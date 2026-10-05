México

Las millonarias fortunas que hicieron los cinco finalistas de La Casa de los Famosos México 2026 tras 71 días de competencia

Los cinco finalistas habrían acumulado entre 1.1 y 2.8 millones de pesos en sueldos durante las 10 semanas de competencia

Ilustración de cinco personas que celebran rodeadas de billetes, confeti, dos maletines metálicos abiertos con dinero y el texto Finalistas.
Los cinco finalistas del programa La Casa de los Famosos México celebran el cierre de la temporada junto a maletines llenos de dinero y confeti. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los cinco finalistas de La Casa de los Famosos México 2026 habrían acumulado fortunas de entre 1.1 y 2.8 millones de pesos por su estancia de 10 semanas en el reality, es decir 71 días, según una filtración que circuló en redes sociales antes de la gran final de este domingo 4 de octubre.

Los cinco sueldos semanales filtrados antes de la gran final

Una imagen con supuestas nóminas semanales circuló con fuerza en plataformas digitales durante los días previos a la final. Dicha tarifas se pactaron según la trayectoria artística, la vigencia mediática y el alcance en redes sociales de cada participante.

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Karina Torres, Ese Pérez, Gema Garoa, Memo Schutz y Mariana Ochoa llegaron a la final de La Casa de los Famosos México.
Karina Torres, Ese Pérez, Gema Garoa, Memo Schutz y Mariana Ochoa llegaron a la final de La Casa de los Famosos México tras 10 semanas de competencia.

La estructura salarial por semana, según la filtración ubicó a Mariana Ochoa en el primer sitio con 280,000 pesos semanales. Memo Schutz apareció en segundo lugar con 150,000 pesos, seguido de Karina Torres con 140,000 pesos, Gema Garoa con 120,000 pesos y Ese Pérez con 110,000 pesos por semana, el monto más bajo de los cinco finalistas.

Cuánto habría acumulado cada finalista en las 10 semanas de competencia

Al multiplicar las tarifas semanales por las 10 semanas reglamentarias de competencia, Mariana Ochoa habría acumulado 2 millones 800 mil pesos, la cifra más alta entre los cinco finalistas.

Memo Schutz se ubicó en el segundo lugar de este cálculo con 1 millón 500 mil pesos acumulados. Karina Torres habría reunido 1 millón 400 mil pesos, una cantidad superior a la de Gema Garoa, quien habría acumulado 1 millón 200 mil pesos. Ese Pérez cerró la lista con 1 millón 100 mil pesos.

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La Casa de los Famosos México 2026
(Captura de pantalla YouTube)

Si las cifras filtradas fueran correctas, Mariana Ochoa llegaría a 6.8 millones de pesos al sumar su supuesto sueldo acumulado con el premio oficial de 4 millones.

Sin embargo, eso no significa que Mariana vaya a recibir 6.8 millones, pues a esta cifra también hay que restar los impuestos que deberá pagar a las autoridades.

Así quedaron las posiciones finales de la cuarta temporada

Galilea Montijo y los finalistas de La Casa de los Famosos México
Galilea Montijo encabeza la conducción de las galas finales en Las Estrellas y ViX, donde se definirán las últimas eliminaciones de la temporada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este domingo finalmente el reality show llegó a su fin. Siendo la temporada catalogada como “la peor” de todas por los internautas, la votación final acumulada sólo acumuló 48 millones 77 mil 106 votos.

Gema Garoa obtuvo el quinto lugar de la competencia con 8,155,417 votos. Ese Pérez se quedó con el cuarto lugar con 8,618,224 votos a su favor.

Karina Torres ocupó el tercer sitio con 9,718,852 votos, a un paso de disputar la gran final. Memo Schutz se consagró como el segundo lugar con 9,834,625 votos, mientras que Mariana Ochoa se coronó como la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026 con 10,825,542 votos, la cifra más alta entre los cinco finalistas.

Previamente, en la semana Yahir fue el sexto eliminado, con 3,844,422 votos,y Ernesto, que se quedó con el séptimo lugar, acumuló 1,080,024 votos.

La historia de la cantante de OV7 dentro de la competencia tuvo un giro que la producción nunca había aplicado en ediciones anteriores: fue la primera participante en abandonar la casa durante la primera semana de eliminación de la temporada. La dinámica del Exilio, implementada por primera vez en esta cuarta edición, le dio a Ochoa la oportunidad de regresar a la competencia después de imponerse a Ximena Herrera en una votación del público, y desde su reingreso fue ganándose semana a semana la simpatía de la audiencia hasta coronarse ganadora.

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