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Ecuador detuvo en una operación transnacional a un delincuente con alerta roja de Interpol buscado por narcotráfico

Rubén Bermúdez Loor, de 61 años, era requerido por Estados Unidos por “conspiración para distribuir cocaína, con conocimiento de que sería importada” a Guatemala

John Reimberg: "Gracias a la Ley de Extradición, es posible detener a ecuatorianos con fines de extradición, con Difusión Roja de Interpol" (@JohnReimberg)
John Reimberg: "Gracias a la Ley de Extradición, es posible detener a ecuatorianos con fines de extradición, con Difusión Roja de Interpol" (@JohnReimberg)
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La Policía de Ecuador detuvo el jueves a Rubén Bermúdez Loor, buscado por la Justicia de Estados Unidos bajo cargos de presunto narcotráfico y sobre quien pesaba una alerta roja de Interpol. El operativo, realizado en el norte de Guayaquil, contó con la cooperación de la Administración de Control de Drogas (DEA) y se enmarcó en una acción regional que incluyó a Guatemala y Colombia, donde fueron capturadas otras dos personas.

La detención de Bermúdez se ejecutó mediante coordinaciones entre la policía ecuatoriana y la DEA, con el objetivo de su extradición a Estados Unidos. Según informó el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, la operación regional también condujo al arresto en Guatemala de Wilson Mendoza, quien ocupó “varios altos cargos” en la entonces Secretaría Nacional del Agua entre 2007 y 2015, durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa (2007-2017).

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Las autoridades guatemaltecas indicaron que Mendoza, de 61 años, es requerido por Estados Unidos por “conspiración para distribuir cocaína, con conocimiento de que sería importada” a ese país. Mendoza fue capturado cuando intentaba regresar a Ecuador. Reimberg señaló que el ex funcionario llegó a ser asesor del ex ministro correísta Walter Solís, actualmente refugiado en México y condenado por casos de corrupción, y que se lo vincula a Los Choneros, la organización criminal más antigua del país, clasificada como “terrorista” por Estados Unidos.

La Policía de Guatemala informó que, en lo que va del año, fueron arrestadas 32 personas con fines de extradición a Estados Unidos, de las cuales 19 enfrentan cargos por narcotráfico y 12 por otros delitos. Estos datos refuerzan el papel de Guatemala como punto de tránsito relevante en la lucha regional contra el crimen organizado y el tráfico de drogas.

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A través de la cooperación internacional entre Colombia, Guatemala y Ecuador, en coordinación con Estados Unidos, la Policía de Guatemala detuvo a Wilson Eduardo Mendoza Barberán quien pretendía viajar hasta Ecuador (@JohnReimberg)
A través de la cooperación internacional entre Colombia, Guatemala y Ecuador, en coordinación con Estados Unidos, la Policía de Guatemala detuvo a Wilson Eduardo Mendoza Barberán quien pretendía viajar hasta Ecuador (@JohnReimberg)

La operación se extendió a Colombia, donde fue capturado con fines de extradición Elixandro Ico Cuervo, acusado de ser el nexo con disidencias de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otros grupos. Las investigaciones señalan que Ico Cuervo habría facilitado el flujo de recursos ilícitos a través de empresas en Colombia y Ecuador.

El Gobierno de Ecuador extraditó a Estados Unidos a varios criminales en los últimos dos años, entre ellos a Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, máximo líder de Los Choneros, quien permanece a la espera de un juicio en Nueva York.

En uno de los últimos megaoperativos de la Policía de Ecuador, la fuerza del orden incautó 1,2 toneladas de cocaína ocultas en cajas de fruta que tenían como destino final España, informó Reimberg. La droga fue detectada durante una operación en el Puerto Marítimo de Guayaquil, donde los agentes hallaron 1.080 cajas impregnadas de estupefaciente.

Según detalló el ministro en su cuenta de la red social X, el contenedor interceptado tenía previsto llegar a España. El valor estimado de la cocaína se calcula en 37,58 millones de dólares en el mercado estadounidense y en 58,57 millones de dólares en el europeo.

Durante la inspección se localizaron 20 paquetes con cocaína, 19.7 KG equivalentes a 197.020 dosis.
Ecuador figura como el tercer país con mayor cantidad de drogas decomisadas en el mundo

Ecuador figura como el tercer país con mayor cantidad de drogas decomisadas en el mundo, solo superado por Colombia y Estados Unidos. Desde 2021, el país reporta 200 toneladas anuales y alcanzó un récord histórico cercano a 300 toneladas en 2024.

Ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores globales de cocaína, y con puertos estratégicos como el de Guayaquil, además de una economía dolarizada, Ecuador se consolidó en los últimos años como un punto clave en las rutas del tráfico de drogas hacia Europa y Norteamérica.

(Con información de EFE)

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