Estos son los embajadores confirmados por Abelardo de la Espriella: qué embajadas importantes faltan

Abelardo de la Espriella nombró a María Consuelo Araújo como embajadora de Colombia en Estados Unidos - crédito Cristian Bayona/Colprensa

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El presidente Abelardo de la Espriella, oficializó una serie de nombramientos diplomáticos en sedes clave para reposicionar la política exterior e impulsar la atracción de inversión extranjera.

La designación de María Consuelo Araújo como embajadora en Estados Unidos marca un movimiento estratégico. Araújo, exministra de Relaciones Exteriores y de Cultura, suma un perfil experimentado a la nueva red diplomática, en la que confluyen figuras del sector político, empresarial y académico.

El ejecutivo colombiano seleccionó perfiles como el del empresario Jorge Jaller para la sede diplomática en Venezuela y el del político antioqueño Mauricio Tobón para México.

La representación ante la Organización de Estados Americanos (OEA) quedó en manos del exprocurador Alejandro Ordóñez, mientras que el exsenador Carlos Felipe Mejía asumirá la embajada en España y Mauricio Gaona liderará la misión ante Naciones Unidas en Nueva York.

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El Colombiano reportó que Juan Carlos Vélez Uribe, exdirector de la Aerocivil y excongresista, habría sido escogido para encabezar la embajada en Ecuador, mientras que Juan Manuel Muñoz, gerente de campaña de De la Espriella en el Valle del Cauca, figura como candidato para la sede en Brasil.

Entre los embajadores confirmados figuran Jorge Jaller en Venezuela, Mauricio Tobón en México y Alejandro Ordóñez ante la OEA - crédito @FNDCol/X

Así mismo, el nombre propuesto para China es Juvenal Infante, economista y director del Centro de Estudios de Asia-Pacífico y del Programa de Misiones a China de la Universidad Sergio Arboleda.

Un análisis de El Colombiano vinculó varias designaciones a esa institución, en la que han enseñado figuras como el canciller Omar Bula, el director de la Dian Andrés Felipe Velásquez y el presidente del partido Defensores de la Patria Camilo Noguera Abello.

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Óscar Gómez también fue designado por el Gobierno De la Espriella como embajador en Portugal. Gómez está casado con Priscila Cabrales, asesora política cercana a expresidentes como Álvaro Uribe y Martha Lucía Ramírez.

Tania Gilinski fue designada como la nueva embajadora en Israel. Gilinski es hermana del banquero Jaime Gilinski y el gobierno busca que la embajada opere en Jerusalén y no en Tel Aviv, lo que supondría un giro respecto a la administración anterior de Gustavo Petro, que rompió relaciones con ese país tras la ofensiva militar en Gaza.

Miguel Uribe Londoño fue nombrado por Abelardo de la Espriella como nuevo embajador de Colombia en el Reino Unido - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Así mismo, el excandidato presidencial Miguel Uribe Londoño fue designado por el jefe de Estado como embajador de Colombia en el Reino Unido. Tras medirse en la contienda presidencial sin apoyar la campaña de Paloma Valencia, la relación de Uribe Londoño con ella y con el expresidente Álvaro Uribe sufrió un paulatino deterioro, motivado por las fisuras internas que dejó la disputa por la candidatura del Centro Democrático.

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De acuerdo con El Colombiano, otros nombres en consideración incluyen a Orlando Abello, abogado asociado a la firma De la Espriella Lawyers, para la embajada en Costa Rica, y al pastor Miguel Arrázola para El Salvador.

Según Caracol Radio, en Europa, el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina sería propuesto para liderar una posible unificación de las embajadas ante Bélgica y la Otan. Ospina es nieto del expresidente Mariano Ospina Pérez.

Para Países Bajos, el designado sería el abogado Martín Eduardo Botero, experto en constitucionalismo europeo, según indicó El Colombiano.

Aún permanecen en revisión plazas como Italia y Francia, con la intención de integrar esas sedes con misiones ante la FAO y la Unesco respectivamente. En África, Egipto y Kenia figuran como destinos de interés, y en Asia restan definiciones para Emiratos Árabes Unidos y Japón.

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El medio antioqueño subrayó que el gobierno plantea un esquema en el que las embajadas adopten un papel más activo en la promoción comercial y en el desarrollo de alianzas para incentivar el flujo de capital extranjero hacia el país.

Las sedes confirmadas se ubican en Estados Unidos, Venezuela, México, la OEA, España y Naciones Unidas en Nueva York, mientras que avanzan los procesos para Ecuador, Brasil, China, Portugal, Israel, Costa Rica, El Salvador, Bélgica, Otan y Países Bajos, junto a otras plazas sin nombre público asignado.

Cancillería designó a María Consuelo Araújo Castro como embajadora de Colombia en Estados Unidos

María Consuelo Araújo Castro fue nombrada embajadora de Colombia en Estados Unidos - crédito CCI

María Consuelo Araújo Castro fue nombrada embajadora de Colombia en Estados Unidos, tras una trayectoria con cargos en el sector público y privado. En febrero de 2026 asumió como directora de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), desde donde impulsó proyectos ante el Ministerio de Transporte.

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Antes, fue presidenta de Gran Colombia Gold, una minera aurífera del país, y panelista radial. En la administración de Enrique Peñalosa, ocupó la Secretaría de Integración Social de Bogotá y la gerencia de Transmilenio entre 2018 y 2019.

Araújo también integró el gabinete de Álvaro Uribe Vélez. Fue ministra de Cultura a los 30 años y luego se desempeñó durante seis meses como canciller. Pertenece a una familia política del Cesar: su abuelo Santander Araújo fue alcalde de Valledupar, su padre Álvaro Araújo Noguera fue senador y ministro de Agricultura, y su tía Consuelo Araújo Noguera “La Cacica” fue ministra de Cultura y promotora del Festival de la Leyenda Vallenata.

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Su hermano Álvaro Araújo fue congresista y condenado por parapolítica. En el plano personal, tiene una hija, Susana, nacida en 2002, fruto de su matrimonio con el fotógrafo argentino Ricardo Mazalán.