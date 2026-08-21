Francisco Álvarez, hijo del R1 y señalado por el feminicidio de Valeria Márquez, reaparece en entrevista con Luis Chaparro

(Pie de Nota/Capturas de pantalla)

Guardar

Francisco Álvarez Solorio, el hijo del líder criminal Ramón Álvarez Ayala, alias El R1, y el hombre señalado por las autoridades mexicanas como presunto autor intelectual del feminicidio de la influencer Valeria Márquez, habla por primera vez desde la clandestinidad en una entrevista con el periodista Luis Chaparro.

En un adelanto difundido por el periodista en sus redes sociales, Álvarez Solorio aparece sentado en un sillón azul, con gorra y sudadera negra, lentes y un reloj blanco en la muñeca izquierda, y dice sentirse “atemorizado y atacado.”

La entrevista es la primera aparición de Francisco Álvarez Solorio desde que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, lo señaló directamente el 31 de julio de 2026 como el hombre que habría pedido a su padre ordenar el feminicidio de Valeria Márquez. Desde entonces, Álvarez Solorio figura como prófugo de la justicia y es buscado por las autoridades mexicanas.

PUBLICIDAD

“Me siento atemorizado y atacado”

Según Harfuch, Francisco N pidió a su padre el R-1 que matara a Valeria Márquez.

Según contó el propio Luis Chaparro, para conseguir la entrevista, el equipo de Pie de Nota tuvo que adentrarse hasta un lugar remoto y de difícil acceso en las profundidades de Jalisco.

El periodista, quien también ha logrado entrevistar a otros capos como Dámaso López, describió el operativo periodístico como un viaje que “vale la pena escuchar”.

En el adelanto de la entrevista, se escucha a Chaparro preguntar al hijo del R1 cómo se siente tras convertirse en prófugo y ser señalado públicamente por el secretario de Seguridad. La respuesta del joven, grabada en lo que parece ser una habitación privada, fue: “Mira, honestamente, me siento un poco atemorizado y atacado hacia mi persona”.

PUBLICIDAD

Es la única declaración que se conoce hasta ahora de Francisco Álvarez Solorio sobre el caso. En el adelanto aparece sentado, con las manos entrelazadas sobre las piernas.

Valeria Márquez y Francisco "N", hijo del R1 (Redes sociales)

La entrevista completa, según adelantó Chaparro, incluye su versión sobre lo que ocurrió con Valeria Márquez y sobre cómo ha sido su vida desde que se convirtió en prófugo.

La entrevista completa será transmitida este viernes 21 de agosto en el canal de YouTube de Pie de Nota, que se emite a las 10:00 horas (hora del centro del México).

Quién es Francisco Álvarez Solorio y por qué es buscado

Francisco Álvarez Solorio es hijo de Ramón Álvarez Ayala, alias El R1, identificado por la Secretaría de la Defensa Nacional en 2021 como el segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El R1 encabeza el clan de Los Rs, una célula criminal con operaciones en Michoacán dedicada a la extorsión, homicidios y tráfico de droga.

PUBLICIDAD

Según la línea de investigación que confirmó García Harfuch en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Francisco Álvarez Solorio habría mantenido una relación sentimental con Valeria Márquez, la amenazó en diversas ocasiones y habría pedido a su padre que ordenara el feminicidio.

“El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria. Ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al R1, que cometan el feminicidio”, dijo entonces el funcionario.

Valeria Márquez con un peluche con el apellido "Álvarez" en la espalda. (Redes sociales)

Desde las semanas posteriores al crimen, el nombre de Francisco Álvarez Solorio ya circulaba en foros y redes sociales. El 20 de mayo de 2025, el medio hondureño TuNota publicó fotografías que mostraban a la influencer besando a un hombre identificado como el hijo del R1, frente a un arco de rosas rojas con un letrero de neón que leía “¿Quieres ser mi novia?”.

PUBLICIDAD

También circularon videos de las transmisiones de Valeria Márquez donde abraza un peluche con una playera que lleva el apellido “Álvarez” estampado, y clips donde la joven menciona a “Francisco” durante una llamada telefónica donde aparentemente estaban peleando.

El feminicidio de Valeria Márquez y los avances del caso

Valeria Márquez tenía 23 años cuando fue asesinada el 13 de mayo de 2025 en su salón de belleza Blossom The Beauty Lounge, en Zapopan, Jalisco, durante una transmisión en vivo en TikTok. Más de 15,000 personas presenciaron el ataque en tiempo real.

Un presunto repartidos entró al local, confirmó su identidad y le disparó en al menos tres ocasiones: impactos penetrantes a cráneo, tórax y abdomen, según reveló su acta de defunción.

PUBLICIDAD

La influencer Valeria Márquez fue asesinada a balazos durante una transmisión en vivo. (Instagram: Valeria Márquez)

Horas antes del crimen, Valeria narró en su transmisión que un supuesto repartidor llegó al salón a buscarla sin poder entregar un paquete porque ella no estaba. Durante el en vivo, distintas personas llegaron al local con pretextos variados. La propia Valeria verbalizó su incomodidad: “Güey, a lo mejor ya me iban a matar a mí.” Pese a eso, permaneció en el salón.

La detención del R1 el 30 de julio de 2026 en Atotonilco El Alto, Jalisco, en un operativo de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, fue el detonador que llevó a las autoridades a revelar públicamente el vínculo entre la célula criminal y el feminicidio.

PUBLICIDAD

El 1 de agosto fue detenido Iván Martín “N”, presunto coautor material del crimen, quien habría informado al agresor si Valeria se encontraba en el local y facilitado la huida. Ya fue vinculado a proceso y se encuentra en el penal de Puente Grande, Jalisco.

La Fiscalía de Jalisco confirmó el 6 de agosto que la investigación apunta a que entre dos y tres personas más habrían participado en la ejecución del crimen. La carpeta acumula nueve tomos, más de 350 hojas y el análisis de 500 horas de video de cámaras del C5 y circuitos privados. Francisco Álvarez Solorio permanece prófugo.

PUBLICIDAD