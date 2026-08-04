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EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 4 de agosto

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

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El Servicio Meteorológico Nacional(SMN) de la Conagua mantiene este martes 4 de agosto monitoreo en tiempo real de las condiciones meteorológicas en la Ciudad de México y el resto del país.

Este martes se esperan lluvias intensas de hasta 150 milímetros en el noroeste del país, mientras el centro y sur registrarán precipitaciones fuertes con riesgo de encharcamientos e inundaciones. El norte enfrentará temperaturas superiores a 45 grados Celsius, vientos en rachas de hasta70 km/h en el golfo de California y oleaje de 1 a 2 metros en las costas del Pacífico.

06:26 hsHoy

Clima para el martes 4 de agosto de 2026

Mapa de México hecho con plastilina muestra el norte con sol intenso y el sur con nubes, lluvia, un ciclón tropical, personas con paraguas.
Onda tropical 9 ocasionará lluvias intensas al sur, ola de calor prevalece al norte (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica para este martes 4 de agosto lluvias de muy fuertes a intensas en regiones del noroeste del país, así como temperaturas máximas superiores a los 45 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora.

Durante la noche del lunes y la madrugada del martes, se esperan lluvias intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros, en el suroeste de Chihuahua, oeste de Durango y el norte y centro de Sinaloa. También habrá precipitaciones muy fuertes en el norte y sureste de Sonora, sur de Nayarit y San Luis Potosí, así como lluvias fuertes en diversas regiones, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Las lluvias podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, generando posibles encharcamientos e inundaciones, por lo que se exhorta a la población a seguir los avisos oficiales y atender recomendaciones de Protección Civil.

El ambiente vespertino será caluroso a extremadamente caluroso en el norte y noreste del país, destacando temperaturas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora. También se prevén temperaturas de 40 a 45 grados en estados como Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de 35 a 40 grados en varias entidades del centro y sur del país.

Vientos y oleaje elevado

El pronóstico indica vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de hasta 70 km/h en el golfo de California y Sonora. En el resto de la región norte y en la península de Yucatán se esperan ráfagas de entre 40 y 60 km/h, mientras que en el occidente, centro y sur del país se prevén vientos con rachas de hasta 50 km/h. Además, persistirá el oleaje elevado, de 1 a 2 metros de altura, en costas del Pacífico, particularmente en la península de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Origen de las condiciones adversas

Estas condiciones meteorológicas se deben a la interacción del monzón mexicano en el noroeste, sistemas ciclónicos, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión, la llegada de la onda tropical número 24 al sureste del país y la persistencia de un sistema anticiclónico sobre el centro de México.

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