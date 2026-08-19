Incautaron más de dos toneladas de marihuana en una fundación para mascotas en Bogotá: cuatro personas fueron capturadas

Incautan más de dos toneladas de marihuana ocultas bajo fachada de fundación de mascotas - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

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La Policía Metropolitana de Bogotá desmanteló una estructura de tráfico de estupefacientes en la ciudad tras incautar más de dos toneladas de marihuana camufladas en una fundación para mascotas. En la operación, desarrollada el 19 de agosto de 2026 por la Seccional de Investigación Criminal y la Fiscalía General de la Nación, cuatro personas fueron capturadas bajo cargos de tráfico, fabricación o porte de drogas. Una de ellas tenía antecedentes por delitos similares.

El golpe surgió a partir de una denuncia ciudadana que alertó a las autoridades sobre actividades sospechosas en un inmueble de la vereda Guaimaral, en la localidad de Suba. La fundación, supuestamente dedicada al cuidado de animales, funcionaba como fachada y centro de acopio para la marihuana.

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Durante el operativo, los investigadores hallaron 2.138 kilos de marihuana, frustrando la distribución de unas 155 mil dosis en las calles de la ciudad. Además, el cargamento tendría un valor en el mercado negro cercano a los $723 millones.

Policía Nacional informa sobre operación contra centro de acopio de marihuana en Suba - crédito Policía Metropolitana de Suba

La Policía señaló que este decomiso representa un impacto directo en las finanzas de las estructuras criminales, ya que la venta de estupefacientes constituye una de sus principales fuentes de ingresos. También destacó su efecto en la reducción de delitos asociados al tráfico y consumo de drogas en Bogotá.

Las personas capturadas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, responsables de responder judicialmente ante las acusaciones. La Policía confirmó que una de ellas ya contaba con antecedentes vinculados al tráfico de estupefacientes.

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En lo que va de 2026, las autoridades han incautado más de 3,4 toneladas de marihuana en Bogotá. La institución reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho sospechoso y colaborar en la identificación de sitios de almacenamiento o distribución de sustancias ilícitas, facilitando estas acciones mediante la línea de emergencia 123.

Incautados más de 370 kilos de cocaína en la vía Bogotá-Girardot

La droga fue dejada, junto con el carrotanque y el conductor capturado, en manos de las autoridades - crédito Jorge Emilio Rey / Facebook

Más de 370 kilogramos de clorhidrato de cocaína fueron decomisados en un operativo de control vial en el corredor que une Bogotá con Girardot, a la altura del peaje de Chinauta, en jurisdicción de Fusagasugá. El hallazgo se produjo cuando miembros de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional inspeccionaron un carrotanque que circulaba por la zona.

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La sustancia, valorada en más de $3.200 millones, estaba oculta en compartimientos especialmente acondicionados dentro del tanque del vehículo. El cargamento había partido desde el departamento del Cauca y tenía como destino Bogotá, con una escala en Ibagué.

Durante la revisión, los uniformados encontraron decenas de paquetes rectangulares, de aproximadamente diez kilogramos cada uno, algunos identificados con logos y distintivos que ya se encuentran bajo investigación.

Este fue el total de sustancia incautada en el peaje Chinauta, en el municipio de Fusagasugá - crédito Jorge Emilio Rey / Facebook

El conductor del carrotanque fue capturado en el lugar. Tanto él como la droga quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La investigación busca esclarecer la procedencia del cargamento, identificar a los responsables y determinar la red encargada de recibirlo en Bogotá.

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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, reconoció la labor de la Policía de Tránsito y Transporte y felicitó al coronel Mauricio Herrera y su equipo. Destacó que la incautación representa un golpe para las estructuras dedicadas al narcotráfico.

Las autoridades señalaron que este decomiso es resultado de la estrategia de vigilancia y control sobre las rutas empleadas por organizaciones criminales para trasladar cargamentos ilícitos hacia Bogotá y otras ciudades del centro del país. La investigación sigue para desarticular la red implicada y evitar que nuevas remesas evadan los controles en los principales corredores viales de Cundinamarca.