México

Donald Trump vuelve a hablar de Sheinbaum y el cambio de nombre del Golfo de México a “Golfo de América”: “Estaba pensando en no contestar”

El presidente de Estados Unidos resaltó la relación amistosa que mantiene con la mandataria mexicana

Donald Trump vuelve a hablar de Sheinbaum y el cambio de nombre del Golfo de México a “Golfo de América”: “Estaba pensando en no contestar”. REUTERS/Leah Millis
Donald Trump vuelve a hablar de Sheinbaum y el cambio de nombre del Golfo de México a “Golfo de América”: “Estaba pensando en no contestar”. REUTERS/Leah Millis
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A semanas de que se lleven a cabo los comicios en Estados Unidos, el presidente Donald Trump volvió a recordar cómo fue una supuesta llamada que tuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum en 2025, luego de que anunciara la decisión de cambiar el nombre del Golfo de México a “Golfo de América”.

Su declaración se dio durante un mitin de campaña en Mobile, Alabama, la noche del pasado viernes 2 de octubre de 2026. Frente a los simpatizantes, el mandatario estadounidense resaltó la “buena” relación que mantiene con la presidenta de México.

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Con el tono que lo caracteriza cada vez que recuerda el episodio, Trump destacó la llamada que recibió por parte de su homóloga, encuentro telefónico que dio tras el anunció público del 20 de enero del año pasado: “Tenemos una noticia de última hora. El golfo de México ahora se llama golfo de América. Y recibí una llamada”.

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