Con respaldo de Mario Delgado, Eurípides Flores va a Puebla por diputación con Morena

Eurípides Flores y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, aparecen de pie en una oficina sosteniendo documentos impresos. En la grabación, conversan sobre la política educativa y los trabajos realizados en la dependencia estatal. Flores hace pública la solicitud de separarse de su cargo como abogado de la Secretaría de Educación Pública.

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Eurípides Flores Pacheco presentó su renuncia a la Secretaría de la Educación Pública (SEP) para regresar a Puebla y registrarse como aspirante de Morena a una diputación federal por el Distrito 6 en las elecciones de 2027. El abogado entregó el documento el domingo 4 de octubre a Mario Delgado Carrillo, titular de la dependencia, durante una reunión en la que presentó un informe sobre su trabajo en el área jurídica.

Entre las acciones que Flores Pacheco destacó están la defensa de los lineamientos para restringir la venta de comida chatarra en las escuelas y la elaboración de reglas para el uso responsable de dispositivos digitales en los planteles. También señaló las medidas legales para proteger a niñas, niños y adolescentes ante casos de violencia, maltrato y abuso sexual dentro de las escuelas.

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El funcionario explicó que busca volver a Puebla para participar en el proceso político de Morena. Delgado reconoció su desempeño al frente de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP, así como su participación en la defensa de las políticas educativas impulsadas por el gobierno federal.

“Aumentó el mal de ojo y la mala vibra”: Eurípides Flores buscará defender la soberanía nacional

Eurípides Flores compartió en su cuenta oficial en ‘X’, que modificará su agenda para participar en la entrega administrativa tras el anuncio de su separación del cargo.

Flores Pacheco afirmó que solicitó apartarse de su responsabilidad y que, a partir de ahora, combinará las tareas de transición con visitas a maestras, maestros, estudiantes y otros miembros del sistema educativo nacional. También anticipó que continuará abordando medidas vinculadas con la alimentación escolar y el uso de celulares.

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El mensaje comenzó con una recomendación para realizar actividad física durante 15 o 20 minutos. Flores Pacheco vinculó ese hábito con el bienestar corporal, el equilibrio emocional y la posibilidad de alejar la “mala vibra”. Luego, relacionó las reacciones en redes sociales con la presentación de un decálogo en defensa de la soberanía nacional. Según expresó, desde que se hizo pública esa propuesta aumentaron las críticas provenientes de lo que denominó “el equipo fifí”.

El abogado Eurípides Flores grabó un mensaje en video mientras recorre un parque al aire libre y una avenida en Puebla. Durante la grabación, se observa al fondo el volcán Popocatépetl. El video incluye su nombre en pantalla mientras habla ante la cámara en formato de autofilmación.

Sostuvo que los opositores rechazaron una discusión sobre hechos que, a su criterio, representan una intervención extranjera en México. Por ese motivo, convocó a quienes se registraron el día anterior a explicar de manera puntual el contenido de la iniciativa.

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Flores Pacheco señaló que el objetivo es que la población conozca qué implica el debate sobre la intervención externa. No detalló durante el mensaje los puntos incluidos en el decálogo ni precisó el encargo del que pidió separarse.

¿Qué es el decálogo para la defensa de la soberanía?

Como parte de su estrategia para defender la soberanía de la intervención extranjera, Eurípides Flores compartió su décalogo de actividades:

Un cartel promocional de Eurípides Flores, respaldado por el partido Morena, detalla diez puntos políticos sobre la defensa de la soberanía nacional en México. (Eurípides)