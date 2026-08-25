Mujeres con Bienestar Edomex: beneficiarias que reciben su pago hoy 25 de agosto y cuándo es el próximo depósito

Este martes 25 de agosto concluyen los pagos del programa Mujeres con Bienestar para el bimestre julio-agosto dirigidos a las beneficiarias del Estado de México (Gob. Edomex)

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Este martes 25 de agosto concluyen los pagos del programa Mujeres con Bienestar para el bimestre julio-agosto dirigidos a las beneficiarias del Estado de México. A continuación se detallan las personas que reciben el apoyo y las fechas previstas para el siguiente periodo de depósitos.

Como es costumbre, los recursos se distribuirán de forma ordenada en cinco grupos distintos según la primera letra de la CURP de cada participante.

La iniciativa opera en los 125 municipios del Edomex y está destinado a mujeres de 18 a 59 años, quienes reciben un apoyo económico bimestral de2,500 pesos.

Mujeres con Bienestar, programas sociales Edomex pago bimestre julio-agosto (Gob. Edomex)

¿Qué beneficiarias de Mujeres con Bienestar Edomex reciben su pago este 25 de agosto?

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la Secretaría de Bienestar del Estado de México, las beneficiarias de Mujeres con Bienestar que reciben su pago este martes 25 de agosto son aquellas cuyo primera letra de su CURP inicia con las letras S, T, U, V, W, X, Y, y Z.

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Calendario completo de pagos

Grupo 1: Letras A - C, 19 de agosto Grupo 2: Letras D - G, 20 de agosto Grupo 3: Letras H - M, 21 de agosto Grupo 4: Letras N - R, 24 de agosto Grupo 5: Letras S - Z, 25 de agosto

Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

Formas de comprobar si ya llegó el depósito

Las participantes del programa tienen la posibilidad de verificar su saldo gratuitamente en la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx utilizando su usuario y contraseña, consultando la app oficial o enviando la palabra “Saldo” por WhatsApp al 525593372498. Además, pueden revisar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco; no obstante, algunas entidades financieras cobran comisión por esta operación.

La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).

Llamada sin ningún costo al número de teléfono 800 953 77 71 .

Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

¿Cuándo es el próximo pago de Mujeres con Bienestar?

Aunque las autoridades aún no han anunciado la fecha del próximo periodo de depósitos, se espera que el siguiente pago del programa sea en octubre. Cabe recordar que los pagos se distribuyen de manera bimestral de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta Mujeres con Bienestar.

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Los canales oficiales de atención del programa Mujeres con Bienestar permiten a las beneficiarias consultar el estatus de su solicitud y resolver dudas sobre la entrega del apoyo. El sitio web del programa solicita el número de folio y teléfono celular para acceder a la información. Autoridades del Estado de México han precisado que cualquier aclaración sobre la tarjeta o el pago puede enviarse por correo electrónico.

La Secretaría de Bienestar del Estado de México ofrece atención telefónica en el número (722) 226 29 21 y en su oficina central, ubicada en Sebastián Lerdo de Tejada No. 300, colonia Centro, en Toluca. Quienes tengan problemas con el registro pueden comunicarse también a la línea de orientación general al 55 9370 1223.

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El correo oficial para temas relacionados con la tarjeta o la entrega del apoyo es at.mujeresar@edomex.gov.mx. El sitio web oficial del programa es bienestar.edomex.gob.mx.