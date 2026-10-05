Migración deportó a Sergei Vagin, el ciudadano ruso señalado de espionaje, vandalismo y lavado de activos en Colombia, tras orden de De la Espriella

Sergei Vagin había sido detenido en 2022 debido a supuestos vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) - crédito Migración Colombia

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Migración Colombia informó que deportó al ciudadano ruso Sergei Vagin, que, según la entidad, permanecía en el país en condición migratoria irregular desde 2017. La decisión, de acuerdo con el comunicado oficial, fue adoptada por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella.

La medida pone fin a una permanencia de cerca de nueve años sin una situación migratoria regularizada, según la versión de las autoridades colombianas.

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“Siguiendo las instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella, Migración Colombia ya hizo efectiva la deportación del ciudadano ruso Sergei Vagin, en permanencia irregular en el país desde 2017, y quien estaba afectando la seguridad y la soberanía”, reportó la entidad.

Además, Sergei Vagin había sido detenido en 2022 debido a supuestos vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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