México bajo el agua: continuará jornada de intensas lluvias en la mayoría del país durante la semana del 25 al 28 de agosto

La Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Nuevo León figuran entre las entidades bajo vigilancia durante toda la semana, aunque con distintos niveles de intensidad según el día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes el Aviso No. 236 con un pronóstico extendido de 96 horas que anticipa lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte de México entre el 25 y el 28 de agosto de 2026. Los fenómenos podrían desencadenar inundaciones, deslaves y encharcamientos en zonas bajas de numerosos estados.

La Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Nuevo León figuran entre las entidades bajo vigilancia durante toda la semana, aunque con distintos niveles de intensidad según el día.

Presentación del clima en días previos

CDMX y Estado de México: lluvias moderadas con riesgo de encharcamientos

El organismo advierte que incluso las lluvias moderadas pueden originar encharcamientos e incremento en los niveles de ríos y arroyos en zonas bajas. REUTERS/Henry Romero

La Ciudad de México y el Estado de México no están en el umbral de las precipitaciones más intensas, pero tampoco quedan al margen. El SMN prevé intervalos de chubascos de entre 5 y 25 mm para ambas entidades el lunes 24 y el martes 25, con rachas de viento de hasta 50 km/h.

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Del miércoles 26 al viernes 28, la Ciudad de México y el Estado de México mantendrán intervalos de chubascos similares. Las zonas serranas del Edomex enfrentarán además temperaturas mínimas de entre 0 y 5 ℃ (32 y 41 ℉) en las madrugadas de toda la semana.

El organismo advierte que incluso las lluvias moderadas pueden originar encharcamientos e incremento en los niveles de ríos y arroyos en zonas bajas.

Lluvias débiles avanzan desde Iztapalapa hacia el centro de la Ciudad de México con actividad eléctrica en el Valle

El radar meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) del Gobierno de la Ciudad de México detectó este martes lluvias de intensidad débil en las demarcaciones de Iztapalapa y Tláhuac, con desplazamiento activo hacia Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco y Venustiano Carranza.

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El reporte, emitido a las 11:25 horas del 25 de agosto de 2026 con datos del sistema RADAR-SEGIAGUA y los satélites NOAA-GOES-19 y GLM, también registra actividad eléctrica en curso en el Valle de México. Se prevé que las precipitaciones persistan de forma intermitente durante el resto del día.

La SGIRPC recomienda mantenerse al tanto de los comunicados del Sistema de Alerta Temprana, retirar basura de las coladeras interiores y exteriores del hogar, suspender actividades al aire libre, portar paraguas o impermeable al salir, y evitar refugiarse bajo árboles o estructuras de metal.

Un reporte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México informa sobre lluvias débiles y actividad eléctrica en el Valle de México el 25 de agosto de 2026. (Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil﻿)

Guadalajara y Jalisco: en el centro de las lluvias más fuertes

El oleaje en las costas jaliscienses oscilará entre 1.0 y 2.0 metros durante toda la semana. Las temperaturas máximas en la entidad se mantendrán entre 30 y 35 ℃ (86 y 95 ℉). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jalisco es uno de los estados con mayor exposición durante la semana. El lunes 24, el oeste y centro de la entidad recibirán lluvias fuertes con acumulados puntuales de entre 50 y 75 mm, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento de entre 30 y 50 km/h.

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El martes 25, el norte y centro del estado —zona que incluye el área metropolitana de Guadalajara— registrarán la misma categoría de precipitaciones. Para el miércoles 26 y jueves 27, el foco se desplaza hacia el oeste y suroeste de Jalisco, con lluvias fuertes y puntuales muy fuertes que podrían superar los 75 mm.

El oleaje en las costas jaliscienses oscilará entre 1.0 y 2.0 metros durante toda la semana. Las temperaturas máximas en la entidad se mantendrán entre 30 y 35 ℃ (86 y 95 ℉).

Monterrey y el norte: calor extremo con lluvias aisladas

Nuevo León presenta un escenario opuesto al del occidente del país. Durante toda la semana, el norte y el este de la entidad registrarán temperaturas máximas de entre 40 y 45 ℃ (104 y 113 ℉), con una onda de calor activa en el centro, sur y este del estado.

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Las precipitaciones en la entidad serán escasas: lluvias aisladas de entre 0.1 y 5 mm el lunes y el martes, e intervalos de chubascos de entre 5 y 25 mm hacia el jueves y el viernes. El SMN prevé rachas de viento de hasta 70 km/h para el martes 25 y el viernes 28 en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

Los sistemas que explican la semana de lluvias

En el interior del país, canales de baja presión interactúan con circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera. La onda tropical núm. 31, asociada a una zona de baja presión con potencial ciclónico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El SMN atribuye el patrón de lluvias a la confluencia de varios fenómenos. El monzón mexicano activa chubascos en el noroeste —Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa— durante toda la semana.

En el interior del país, canales de baja presión interactúan con circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera. La onda tropical núm. 31, asociada a una zona de baja presión con potencial ciclónico, se desplaza sobre el sur y sureste de México los primeros días de la semana. Una nueva onda tropical se aproximará a la Península de Yucatán entre el miércoles y el viernes, lo que reforzará las lluvias en esa región.

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Guerrero, Oaxaca y el sureste: las zonas de mayor riesgo

Guerrero encabeza las alertas del lunes con lluvias muy fuertes e intensas de hasta 150 mm en su franja oeste, suroeste, sur y sureste. Es la entidad con los acumulados más altos previstos para ese día.

Del miércoles al viernes, el foco de mayor intensidad se traslada hacia Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, con lluvias fuertes y puntuales muy fuertes de entre 50 y 75 mm. En el istmo de Tehuantepec, las rachas de viento alcanzarán entre 50 y 70 km/h de forma recurrente durante la semana.

La Península de Yucatán —Campeche, Yucatán y Quintana Roo— sumará precipitaciones crecientes desde el miércoles, impulsadas por la nueva onda tropical que ingresará desde el sureste.

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Calor extremo en el norte y frío serrano en el centro

Mientras la lluvia domina gran parte del territorio, el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora superarán los 45 ℃ (113 ℉) todos los días de la semana. La onda de calor se extiende además a Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas, y a partir del martes 25 alcanza también a Baja California Sur y Sonora.

En las zonas serranas de Estado de México, Tlaxcala y Puebla, las madrugadas del miércoles al sábado registrarán temperaturas mínimas de entre 0 y 5 ℃ (32 y 41 ℉).