América Latina

El narco Sebastián Marset fue detenido en un operativo policial en Santa Cruz de la Sierra

El narcotraficante uruguayo fue aprehendido en el barrio Las Palmas durante un operativo la madrugada de este martes

Imagen de archivo
Imagen de archivo

La Policía boliviana arrestó este martes al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en un operativo policial realizado la madrugada de este martes en el barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra.

Si bien las autoridades de Gobierno aún no emitieron un informe oficial, fuentes policiales confirmaron a Infobae la captura del narcotraficante.

El operativo, realizado con agentes de la Fuerza Especial Contra el Narcotráfico y la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), inició a las 2:30 de la mañana.

Según imágenes difundidas por medios locales, se observa a policías fuertemente armados salir de una vivienda de color blanco y custodiando a cuatro personas enmanilladas. Se presume que los detenidos eran parte de su equipo de seguridad.

Marset, de nacionalidad uruguaya, era uno de los narcotraficantes más buscados de Sudamérica en los últimos años. Se lo acusa principalmente de liderar una red internacional de tráfico de cocaína y lavado de dinero que opera entre Bolivia, Paraguay, Uruguay y Europa.

En 2023 escapó de un operativo policial en Santa Cruz de la Sierra, donde llevó una vida pública con otra identidad. Desde ese operativo del que logró huir, se desconocía su paradero.

Noticia en desarrollo...

