Ni Tom Cruise pudo salvarla: El duro golpe en taquilla que sufrió la nueva película de González Iñárritu

El cineasta Alejandro González Iñárritu y el actor Tom Cruise posan en el escenario de producción de la película Digger.

Guardar

La combinación de Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu no logró traducirse en un estreno exitoso. Digger, la nueva película del director mexicano, arrancó con una recaudación mundial estimada de 20 millones de dólares, un resultado que coloca bajo presión a una de las apuestas cinematográficas de Warner Bros. para este año.

Al corte disponible este lunes 5 de octubre, Box Office Mojo registra 8 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, correspondientes al fin de semana del 2 al 4 de octubre, y 12 millones en los mercados internacionales. Las cifras describen el inicio de su recorrido comercial y todavía pueden ajustarse con los reportes definitivos.

PUBLICIDAD

El golpe resulta especialmente significativo por la presencia de Cruise, una estrella asociada con grandes producciones y franquicias. Según The Wall Street Journal, se trata de su apertura más baja desde Leones por corderos, estrenada en 2007, sin ajustar las cifras por inflación: una comparación que sitúa el resultado entre los más débiles de su trayectoria reciente.

¿Cuánto recaudó Digger en su primer fin de semana?

La película llegó a 3 mil 321 cines de Estados Unidos y Canadá el viernes 2 de octubre. Sin embargo, esa amplia distribución no bastó para impulsar la venta de boletos durante sus primeros tres días de exhibición.

El desglose de Box Office Mojo muestra el siguiente comportamiento en ese mercado:

Viernes 2 de octubre: 3.4 millones de dólares.

Sábado 3 de octubre: 2.6 millones de dólares.

Domingo 4 de octubre: 2 millones de dólares.

El descenso diario dejó su apertura norteamericana en 8 millones de dólares. En el balance mundial, ese mercado aportó el 40% de la recaudación y los territorios internacionales contribuyeron con el 60% restante.

PUBLICIDAD

La competencia también evidenció la distancia entre Digger y el estreno que encabezó la cartelera. Verity, protagonizada por Dakota Johnson y Anne Hathaway, debutó con aproximadamente 32.6 millones de dólares en Norteamérica, de acuerdo con el reporte de Associated Press. Esa cantidad superó por sí sola el arranque mundial de la película de Iñárritu.

Un presupuesto que convierte el tropiezo en un problema millonario

La preocupación por Digger se explica por la diferencia entre sus ingresos iniciales y el dinero invertido. Una apertura modesta tiene implicaciones distintas para una producción pequeña que para una película cuyo financiamiento exige una respuesta masiva del público.

De acuerdo con la información recopilada por Infobae, el proyecto recibió inicialmente luz verde con un presupuesto de 125 millones de dólares, pero su costo de producción habría aumentado hasta un rango de 160 a 180 millones. A ello se sumarían alrededor de 100 millones de dólares en promoción mundial.

PUBLICIDAD

Estas cantidades deben distinguirse: el presupuesto de rodaje y los gastos publicitarios corresponden a partidas diferentes. Además, la recaudación bruta por boletos no equivale al dinero que recupera directamente el estudio, pues los ingresos se reparten con los exhibidores.

Por ello, tampoco basta con restar los 20 millones recaudados al presupuesto para establecer una pérdida definitiva. El resultado financiero dependerá de su permanencia en cartelera, de los acuerdos de distribución y de los ingresos posteriores por otras ventanas de exhibición.

¿Podría perder cerca de 150 millones de dólares?

Infobae recoge una proyección de pérdidas de 148 millones de dólares publicada por Deadline, que considera tanto los costos como los ingresos previstos por salas, alquiler digital, streaming y televisión. Se trata de una estimación sobre su desempeño futuro, no de un balance contable cerrado.

PUBLICIDAD

El mismo reporte señala que las estimaciones para equilibrar las cuentas se sitúan entre 300 y 350 millones de dólares de taquilla mundial, según las fuentes consultadas. El arranque disponible queda lejos de esos niveles y obliga a la película a sostener una recuperación considerable durante las próximas semanas.

El magnate que intenta salvar al mundo de su propia catástrofe

En Digger, Cruise interpreta a Digger Rockwell, un poderoso empresario petrolero que provoca una catástrofe global después de ignorar a sus trabajadores. A partir de ese desastre, emprende una misión para demostrar que él puede salvar a la humanidad.

La Cineteca Nacional presenta la película como una sátira sobre el egocentrismo de las figuras dominantes y su desinterés por los demás. El conflicto coloca al protagonista frente a las consecuencias de sus propias decisiones, con el poder y la responsabilidad como elementos centrales de la historia.

PUBLICIDAD

El reparto incluye a Sandra Hüller, Riz Ahmed, John Goodman, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons. Iñárritu firma el guion junto con Sabina Berman, Alexander Dinelaris y Nicolás Giacobone, mientras que Emmanuel Lubezki participa como director de fotografía. La producción fue filmada íntegramente en VistaVision y distribuida por Warner Bros.

Tom Cruise defiende la experiencia pese al resultado comercial

Mientras los primeros reportes destacan el tropiezo económico, Cruise ha expresado orgullo por su participación. Según MeriStation, el actor describió el trabajo como una experiencia inolvidable y manifestó su agradecimiento por haber formado parte del proyecto.

Su valoración convive con un panorama comercial complicado. El prestigio del director, el elenco y la escala de producción no fueron suficientes para asegurar una apertura sólida; ahora, el recorrido posterior determinará cuánto puede recuperar la película.

PUBLICIDAD

Por el momento, el dato confirmado en el tabulador consultado es el arranque estimado de 20 millones de dólares mundiales. Ese corte permite dimensionar el golpe inicial, aunque todavía no representa la recaudación final de Digger ni establece cuánto terminará perdiendo el estudio.