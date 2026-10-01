Del ventilador de AMLO para el COVID a la Supercomputadora ‘Coatlicue’: Cómo van los avances en tecnología en México, según SECIHTI

La Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), expuso este jueves durante "La Mañanera del Pueblo". Foto: Presidencia

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México busca ampliar sus capacidades de desarrollo tecnológico con proyectos que abarcan supercómputo, vehículos eléctricos, semiconductores, satélites y dispositivos médicos. Este jueves 1 de octubre, Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), presentó en la conferencia matutina los avances de esta agenda y destacó la colaboración entre universidades, centros de investigación y dependencias federales.

La funcionaria expuso 13 proyectos estratégicos impulsados por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Su presentación incluyó iniciativas en desarrollo, infraestructura de diseño ya establecida y un prototipo de aeronave, además de mejoras que, según explicó, ya funcionan en el monitoreo meteorológico.

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Esta agenda tiene como antecedente los ventiladores de respiración asistida presentados en 2020, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para atender a pacientes críticos de COVID-19. Ahora, uno de los proyectos centrales es la supercomputadora Coatlicue, cuya relevancia, explicó Ruiz, también depende de formar especialistas capaces de aprovecharla.

Supercomputadora Coatlicue: ¿qué informó Rosaura Ruiz sobre el proyecto?

La titular de SECIHTI señaló que Coatlicue es una pieza importante para fortalecer la investigación y mejorar funciones del gobierno mediante una mayor capacidad de procesamiento de información.

De acuerdo con su exposición, permitir que las personas investigadoras accedan a una computadora de estas características abriría nuevas posibilidades para el trabajo científico. Sin embargo, también destacó que desarrollar infraestructura exige preparar a quienes estarán a cargo de utilizarla.

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Ruiz explicó que México necesita personal especializado en supercómputo e inteligencia artificial, con capacidad para desarrollar estas tecnologías. Por ello, vinculó el proyecto con los programas de posgrado y con la formación de estudiantes tanto en el país como en el extranjero.

En el fragmento de su intervención proporcionado para esta nota, no precisó una fecha de entrada en operación de Coatlicue, ni detalló su capacidad o inversión. Su explicación se concentró en la importancia del proyecto y en la preparación de especialistas.

Olinia y semiconductores: los avances que presentó SECIHTI

Otro de los proyectos mencionados fue Olinia, orientado al desarrollo de un vehículo eléctrico mexicano. Ruiz describió su primera propuesta como un automóvil pequeño para uso familiar y recordó los trabajos de electromovilidad realizados desde que Sheinbaum encabezaba el gobierno de la Ciudad de México.

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La secretaria también habló del proyecto para impulsar la cadena de valor de semiconductores, componentes esenciales para los dispositivos electrónicos.

Sobre esta iniciativa, informó que ya existen tres centros de diseño, ubicados en:

Puebla .

Sonora .

Jalisco.

Añadió que se elabora un plan integral nacional para fortalecer este sector. El avance reportado corresponde a centros de diseño; su intervención no presentó como concluida una cadena nacional de fabricación de semiconductores.

La funcionaria insistió en que estos proyectos deben contribuir a la formación de nuevas generaciones de especialistas, además de generar productos y capacidades tecnológicas.

Monitoreo meteorológico y aeronaves: ¿qué avances ya están disponibles?

Entre los resultados que Ruiz destacó como operativos están las mejoras en el monitoreo meteorológico y oceánico. Según informó, el sistema al que se refirió dispone de 30 veces más observaciones en tiempo real, lo que permite fortalecer el seguimiento de fenómenos potencialmente peligrosos.

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Explicó que, en determinados casos, esta información puede ayudar a emitir avisos hasta siete días antes de un fenómeno meteorológico, para que autoridades y comunidades se preparen.

La secretaria también mencionó Quetzal, una aeronave bajo responsabilidad directa de la Secretaría de Marina, en cuyo desarrollo SECIHTI participa mediante colaboración científica y tecnológica.

De acuerdo con Ruiz, ya existe un prototipo con autonomía de hasta seis horas. La producción a mayor escala permanece como un siguiente paso, sujeto a las indicaciones de la presidenta.

En materia espacial, habló del trabajo para desarrollar una constelación de satélites de observación terrestre, con participación de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y otras instituciones. Reiteró que la intención también es formar personas capaces de desarrollar esta tecnología en México.

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Dispositivos médicos, sargazo y semillas: otros proyectos científicos

La exposición incluyó iniciativas dirigidas a problemas de salud, agricultura y medio ambiente. En el área médica, Ruiz informó que se trabaja en dos dispositivos para diálisis y en dializadores, con la perspectiva de avanzar posteriormente hacia su fabricación.

Relacionó estos desarrollos con la atención del daño renal que puede producir la diabetes. Su presentación ubicó los equipos dentro de un proceso de desarrollo y preparación para la producción.

También explicó que SECIHTI colabora con Marina, Semarnat y Turismo para atender el sargazo, tanto mediante su recolección como a través de la investigación de posibles aprovechamientos.

En agricultura, destacó el trabajo con productores para mejorar semillas y conservar la diversidad del maíz.

Como parte de la capacidad científica que respalda esta agenda, presentó las siguientes cifras:

48 mil personas investigadoras en el sistema nacional.

100 mil becas , principalmente para especialidad, maestría y doctorado.

3 mil 142 proyectos de investigación vigentes con apoyo de la secretaría.

27 centros públicos de investigación coordinados por SECIHTI.

1 mil 139 integrantes de Investigadores por México, incorporados a instituciones de investigación.

Los ventiladores para COVID-19 presentados durante el gobierno de AMLO

El 14 de julio de 2020, López Obrador presentó dos modelos de ventiladores de respiración asistida diseñados y fabricados en México para atender a personas críticamente enfermas de COVID-19. El desarrollo fue coordinado por el entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), encabezado por María Elena Álvarez-Buylla.

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Los equipos fueron Ehécatl, patentado por el Estado mexicano, y Gätsy, desarrollado mediante colaboración entre el gobierno y la empresa Dydetec. Ambos fueron presentados como ventiladores mecánicos invasivos de mezcla de gases.

Durante aquella conferencia, Álvarez-Buylla informó que se fabricaban mil equipos, 500 de cada modelo, con un costo total anunciado de 259.9 millones de pesos. El objetivo expuesto por el gobierno era reducir la dependencia de proveedores extranjeros en un equipo considerado indispensable para atender la emergencia sanitaria.

Los ventiladores constituyen un antecedente de desarrollo tecnológico nacional en salud. La presentación de Ruiz de este jueves amplía el panorama hacia otros sectores, aunque los proyectos descritos se encuentran en distintas etapas: desde sistemas que reportó como operativos hasta prototipos e iniciativas cuya producción o funcionamiento todavía están pendientes.

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