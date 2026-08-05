Petro lanzó crítica a Abelardo de la Espriella y a su gabinete por su retiro espiritual: “Se estaban arrodillando a Satanás y no a Jesús”

El presidente Gustavo Petor aseguró que el hecho de que Abelardo de la Espriella respalde al Estado de Israel contradice su fe - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS - Sergio Reyes/AP

Guardar

El 4 de agosto de 2026, durante el Festival por la defensa de la Educación Pública, llevado a cabo en Soacha, Cundinamarca, el presidente Gustavo Petro hizo una crítica al Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella por sus posturas políticas que, a su juicio, no están alineadas la religión cristiana que profesa el mandatario electo y algunos de los integrantes de su administración.

El jefe de Estado se refirió específicamente al retiro espiritual en el que estuvieron el presidente electo y su gabinete miniesterial designado el domingo 2 de agosto. De acuerdo con el mandatario Gustavo Petro, teniendo en cuenta la forma de pensar de su sucesor y de su equipo de trabajo, los momentos de alabanza y oración que llevaron a cabo en el retiro no estuvieron dirigidos a Jesucristo.

PUBLICIDAD

“Los que se arrodillaron como cúpula del Gobierno el domingo, se estaban arrodillando no ante Jesús, porque Jesús dijo: ‘Amar al prójimo’, y todos los que se arrodillaron del Gobierno han dicho: ‘Destripar al prójimo. Y eso no se llama Jesús, eso se llama Satanás. Así que se estaban arrodillando a Satanás y no a Jesús”, señaló en unas polémicas declaraciones.

Uno de los argumentos que utilizó Petro para soportar sus aseveraciones es el respaldo por parte de De la Espriella al Estado de Israel y a su primer ministro, Benjamín Netanyahu. De hecho, el presidente electo informó que restablecerá las relaciones diplomáticas con su histórico aliado Israel, teniendo en cuenta que, durante la administración de Petro, esos lazos quedaron fracturados debido al conflicto con Palestina y a la postura personal del jefe de Estado.

PUBLICIDAD

El presidente Petro cuestionó la fe de Abelardo de la Espriella por su respaldo a Israel, señalado de perpetrar ataques militares en Palestina - crédito Europa Press

“Colombia y el mundo han visto la hambruna cernirse sobre la población, la destrucción de la infraestructura civil, las muertes de cientos de trabajadores humanitarios, periodistas, personal médico, mujeres y niños, que siguen cayendo víctimas de la represalia de Israel que no ha respetado los principios de distinción, proporcionalidad ni precaución que sustentan el derecho internacional humanitario”, indicó la Cancillería en el comunicado en el que informó sobre la ruptura de las relaciones diplomáticas.

En consecuencia, durante el evento en Soacha, el jefe de Estado señaló a la administración de Abelardo de la Espriella de presuntamente querer implementar una política “de la muerte” en Colombia.

PUBLICIDAD

“Es un Gobierno que adora al genocidio y, por tanto, la política de la muerte”, aseveró.

El presidente Gustavo Petro no es el único que cuestionó el retiro espiritual que hizo el gabinete entrante. En una publicación en X, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo citó un apartado de la Biblia para criticar el hecho de que los participantes hayan expuesto en sus redes sociales el momento de oración y adoración que llevaron a cabo. A su juicio, se estaría haciendo una mezcla posiblemente peligrosa entre la política y la religión.

El exministro Juan Fernando Cristo cuestionó al gabinete de Abelardo de la Espriella por retiro espiritual - crédito @CristoBustos/X

“Como católico practicante recordé a San Mateo 6.5 : “Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Más tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público”. La historia de Colombia nos ha demostrado el peligro de meter la religión en la política”, indicó el ex jefe de la cartera en la red social.

PUBLICIDAD

Sin embargo, no todos los comentarios que surgieron estuvieron orientados a criticar la realización del retiro espiritual. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, defendió ese momento de oración que tuvo el gabinete en medio de una jornada de trabajo.

El alcalde Federico Gutiérrez defendió el retiro espitirual en el que participó el gabinete de De la Esprierlla - crédito @FicoGutierrez/X

“Nos quieren hacer creer que ya hasta creer en Dios es pecado. No jodan. Ahora el “gran problema” de Colombia para unos muy pocos es que el Presidente electo @ABDELAESPRIELLA haya hecho una jornada de TRABAJO con RETIRO ESPIRITUAL, con su equipo que gobernara a partir del próximo viernes 7 de agosto”, escribió.