m. y 2:01 a.m., respectivamente.

Infografía informativa sobre un eclipse lunar parcial en Centroamérica, con gráficos de la Luna, relojes, mapas y textos explicativos.
Una infografía de Infobae detalla los horarios y las características del eclipse lunar parcial del 27 de agosto en Centroamérica, el cual cubrirá el 96,2 % del disco lunar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El máximo a las 10:12 p.m.

El dato más favorable para la región es el horario del punto culminante. Las 10:12 p.m. del jueves 27 de agosto es la hora que hay que guardar en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Belice.

La ventana más útil para seguir el avance de la sombra sobre el disco lunar se abre a las 8:33 p.m. y se cierra cerca de la medianoche. Durante esas poco más de tres horas, la umbra cubre progresivamente la Luna hasta alcanzar su máxima extensión y luego comienza a retroceder.

El Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras confirmó el mismo cronograma para ese país, con el máximo a las 10:12 p.m. y el proceso completo extendido por más de cinco horas.

Por qué la Luna se verá rojiza aunque el eclipse no sea total

Personas fotografían la luna durante un eclipse lunar total en Panchimalco, El Salvador, el 3 de marzo de 2026. REUTERS/Jose Cabezas
Personas fotografían la luna durante un eclipse lunar total en Panchimalco, El Salvador, el 3 de marzo de 2026. REUTERS/Jose Cabezas

El color no depende de la totalidad del eclipse, sino de la física de la atmósfera terrestre. Cuando la luz solar atraviesa la atmósfera de la Tierra en camino hacia la Luna, las longitudes de onda cortas —el azul y el violeta— se dispersan con mayor facilidad. Las longitudes de onda largas, el rojo y el naranja, continúan su trayectoria y llegan a la superficie lunar.

El resultado es que la zona del disco cubierta por la umbra se tiñe de esos tonos cálidos. La intensidad del color varía: cuanto más polvo o nubes haya en la atmósfera terrestre durante el evento, más rojiza se verá la Luna.

Con el 96.2% del disco dentro de la sombra, la mayor parte de la superficie lunar presentará ese tono cobrizo durante el máximo, mientras una delgada franja en el borde norte mantendrá su brillo habitual.

Cómo observarlo sin equipo especial

A diferencia de un eclipse solar, este fenómeno no requiere ningún tipo de protección ocular. Se puede mirar directamente hacia la Luna durante todo el evento sin riesgo alguno.

Para una observación más cómoda, conviene buscar un lugar con el horizonte despejado y alejado de zonas con mucha iluminación artificial. Al inicio de la noche, la Luna estará hacia el este-sureste; durante el máximo se habrá desplazado hacia el sureste.

Unos binoculares o un telescopio permitirán seguir con mayor detalle cómo la sombra avanza sobre los cráteres del satélite, pero no son indispensables. Para quienes quieran fotografiar el eclipse con el celular, una superficie firme o un trípode reducirá el movimiento y mejorará los resultados a medida que cambia la iluminación de la Luna.

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