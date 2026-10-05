En un video publicado en redes sociales, la actriz Cynthia Klitbo aparece hablando frente a la cámara en un camerino junto a la actriz Arantza Ruiz. Klitbo denuncia comentarios dirigidos a Ruiz por parte del creador de contenido Ese Pérez en el marco de la final del programa La Casa de los Famosos México. Durante la grabación, la intérprete llama a la audiencia a considerar estos hechos antes de realizar sus votaciones finales en el reality show.

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A horas de la gran final de La Casa de los Famosos México 2026, Cynthia Klitbo publicó un video en Instagram donde acusa a Ese Pérez de hacer comentarios violentos contra Arantza Ruiz. El material se grabó mientras ambas actrices se preparaban para la última gala del programa.

En el clip, Klitbo aparece junto a Arantza Ruiz frente a un espejo grande, rodeadas de estilistas que las arreglan para la transmisión final. Ahí la actriz toma su celular y expone directamente su molestia con el influencer.

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Ese Pérez llama a Arantza Ruiz “prostituta” según denuncia Klitbo

“Arantza se pasó ayer llorando todo el día con sus papás porque Ese Pérez dijo que tenía look de prostituta”, asegura Klitbo en el video. La actriz aclara de inmediato: “No tiene nada de malo ser prostituta, pero nada más para que vean por quién van a votar”.

La Casa de los Famosos México: Cynthia Klitbo estalla contra Ese Pérez por fuerte insulto a Arantza Ruiz

La actriz llama entonces a su audiencia a tomar postura antes del cierre de la votación final. “Hagan héroes de gente que maltrata a las mujeres y que se expresa así, tómenlo en cuenta”, dice en el video, dirigiéndose a los seguidores que todavía pueden inclinar el resultado del reality.

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Tras un breve silencio, Klitbo vuelve a dirigirse a cámara con un tono de incredulidad. “¿Qué le pasa? Ay qué horror”, expresa, antes de cerrar la grabación con una sentencia tajante sobre su relación con el comediante: “De todas maneras nunca va a ser mi amigo, jamás”.

El equipo de Ese Pérez responde al señalamiento de Cynthia Klitbo

El equipo de Ese Pérez respondió directamente en la publicación de Cynthia Klitbo horas después de que la actriz lo acusara de maltratar a Arantza Ruiz. El comentario cuestiona la versión de Klitbo y apunta a un supuesto cambio de trato hacia el influencer.

“Pero yo era su favorito y así. No hace falta decir mentiras pa caer bien, la veo cuando salga de las pantallas ahi sentada pa saludarla”, se lee en la respuesta publicada bajo el video de la actriz. El mensaje no aclara quién lo redactó dentro del equipo del creador de contenido.

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Posteriormente subieron una historia en la que aseguraron que las acusaciones no tienen fundamentos, y sólo tratan de desprestigiar el nombre del influencer de cara a la final.

Ese Pérez responde a Cynthia Klitbo

La respuesta llega mientras el reality se encuentra en su recta final, con la votación del público todavía abierta para definir al ganador de La Casa de los Famosos México 2026. El cruce entre ambas partes se suma a la lista de tensiones que Klitbo y Ese Pérez acumularon durante la temporada.

Cynthia Klitbo arrastra señalamientos de clasismo desde su paso por la casa

El reclamo de Klitbo llega después de que la propia actriz enfrentara acusaciones de discriminación dentro del reality. A fines de septiembre, la DJ Talia Eisset, exparticipante de Acapulco Shore, salió en defensa de Ese Pérez y responsabilizó a Klitbo de haberlo llamado “naco” en más de una ocasión durante su estancia en la casa.

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Según el señalamiento de Eisset, Klitbo “siempre lo ha discriminado por ser barrio” y no toma como broma los comentarios del influencer, pese a que ella misma participa de dinámicas similares dentro del concurso. El episodio generó un debate sobre clasismo que acompañó a la actriz hasta su salida del programa.

La actriz aseguró que no la dejaron participar en la última ronda de la Prueba Semanal por su edad (Captura de pantalla )

Klitbo fue la octava eliminada de la temporada, el domingo 20 de septiembre, tras resultar la menos votada por el público en la penúltima gala de eliminación. Durante su paso por la casa protagonizó al menos cinco enfrentamientos de convivencia en menos de dos semanas, la mayoría relacionados con la cocina, la limpieza y las dinámicas diarias con sus compañeros.

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El conflicto más documentado entre Klitbo y Ese Pérez ocurrió el 7 de agosto, cuando la actriz lo encaró en la cocina por bromas reiteradas sobre sus ronquidos. “Estoy muy enojada contigo, porque me bulleas todos los días con la misma mamad*”, le reclamó entonces, en un intercambio que terminó con una disculpa del influencer.

Ese Pérez acumula polémicas por comentarios hacia Karina Torres y Yanet García

El influencer llegó a la final de La Casa de los Famosos México arrastrando una cadena de controversias por declaraciones hacia sus compañeras. Durante las primeras semanas de competencia, comentarios dirigidos a Karina Torres y a Yanet García fueron calificados como incómodos por parte de la audiencia del reality.

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El creador de contenido se defendió de las acusación sobre un supuesto robo de un celular en la preparatoria. (Captura de pantalla )

Uno de los episodios más criticados ocurrió cuando le dijo a Yanet García: “Venga amor, por los niños, si ganas vendemos la troca y te embarazo”, frase que generó reacciones negativas entre los espectadores del canal de 24 horas.

Ese Pérez también protagonizó un conflicto con Masad Altamimi por comentarios que distintos sectores del público señalaron como discriminatorios, relacionados con su origen y su religión. El enfrentamiento se extendió durante varias semanas dentro de la convivencia diaria de la casa.

Días antes de la final, el influencer generó otra ola de indignación en redes sociales tras soltar un comentario dirigido a la audiencia durante una improvisación musical. Usuarios de TikTok y X lo tacharon de “malagradecido” por insultar a los televidentes de quienes depende su permanencia en el concurso.

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