EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 4 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional(SMN) de la Conagua mantiene este martes 4 de agosto monitoreo en tiempo real de las condiciones meteorológicas en la Ciudad de México y el resto del país.

Este martes se esperan lluvias intensas de hasta 150 milímetros en el noroeste del país, mientras el centro y sur registrarán precipitaciones fuertes con riesgo de encharcamientos e inundaciones. El norte enfrentará temperaturas superiores a 45 grados Celsius, vientos en rachas de hasta70 km/h en el golfo de California y oleaje de 1 a 2 metros en las costas del Pacífico.