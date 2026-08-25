Miguel Peñaflor acusa de censura tras sanción del INE por llamar narcopartido a Morena: Instituto Electoral aclara queja

Miguel Hernández Peñaflor acusó a Morena de censura. | X- Miguel Peñaflor - INE

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Miguel Hernández Peñaflor, consejero del órgano directivo del PAN en la Ciudad de México, acusó censura en su contra luego de que personal del Instituto Nacional Electoral (INE) le notificó sobre una queja promovida en su contra por parte del partido Morena.

En un video que publicó a través de sus redes sociales, el panista mostró el momento en que el personal del INE acude a su domicilio, donde le indica que el partido político presentó una queja en su contra por llamarlo narcopartido y otros calificativos similares en diversas publicaciones.

Durante la visita, Peñaflor señala que la denuncia proviene de Ana Paula Peña Flores, a quien identifica como “una jefa” de Morena.

¿Quieren que ya no les llame así? Yo me voy a apegar al artículo 6 y 7 constitucional de la libertad de expresión. O sea, yo voy a limitar, por ejemplo, la libertad de expresión, pero pues evidentemente esto es por algo que el partido gobernante está haciendo. Entonces, yo sé que su labor es esta y que yo la recibo con toda tranquilidad. El [pitido] quiere silenciarnos.

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“Hoy se presentó personal del Instituto Nacional Electoral en mi hogar para notificarme esta queja que presenta el partido en el gobierno, Morena, en contra de las publicaciones que he hecho al llamarlos narc [pitido]”, se esciucha en el video.

Explicó que su intención es ejercer su derecho a la libertad de expresión y anticipa que no dejará de manifestar sus opiniones, aun cuando esto implique procedimientos en su contra.

Peñaflor sostiene que enfrentará la denuncia y recurrirá a todas las instancias legales necesarias para defender su derecho a expresarse.

“Evidentemente, no me voy a quedar callado y pues voy a acudir hasta las últimas instancias para defenderme y que ninguna voz sea silenciada en este país”, concluyó.

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INE niega sanción

El INE aclaró que la queja presentada por Morena contra Miguel Alfredo Hernández Peñaflor y el PAN está relacionada con la presunta difusión reiterada de propaganda político-electoral calumniosa en redes sociales X, Facebook e Instagram.

El expediente se registró con la clave UT/SCG/PE/MORENA/CG/39/2026. El 30 de julio, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral reservó el pronunciamiento sobre la admisión o desechamiento de la denuncia, así como sobre las medidas cautelares, hasta tener los elementos derivados de la investigación preliminar.

El Instituto detalla que la diligencia ordenada consistió en certificar las publicaciones denunciadas y pedir información a distintas áreas del INE, al PAN y a Hernández Peñaflor para conocer la titularidad de las cuentas, la autoría y la difusión de los contenidos, así como la posible participación de otras personas.

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El requerimiento de información a Hernández Peñaflor no constituye un emplazamiento, una determinación de responsabilidad ni una orden para retirar publicaciones. Tampoco implica que el INE comparta los señalamientos de la denuncia.

Hasta el momento, el INE no ha determinado responsabilidad, no ha impuesto sanción alguna ni ha ordenado el retiro de publicaciones.

El Instituto enfatiza que el procedimiento es una diligencia preliminar para reunir elementos y decidir si la queja se admite o se desecha, y que todas las personas involucradas tienen derecho a conocer los hechos denunciados y aportar información.

El INE subraya su compromiso con la libertad de expresión, el debido proceso y la aplicación imparcial de la ley electoral y precisó que requerir información para analizar una denuncia no es censura ni sanción, sino una diligencia necesaria para determinar lo que legalmente corresponda.

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