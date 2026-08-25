Guatemala

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala presenta el sistema preliminar de datos SIP 245 para reemplazar al TREP en 2027

La autoridad electoral divulgó el nuevo mecanismo de resultados provisionales tras las objeciones al esquema aplicado en 2023 y la pesquisa por la adquisición del programa previo, con el objetivo de recuperar credibilidad institucional

Infografía con diagramas e iconos explicativos sobre las fases de transmisión de datos electorales del sistema SIP 245 de Guatemala.
Una infografía de Infobae detalla el sistema SIP 245 que el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala utilizará para transmitir 147.200 actas en las elecciones generales de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala presentó el SIP 245, el sistema con el que prevé sustituir al TREP en las elecciones generales de 2027, en un intento por restablecer la confianza en la difusión de resultados preliminares tras los cuestionamientos que rodearon al mecanismo usado en 2023 y la investigación penal por la compra del software anterior.

El nuevo esquema fue diseñado para una jornada de gran escala. Según explicó el director de Informática del TSE, David Illescas Marroquín, la proyección para 2027 contempla aproximadamente 29.450 mesas electorales, cerca de 11 millones de ciudadanos convocados a votar y la transmisión de 147.200 actas durante el escrutinio.

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El nombre del sistema remite al artículo 245 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la norma que obliga al TSE a divulgar los resultados preliminares de los comicios. Ese mismo artículo también regula la publicación de resultados electorales por todos los medios de comunicación y fija un plazo de hasta ocho días tras la conclusión del proceso para su divulgación.

Cinco magistrados sentados tras una mesa con micrófonos, letreros con sus nombres y el logotipo del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala
Integrantes de la VIII Magistratura del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala encabezan una conferencia de prensa en la sede institucional. (Gabriel Herrera )

El TSE busca reemplazar un sistema marcado por las objeciones de 2023

La decisión de dejar atrás el TREP llega después de las denuncias de irregularidades que afectaron a ese sistema en el evento electoral de 2023. El proceso penal en curso está vinculado con la compra del software, cuyo costo ascendió a Q148 millones.

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El organismo electoral sostiene que la nueva plataforma quedará bajo control institucional. Illescas Marroquín afirmó, en declaraciones recogidas por El Metropolitano: “Todo el control, diseño y estructura del sistema lo tenemos bajo nuestro dominio. Nada se está delegando”.

El funcionario añadió que el TSE sí contará con apoyo técnico de proveedores, pero que el desarrollo seguirá conducido desde la Dirección de Informática. En la misma intervención, precisó: “Si bien es cierto, sí nos estamos apoyando con componentes técnicos por medio de proveedores y demás, todo el desarrollo del sistema se está controlando desde esta dirección”.

La autoridad electoral presentó el SIP 245 ante representantes de partidos políticos como la herramienta que sustituirá al Programa de Transmisión de Resultados Electorales E-TREP. Su uso está previsto para los comicios de 2027, cuando Guatemala renovará la Presidencia, el Congreso y las corporaciones municipales.

Ilustración con una urna electoral de Guatemala, una tableta, un escáner, servidores de datos y un monitor con gráficos de transmisión.
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala introduce el sistema SIP 245 para reemplazar al TREP en el recuento de votos de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo sistema operará con quioscos, verificación de actas y cinco anillos de transmisión

Uno de los cambios centrales será la instalación de quioscos técnicos en los centros de votación. Allí, el presidente, el secretario o el vocal de cada junta receptora de votos llevará el acta final de escrutinio para escanearla y transmitirla directamente.

De acuerdo con la explicación del director de Informática, la única fuente de datos será la junta receptora de votos. El modelo, dijo, prioriza la transmisión del acta y no la interpretación de los datos, y luego encadena cuatro etapas: verificación, publicación y seguridad sobre la información ya remitida desde cada centro.

El flujo previsto parte del escrutinio en mesa, sigue con el cierre del acta final y continúa con el traslado de ese documento al quiosco de transmisión. Después se realiza el escaneo, la captura de datos y el envío al Centro Nacional de Información, donde se verificará lo transmitido antes de su publicación.

Cada centro de votación tendrá uno o más quioscos de escaneo y transmisión, según la cantidad de mesas instaladas. También habrá un auxiliar técnico designado por la Dirección de Informática para verificar la instalación de equipos y acompañar el proceso, aunque sin manipular el acta, escanearla ni transmitirla.

El TSE también anunció un cuarto de crisis en el Centro Nacional de Información para gestionar incidencias y activar contingencias durante la jornada. A eso se sumará un sistema de verificación de actas y procesos de captura y digitalización de datos.

La estructura de seguridad incluirá cinco anillos de transmisión o capas de comunicación en todos los centros de votación. Según Illescas Marroquín, ese diseño busca evitar la dependencia de un solo proveedor y dar trazabilidad a cada envío para identificar qué junta receptora transmitió el acta y desde qué mesa se hizo.

En una próxima reunión, según informó la autoridad electoral, se definirá el papel del fiscal informático y la participación de los representantes técnicos de los partidos políticos.

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