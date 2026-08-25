Chile negocia con Estados Unidos una rebaja al arancel del 12,5 por ciento

Ambas autoridades acordaron continuar las conversaciones durante las próximas semanas.

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Durante esta jornada se llevará a cabo en la Cancillería chilena en Santiago una segunda reunión entre el delegado adjunto de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettman, y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), Paula Estévez, a fin de negociar una rebaja al arancel de 12,5% aplicado por el país norteamericano a buena parte de las exportaciones nacionales como el salmón, las frutas frescas, vinos y productos del sector forestal.

La primera cita entre ambos funcionarios fue este lunes, encuentro en el cual se revisaron las prioridades de la canasta exportadora chilena y se intercambiaron antecedentes respecto de la importancia que tienen estos productos, tanto para la economía nacional como para el mercado estadounidense.

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Luego de ello, las autoridades acordaron continuar las conversaciones durante las próximas semanas, manteniendo como prioridad la búsqueda de mejores condiciones para los sectores exportadores nacionales y el fortalecimiento de la relación económica y comercial entre Chile y Estados Unidos.

De acuerdo a un comunicado emitido por la Subrei, la visita de Jeffrey Goettman constituye una señal importante de la relevancia que ambas partes asignan a este proceso y de su disposición a mantener un diálogo político y técnico de alto nivel.

“Esta visita refleja que existe voluntad de seguir trabajando para encontrar soluciones. Estamos llevando adelante una negociación seria, con una mirada de largo plazo y con el objetivo de defender los intereses de Chile y de mejorar las condiciones de acceso de los productos nacionales al mercado estadounidense”, señaló la subsecretaria Estévez.

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El tributo impacta a 20 de los 34 principales envíos nacionales hacia el mercado estadounidense como el salmón, las frutas frescas, vinos y productos del sector forestal.

Las tratativas

Cabe señalar que las conversaciones entre ambas administraciones se vienen dando desde 2025 y a mediados de abril de este año, una delegación de la Subrei llegó hasta Washington D.C. para mantener reuniones técnicas con representantes de la USTR. Posteriormente, en julio, el canciller Francisco Pérez Mackenna se reunió con el representante comercial de ese país, Jamieson Greer.

Así las cosas, la subsecretaria valoró “el diálogo que hemos mantenido con Estados Unidos y seguiremos trabajando de manera constructiva, tanto en el plano político como técnico, para identificar espacios que permitan avanzar hacia soluciones mutuamente beneficiosas”.