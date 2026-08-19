Capturado alias Comando 8: el terrorista de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra tenía notificación azul de la Interpol

Intervención policial en Santa Marta culmina con la detención de Comando 8: tenía Notificación Azul de Interpol - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Policía Nacional de Colombia

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En el corregimiento de Minca, zona rural de Santa Marta, la Policía Nacional realizó la captura de un hombre conocido como alias Comando 8, quien era buscado por el delito de concierto para delinquir.

El operativo, efectuado en medio de tareas de registro y control adelantadas por el Modelo de Servicio de Policía, permitió identificar al individuo a través de los sistemas institucionales.

Al consultar los antecedentes, las autoridades confirmaron que el capturado tenía una Notificación Azul de Interpol y era requerido por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Riohacha, La Guajira.

Según lo informado por la Policía Nacional, el detenido aparece vinculado como presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, estructura ilegal activa en la región.

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Durante la intervención, los uniformados verificaron la información y procedieron a poner a disposición de la autoridad judicial al hombre, quien enfrentará audiencias para definir su situación jurídica.

Imagen de referencia - Policía Nacional detiene a Comando 8, requerido por concierto para delinquir en Santa Marta - crédito Policía Nacional

Fuentes policiales señalaron que el procedimiento se llevó a cabo en la estrategia sostenida para ubicar a personas requeridas por la justicia en zonas rurales y urbanas de Santa Marta.

El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Fabio Enrique Sierra Sierra, destacó que la operación se realizó tras labores de inteligencia orientadas a fortalecer la seguridad en la región.

“La Policía Nacional continuará desplegando sus capacidades operativas y de investigación para ubicar y capturar a las personas requeridas por la justicia, contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana”, manifestó el oficial.

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La información oficial indica que la captura de Comando 8 representa un avance en la desarticulación de estructuras delictivas con presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta. Según la Policía Nacional, estas acciones buscan contrarrestar el accionar de grupos armados ilegales responsables de diferentes delitos en la zona.

Las autoridades judiciales determinarán las medidas legales que se adoptarán en el caso, mientras la Policía Nacional reiteró el compromiso de mantener operativos focalizados en los sectores donde se han detectado actividades delictivas asociadas a bandas criminales.

Autoridades arrestan en Minca a Comando 8, buscado por la justicia nacional e internacional - crédito Policía Nacional

Ejército y Policía capturaron a dos presuntos integrantes de grupo armado en Rionegro, Santander

Durante una acción conjunta en la vereda La Muzanda, municipio de Rionegro, efectivos del Batallón de Infantería N.º 40, perteneciente a la Quinta Brigada del Ejército Nacional, lograron la captura en flagrancia de dos presuntos miembros del grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, Frente Resistencia Campesina.

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La operación, desarrollada en coordinación con la Policía Nacional, tuvo como objetivo frenar actividades ilícitas en el departamento de Santander.

Según fuentes oficiales, los detenidos estarían implicados en extorsiones dirigidas a comerciantes, transportadores y residentes del sector Bajo Rionegro. Además, los informes recolectados señalan que ambos sujetos presentan antecedentes relacionados con homicidio, instalación de retenes ilegales, trabajos de inteligencia criminal y constreñimiento.

Entre los detenidos figuran alias García, señalado como presunto jefe de área del componente armado de la estructura ilegal, y alias José, supuesto integrante del mismo grupo.

Operativo en La Muzanda permite incautar armas y detener a miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra - crédito Ejército Nacional de Colombia

Durante el operativo, las autoridades decomisaron diverso material bélico: un fusil Colt M4 calibre 9 milímetros, una subametralladora Mini Uzi, dos pistolas, tres proveedores y una motocicleta.

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Estos elementos serían empleados en acciones delictivas por parte del grupo armado organizado. Tanto los capturados como los objetos incautados fueron entregados a la autoridad correspondiente para el inicio del proceso judicial pertinente.

La Quinta Brigada del Ejército Nacional subrayó que este resultado afecta de forma significativa la operatividad criminal de la estructura ilegal que delinque en la región.

El comando militar reiteró su determinación de continuar ejecutando acciones coordinadas junto a la Policía Nacional y otras instituciones, con el fin de salvaguardar la seguridad de la ciudadanía y combatir las actividades ilícitas en Santander.

Con este tipo de intervenciones, las fuerzas militares buscan disminuir el accionar de organizaciones vinculadas a economías ilícitas, consolidando la protección de los habitantes y la tranquilidad en el territorio. La ofensiva se mantiene activa en diferentes zonas del departamento, priorizando sectores afectados por el accionar de grupos armados ilegales.

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