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Capturan a José David López Celis, expareja de Laura Valentina Lozano, principal sospechoso de su feminicidio

La detención se registró el martes 4 de agosto de 2026 en la Clínica La Colina, en el norte de Bogotá, tras la presentación de pruebas ante una juez de control de garantías

La madre de Laura Valentina Lozano reconstruye su última noche y apunta a la manipulación de su expareja - crédito captura de video audiencia y Laura Lozano / Facebook
La investigación por la muerte de Laura Valentina Lozano avanzó con la captura de su expareja sentimental, José David López Celis - crédito captura de video audiencia y Laura Lozano / Facebook
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El martes 4 de agosto, autoridades judiciales hicieron efectiva la orden de detención contra José David López Celis, que figura como el principal investigado por el feminicidio de Laura Valentina Lozano, estudiante universitaria y deportista de 21 años.

La aprehensión se realizó en una clínica del norte de la capital, donde López Celis se encontraba bajo atención médica. La decisión obedece a una orden del Juzgado 32 de Control de Garantías de Bogotá, que consideró que el presunto agresor representa un peligro para la sociedad y solicitó su reclusión mientras avanza el proceso judicial.

La Fiscalía General de la Nación presentó nuevos elementos materiales probatorios que motivaron la revisión de la medida de aseguramiento, inicialmente revocada meses atrás. En febrero, un juez había dejado en libertad a López Celis tras concluir que no representaba una amenaza para la sociedad, pero los avances en la investigación permitieron adicionar agravantes a la acusación original por feminicidio.

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La captura de José David López Celis se realizó en una clínica del norte de Bogotá por orden del Juzgado 32 de Control de Garantías - crédito prensa Policía Nacional
La captura de José David López Celis se realizó en una clínica del norte de Bogotá por orden del Juzgado 32 de Control de Garantías - crédito prensa Policía Nacional

La investigación y las pruebas

El caso de Laura Valentina Lozano ocurrió la madrugada del 21 de febrero en un apartamento de la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá. De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, la joven se dirigió al apartamento de su expareja para recoger algunas pertenencias y a su mascota, luego de que la relación sentimental terminara.

La evidencia indica que, al intentar abandonar el lugar, López Celis la amenazó con hacerse daño para forzarla a regresar al inmueble. Según la hipótesis de los investigadores, la joven fue sometida a violencia física y falleció por asfixia mecánica.

Entre las pruebas clave resaltan los testimonios de un conductor de plataforma que transportó a Laura Valentina Lozano hasta la residencia de López Celis. El conductor relató a las autoridades que la joven dejó su bolso en el vehículo y le pidió que la esperara.

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Al notar que pasaban los minutos sin respuesta, el hombre comenzó a grabar un video apuntando a la ventana del apartamento, donde, según su testimonio recogido por Noticias Caracol, observó movimientos extraños y a un hombre en actitud sospechosa.

La hipótesis de la Fiscalía sostiene que José David López Celis amenazó con hacerse daño y mantuvo a Laura Valentina Lozano en el apartamento antes de su muerte por asfixia mecánica - crédito captura de video audiencia
La hipótesis de la Fiscalía sostiene que José David López Celis amenazó con hacerse daño y mantuvo a Laura Valentina Lozano en el apartamento antes de su muerte por asfixia mecánica - crédito captura de video audiencia

En el expediente judicial también constan los mensajes intercambiados entre la víctima y el conductor, que insistió en obtener señales de que la joven se encontraba bien y advirtió que llamaría a la Policía si no recibía respuesta.

La Fiscalía sostiene que estos elementos, sumados a la evidencia forense y a la declaración de familiares, refuerzan la hipótesis inicial de feminicidio agravado.

Decisión judicial y agravantes

La jueza del caso, basándose en los nuevos elementos aportados, determinó que José David López Celis instrumentalizó el chantaje emocional y amenazas de suicidio para manipular a la víctima y mantenerla en el apartamento. El fallo judicial señala que la modalidad empleada para el crimen revela una especial perversidad y un aprovechamiento de la vulnerabilidad de Laura Valentina Lozano, que habría sido sometida a golpes y asfixia.

La funcionaria judicial también valoró antecedentes de violencia psicológica y económica por parte de López Celis, así como comportamientos de control y celotipia durante la relación. Según el análisis de la Fiscalía, el agresor tenía acceso a las redes sociales de la víctima y utilizaba la mascota compartida como pretexto para mantener contacto con ella, lo que habría facilitado el encuentro en el que se perpetró el crimen.

La jueza concluyó que José David López Celis ejerció chantaje emocional, violencia psicológica y control sobre Laura Valentina Lozano durante la relación - crédito @PasaenBogota / X
La jueza concluyó que José David López Celis ejerció chantaje emocional, violencia psicológica y control sobre Laura Valentina Lozano durante la relación - crédito @PasaenBogota / X

Reacciones de la familia y próximos pasos

La madre de la víctima, Nancy Torres, relató durante una entrevista en el pódcast Más allá del silencio que su hija se sentía manipulada y controlada por López Celis, y que buscaba terminar definitivamente la relación. Según la versión recogida por el medio, el padre del acusado evitó que su hijo se lanzara por una ventana tras encontrar el cuerpo sin vida de Laura Valentina Lozano, creyendo inicialmente que la joven fingía estar muerta.

Con la captura de José David López Celis, la Fiscalía continuará con las diligencias judiciales y la recolección de pruebas para esclarecer el caso y sustentar la acusación, recordando que el procesado conserva la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia en firme.

La orden de detención se mantendrá vigente mientras avanza el proceso penal, en el que el Ministerio Público insiste en reforzar la protección de las víctimas de violencia de género.

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