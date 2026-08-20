El gobierno chileno lamentó el rechazo al proyecto eléctrico con Argentina denunciado por Leo DiCaprio

La estrella de Hollywood es un reconocido activista medioambiental.

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La ministra de Energía, Ximena Rincón, lamentó la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la región del Maule de rechazar la interconexión eléctrica Los Cóndores–Río Diamante en Alto Maule, proyecto que buscaba conectar los sistemas de Chile y Argentina y que fue denunciado internacionalmente por el actor Leonardo DiCaprio, quien aseguró que su instalación terminaría con la extinción definitiva de la rana pehuenche de pecho espinoso, de la cual quedan solo unos mil ejemplares.

“Este anfibio, en peligro crítico de extinción, no vive en ningún otro lugar del planeta salvo en el valle del Pehuenche, en los altos Andes de Chile y Argentina. Ahora, esta especie se enfrenta a una de sus mayores amenazas hasta la fecha: un proyecto binacional de transmisión de energía. Este proyecto llevaría a la especie al borde de la extinción”, denunció hace un par de semanas la estrella de Hollywood.

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La noche de este miércoles, Rincón aseguró que el proyecto “tenía todos sus informes favorables y nunca estuvo la ranita del Pehuenche en ninguno de los estudios, en ninguna de las discusiones”, y apuntó directamente a la intervención de Leonardo DiCaprio, reconocido activista medioambiental

“Fue como una carta de último minuto, que se esgrime por alguien que, con todo el respeto que se merece, fue buscado por una organización“, agregó la jefa de la cartera de Energía.

“A nosotros nos importa el medio ambiente, nos importa cuidar todo el ambiente desde el punto de vista turístico, de conservación, pero también nos importa y nos debe importar dar certeza eléctrica, estabilidad eléctrica a esa región. Esa región tiene un problema de base grave”, aseguró Rincón, quien fue senadora por la región del Maule.

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La Secretaria de Estado recordó que la zona vive con racionamiento eléctrico, pues “no es capaz de sostenerse como sistema y, por lo tanto, espero que logremos construir entre todos una solución a un tema que es importante, por la interconexión, pero también por la seguridad energética de esa región”, remató.

Alrededor de 1.000 ejemplares quedan de esta especie de anfibio que vive en el valle Pehuenche, en la cordillera entre Chile y Argentina.

El proyecto rechazado

Con una inversión de USD 36 millones, la línea de transmisión eléctrica contemplaba un trazado de 26,7 kms partiendo desde la comuna de San Clemente (275 kms al sur de Santiago), y buscaba levantar 76 torres metálicas en territorio chileno desde la nueva subestación Los Cóndores hasta la frontera con Argentina, elevándose entre los 1.450 y 2.667 metros sobre el nivel del mar.

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Sin embargo, la COEVA del Maule detectó eventuales afectaciones a bofedales, sitios arquelógicos, a la ranita pehuenche y a otras especies que viven en la cordillera, amén de realizar objeciones vinculadas al turismo, pues la región posee varios sitios de interés como el paso Pehuenche, la Laguna del Maule y el valle de Los Cóndores, los que suelen recibir a cientos de turistas todos los años.

Además, agrupaciones medioambientales realizaron varias marchas de protesta y manifestaciones en contra del proyecto, el que llegó a acumular más de 16 mil observaciones ciudadanas.