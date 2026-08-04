México vs. Colombia: la prueba de fuego con la que debutará Rafa Márquez como DT de la Selección

La Selección Nacional de México confirmó una serie de partidos de preparación como parte de su camino rumbo al Mundial de 2030 que marcarán la nueva era de Rafa Márquez como entrenador (Foto: Jesús Avilés | Infobae)

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Rafa Márquez debutará como director técnico de México próximo 26 de septiembre cuando se enfrente ante Colombia en lo que será su primera prueba de fuego. El encuentro se llevará a cabo en el M&T Bank Stadium, ubicado en Maryland, Estados Unidos, y forma parte de la gira de partidos amistosos con la que se estrenará el técnico mexicano.

Tres días después, el 29 de septiembre, el conjunto azteca se enfrentará a Perú en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey. Ambos duelos forman parte de la preparación del equipo mexicano antes de competencias oficiales como la Concacaf Nations League.

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La Selección Nacional de México confirmó una serie de partidos de preparación como parte de su camino rumbo al Mundial de 2030 que marcarán la nueva era de Rafa Márquez como entrenador (X@miseleccionmx)

México vs Colombia 26 de septiembre M&T Bank Stadium, Maryland Partido de preparación

México vs Perú 29 de septiembre Sports Illustrated Stadium, Nueva Jersey Partido de preparación

México vs Chile 6 de octubre Memorial Coliseum, California Partido de preparación

Concacaf Nations League Fecha FIFA noviembre Territorio mexicano Rival por confirmar

La agenda de partidos ante estos tres rivales sudamericanos será fundamental para medir el avance y la adaptación del equipo a las nuevas directrices planteadas por Márquez.

La prueba de fuego de Rafa Márquez como entrenador

El Káiser de Michoacán enfrentará el mayor reto de su carrera como entrenador luego de tener experiencia con equipos como el Cadete A del Real Alcalá entre 2020 y 2021, mientras obtenía la licencia UEFA Pro, requisito para dirigir en el máximo nivel europeo. Además, más adelante estuvo a cargo del Barcelona Atlètic, filial blaugrana en la Primera División RFEF, donde clasificó al equipo a los playoffs de ascenso en su primer año.

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Javier Aguirre dejará su lugar como entrenador de México a Rafa Márquez (REUTERS)

La trayectoria del nuevo seleccionador se caracteriza por una evolución rápida: tras su paso por el futbol formativo en España y el salto al profesionalismo con el filial del Barcelona, Rafa integró al cuerpo técnico del Tricolor, primero como asistente y ahora como entrenador principal. Su llegada marca el inicio de una nueva era para México, con expectativas renovadas y la mirada puesta en consolidar un proyecto de largo plazo rumbo al Mundial 2030.

Rafa Márquez viajó a España y volverá para tomar el mando de la Selección de México (Cortesía FMF/ Miguel Gutiérrez)

La nueva era de México comandada por Rafa Márquez

La inesperada designación de Rafa Márquez como director técnico de la Selección Mexicana ha marcado un cambio de rumbo en las decisiones de la Federación. Tras la eliminación del equipo en Octavos de Final frente a Inglaterra y la consecuente salida de Javier Aguirre, la dirigencia apostó por un perfil con un pasado notable como jugador, pero sin experiencia previa al frente de un equipo de primera división.

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La llegada de Márquez genera expectativas y dudas a partes iguales entre la afición y los especialistas. La Federación optó por confiar en la figura de un exdefensa central que dejó huella en el fútbol internacional, en vez de elegir a un estratega con trayectoria comprobada en los banquillos profesionales.