Homenaje a Elsa Aguirre: exposición fotográfica en Cineteca Nacional y película gratis en streaming

El IMCINE, la Cineteca Nacional y la Filmoteca UNAM suman acervos para rendir tributo a una de las primeras actrices del cine mexicano, ganadora del Ariel de Oro y el Mayahuel de Plata, entre otros reconocimientos. (Foto: Twitter / @depelicula)

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La Cineteca Nacional rinde homenaje a Elsa Aguirre con una exposición fotográfica de acceso libre que reúne 24 piezas de tres acervos institucionales del país, y suma una proyección gratuita en streaming para los días 29 y 30 de agosto.

La muestra, inaugurada el 19 de agosto de 2026 en el vestíbulo de la Sala 2 de Cineteca Nacional México, es producto de la colaboración entre el IMCINE, la Cineteca Nacional y la Filmoteca UNAM, cada una con ocho piezas de sus respectivos fondos. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México impulsa la iniciativa como reconocimiento a una trayectoria que abarcó más de 50 películas y se extendió por ocho décadas en cine, radio, televisión y teatro.

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La exposición recorre a la actriz desde el set hasta la vida privada

Las 24 fotografías proponen tres dimensiones de la actriz: la intérprete frente a la cámara, la figura pública y la mujer fuera del personaje. Fotografías de rodaje y fotogramas recuperan momentos de producciones que marcaron su carrera, mientras que imágenes de su vida personal ofrecen una perspectiva más cercana a quien estuvo detrás de los papeles.

La exposición reúne piezas del IMCINE, la Cineteca Nacional y la Filmoteca UNAM, y se complementa con la proyección gratuita de La estatua de carne en streaming los días 29 y 30 de agosto. (YouTube/Captura de pantalla)

La selección no sigue un eje cronológico estricto sino temático, lo que permite al visitante transitar entre distintas etapas y registros de Aguirre sin que el recorrido se convierta en una línea de tiempo convencional.

Aguirre debutó en el cine en 1946 con El sexo fuerte y construyó desde entonces un catálogo que incluye Algo flota sobre el agua (1948), La mujer que yo amé (1950), Una mujer decente (1950), La estatua de carne (1951), Cuatro noches contigo (1952), Pancho Villa y la Valentina (1960) y La muerte de un gallero (1977).

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Fue dirigida por Emilio “El Indio” Fernández, Julio Bracho, Roberto Gavaldón, Ismael Rodríguez, Miguel Zacarías y Chano Urueta, y compartió créditos con algunas de las figuras centrales del cine mexicano del siglo XX. Su presencia en la cultura popular del país se consolidó mucho más allá de las salas de cine.

“La estatua de carne” se suma al homenaje

Como parte del programa, la plataforma Nuestro Cine Mx —en colaboración con Claro Video— pondrá disponible de manera gratuita La estatua de carne, de Chano Urueta, el 29 y 30 de agosto. La película narra la historia de un escultor que busca modelo para su obra maestra y se enamora de la joven elegida, aunque está casado. El título, de 1951, es uno de los que mejor representan el estilo de Aguirre en la época de oro del cine nacional.

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La Cineteca Nacional inauguró una muestra de 24 fotografías de tres acervos institucionales en honor a la actriz, cuya carrera arrancó en 1946 y se extendió por más de ocho décadas en cine, radio, televisión y teatro. (@CinetecaMexico)

Cuatro premios mayores en su historial de reconocimientos

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas le entregó el Ariel de Oro por trayectoria en 2003. El Auditorio Nacional le concedió el premio Lunas del Auditorio por una vida en el escenario en 2009. El Festival Internacional de Cine de Guadalajara le otorgó el Mayahuel de Plata en 2021. Y en 2023, la Cineteca Nacional junto con la ANDA le entregaron la Medalla “Una vida en los escenarios” por 75 años de carrera.

La exposición fotográfica permanece abierta al público de forma gratuita en el vestíbulo de la Sala 2 de Cineteca Nacional México.