Para el antojito de domingo: cómo hacer enchiladas placeras como las preparan en el rancho

Un plato de enchiladas placeras de Michoacán incluye papas, zanahorias, frijoles refritos y ensalada de col sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una vez más Doña Angela nos deleita con sus platillos en su canal de YouTube De Mi Rancho a Tu Cocina donde esta vez prepara y nos da la receta de unas enchiladas placeras con salsa de chile guajillo, pollo dorado, papa, zanahoria, lechuga y queso fresco.

La cocinera usa 20 chiles guajillos, cinco jitomates, siete papas, nueve zanahorias y 2 kilos de pollo. El resultado se sirve con una salsa de jitomate, verduras cocidas y una segunda salsa roja para bañar las tortillas rellenas.

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Un plato tradicional de enchiladas placeras michoacanas se presenta acompañado de piezas de pollo, lechuga, queso y chiles, junto a guarniciones de verduras en recipientes de barro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los chiles guajillos forman la base de las enchiladas placeras

Doña Angela inicia retirando las semillas de los 20 chiles guajillos. Después los pone en una cazuela con agua para que se suavicen antes de llevarlos a la licuadora.

En otra olla coloca cinco jitomates para cocerlos. La cocinera aprovecha el comal para mantener varias cazuelas al fuego al mismo tiempo y avanzar con la salsa, las verduras y el resto de la preparación.

Los chiles se licúan con media cebolla, cuatro dientes de ajo, sal y parte del agua utilizada para suavizarlos. La mezcla se vacía en una cazuela con poca manteca y se deja cocinar con un poco más de agua.

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La salsa roja queda como el elemento que da color y sabor a las enchiladas. Una parte también se agrega a las papas y zanahorias para que las verduras tomen el sazón del chile guajillo.

La receta incluye nueve zanahorias peladas, lavadas y cortadas en ruedas. Se cuecen en agua con poca sal hasta que estén suaves.

Las siete papas se parten por la mitad y luego a lo largo, antes de cortarlas en trozos más pequeños. También se cuecen en agua con sal.

El pollo requiere una preparación previa. Doña Angela utiliza 2 kilos de piezas cocidas con ajo, cebolla y sal. Ya cocido, lo lleva al comal con una cucharada de manteca de puerco para dorarlo.

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Cuando el pollo toma color, agrega las zanahorias y las papas cocidas. La mezcla recibe un poco más de manteca y cerca de dos cucharaditas de salsa roja. Las verduras se dejan cocinar para que absorban el sabor del chile.

El acompañamiento reúne el pollo dorado con papa y zanahoria. Esa combinación se coloca sobre las enchiladas al momento de servirlas.

Una mujer mayor prepara alimentos en una cocina tradicional con estufa de leña y utensilios de barro. Durante la demostración gastronómica, la cocinera agrega ingredientes a cazuelas de barro y maneja diversos guisos con verduras y piezas de pollo. (Ytb: Del Rancho a tu Cocina)

El relleno lleva queso fresco y cebolla

Para el relleno, la cocinera pica queso fresco y una cebolla. Ambos ingredientes se revuelven antes de colocarlos dentro de las tortillas.

Según explica en la preparación de De Mi Rancho a Tu Cocina, en Michoacán las enchiladas tradicionales pueden llevar queso y cebolla. También menciona que se pueden rellenar con picadillo, papa o frijoles, según la preferencia de cada persona.

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La mezcla de queso con cebolla se distribuye sobre cada tortilla antes de doblarla. La transcripción no precisa el procedimiento para remojar o freír las tortillas, pero muestra que las enchiladas se rellenan una vez que la salsa de chile ya está lista.

La receta incorpora lechuga orejona lavada y desinfectada. Las hojas se colocan en el plato como base y también se añaden al final, encima de las enchiladas.

(Captura de pantalla Del Rancho a tu Cocina)

La segunda salsa comienza con los cinco jitomates cocidos. Doña Angela los licúa con poca agua y sal, y después vacía la mezcla en una cazuela.

A la salsa de jitomate le añade todo el vinagre de una lata de chiles jalapeños y la mitad de los chiles en rajas. También incorpora dos cebollas chicas cortadas en rebanadas.

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La preparación se prueba de sal antes de usarse. Esta salsa funciona como complemento fresco y ácido frente al chile guajillo y la manteca utilizada para dorar el pollo y las verduras.

Para montar el plato, la cocinera pone primero dos hojas de lechuga orejona. Después acomoda las enchiladas rellenas de queso y cebolla.

Encima añade las papas, zanahorias y pollo dorado. Luego agrega más lechuga, salsa de jitomate con jalapeños, salsa roja de chile guajillo y queso fresco.