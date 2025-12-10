Diputados uruguayos piden retomar el acuerdo con la Universidad Hebrea de Jerusalén

Diputados uruguayos en Universidad Hebrea (@FelipeSchipani)

Luego de que el gobierno de Yamandú Orsi resolviera poner en pausa el acuerdo entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Universidad Hebrea de Jerusalén, un grupo de legisladores de la oposición del Uruguay piden que el país retome este acuerdo. Lo hicieron luego de una visita parlamentaria a Israel, invitados por la Embajada en el país.

“En la Universidad Hebrea de Jerusalén conocimos su impresionante desarrollo científico y tecnológico. Uruguay perdió una gran oportunidad al suspender el convenio con esta institución de referencia mundial”, escribió Felipe Schipani, diputado del histórico Partido Colorado, en la red social X al hacer un resumen de la visita.

Después de la visita de los legisladores, el Partido Colorado emitió un comunicado en el que solicita formalmente al gobierno de Orsi retomar “de manera inmediata” el convenio entre las dos instituciones educativas. Esta colectividad política interpretó que la decisión del Poder Ejecutivo respondió a “circunstancias geopolíticas” ajenas a los intereses del país y al objetivo que tenía el convenio.

La Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay (ANII)

El Partido Colorado informó que sus legisladores mantuvieron reuniones con las autoridades de la Universidad Hebrea y constataron el “enorme valor estratégico que esta cooperación representa para Uruguay”. “Israel es una potencia global en innovación, el principal creador de startups del mundo, y la Universidad Hebrea es un referente internacional en investigación científica, transferencia tecnológica y desarrollo de talento”, dice el comunicado.

Para los dirigentes de este partido, si el convenio se retoma los investigadores uruguayos tendrían la oportunidad de “interactuar directamente con uno de los polos de conocimiento más avanzados del planeta” y argumentan que esta decisión iría en línea con la promesa electoral de invertir en ciencia, tecnología e innovación.

El legislador colorado Conrado Rodríguez declaró al diario El País que la suspensión del acuerdo fue “totalmente desatinada”. “Era muy útil”, expresó el diputado, en referencia a que podía “ayudar mucho a los jóvenes uruguayos” y “evitar la fuga de cerebros”. “Este acuerdo es con una universidad, no con el gobierno de Israel”, señaló otro de los parlamentarios que estuvo en el viaje.

Delegación de legisladores uruguayos en Israel (@janaberis1)

En el también opositor Partido Nacional también solicitan que la gestión de Orsi retome el vínculo. El diputado Pablo Abdala, uno de los que viajó, definió que el gobierno tomó esa resolución “por razones puramente políticas e ideológicas”. “Fue una decisión incomprensible y, agrego (ahora), vergonzante y perjudicial para el país”, escribió Abdala en un posteo en la red social X tras visitar esa universidad.

“El acuerdo es todo ganancia y beneficio para el Uruguay. Nos permite acceder a la misma capacitación que obtienen los israelíes, a oportunidades únicas de formación e investigación, y a información y datos de proyectos que están en pleno desarrollo. Entre ellos, innovaciones referidas a materias diversas que son de interés para el país, desde el sistema penitenciario hasta el sector agropecuario”, definió Abdala. Además, el legislador del Partido Nacional consideró que la Universidad Hebrea está “entre las primeras 50 del mundo”.

El diputado colorado Felipe Schipani (@FelipeSchipani)

El diputado opositor criticó que el gobierno de Orsi haya puesto la “excusa” a las dificultades para designar una contraparte. “La pérdida no debe medirse exclusivamente en términos materiales, sino también en cuanto a la pérdida de seriedad y, consecuentemente, de prestigio que estas actitudes provocan”, criticó Abdala, antes de pedir la revocación de la medida.

En agosto, cuando se conoció la decisión, el canciller uruguayo Mario Lubetkin explicó: “Creo que hay un momento de impasse en la firma del acuerdo por la situación que se está dando en Medio Oriente”. El presidente de la ANII, Álvaro Brunini, explicó entonces que lo más conveniente era “poner pausa” las “etapas de implementación de este acuerdo”.

La iniciativa de tener una oficina de la ANII en Jerusalén fue promovida por Luis Lacalle Pou.