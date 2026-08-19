Denuncian que reconocido ‘influencer’ habría discriminado a mujer habitante de calle en Bogotá: “No graben eso”

La polémica rodea al influencer JH tras la difusión de un video en el que se escucha la orden: “D pilas que no graben eso”, mientras negaba ayuda a Marta, una mujer en situación de calle y damnificada del terremoto. La escena, ampliamente replicada en redes, desató acusaciones de discriminación y cuestionamientos sobre su conducta - crédito power.colombia / TikTok

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El reciente video viral que involucra al influencer JH ha provocado una oleada de comentarios en redes sociales. Todo comenzó cuando el creador de contenido acudió a entregar suministros a personas afectadas por el terremoto, momento en el que se produjo una escena especialmente polémica con una mujer habitante de calle que fue identificada en TikTok como Marta.

En la grabación, se pudo ver el momento justo cuando Marta se acercó a pedir ayuda. Ella solicitó una libra de arroz y la respuesta fue inmediata: “No, usted no”. Luego, el influencer advirtió a quien sostenía la cámara: “Pilas no grabe eso”.

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El material original fue eliminado de las plataformas, pero sigue circulando en cuentas alternas, intensificando el debate sobre la conducta del influencer. Diversos usuarios catalogaron la escena como un acto de discriminación y expresaron su descontento con frases como: “Se salió del personaje”, “Hicieron famosa a la persona incorrecta” y “Y eso que predica y es con la biblia debajo del brazo”.