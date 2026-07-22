Brugada propone que bienestar emocional sea derecho constitucional en CDMX ante cifra de riesgo suicida en jóvenes

Brugada propuso elevar a rango constitucional el bienestar emocional. | Jefatura de Gobierno

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció que enviará al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para establecer el bienestar emocional como un derecho constitucional en la capital del país, ante la cifra de casos de ansiedad y depresión en jóvenes, así como de riesgo suicida.

La mandataria capitalina indicó que con la propuesta se busca establecer que el gobierno de la Ciudad de México esté obligado a implementar una política pública integral en materia de salud mental.

PUBLICIDAD

Brugada Molina explicó que la iniciativa surgió por “la experiencia del programa Vida Plena, Corazón Contento”, al señalar que durante el actual ciclo escolar 200 especialistas en salud mental atendieron mil 111 escuelas, donde realizaron más de 22 mil actividades con 908 mil estudiantes, 83 mil madres y padres de familia y tutores, y más de 24 mil docentes.

Deralló que como parte del programa se brindaron cerca de 13 mil acompañamientos individuales y se identificaron y atendieron oportunamente 147 casos de riesgo suicida, por lo que enfatizó que “llegar a tiempo puede salvar vidas y evitar que el sufrimiento emocional se vuelva irreversible”.

PUBLICIDAD

En este contexto, subrayó que la estrategia cambió el modelo tradicional de atención al llevar los servicios de salud mental directamente a las escuelas.

“No esperamos a que las y los jóvenes lleguen a buscar estos servicios; ahora las psicólogas y psicólogos llegan a donde están”, expresó.

La jefa de Gobierno mencionó que también enviará una propuesta legislativa para crear el Sistema de Bienestar Emocional, el cual tendrá el objetivo de garantizar servicios públicos y gratuitos de bienestar emocional, prevención, acompañamiento, escucha, orientación y atención psicológica en escuelas.

PUBLICIDAD

“Este sistema deberá crear espacios de coordinación interinstitucional; una red territorial de atención; mecanismos comunitarios de prevención y estrategias de atención a emergencias emocionales”, puntualizó.

Aseguró que la iniciativa responde a una realidad que requiere atención urgente, pues, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es la tercera causa de muerte entre la población de 15 a 29 años.

PUBLICIDAD

Mientras que en la Ciudad de México dos de cada tres adolescentes de entre 12 y 17 años presentan algún grado de malestar emocional, y donde el 50 por ciento de consultas de jóvenes son por ansiedad o depresión.

La secretaria de Salud Pública de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, comentó que un eje importante del programa ‘Vida Plena, Corazón Contento’ es la cultura de paz para estudiantes, docentes y familias para que fortalezcan herramientas que permitan resolver conflictos de manera pacífica y construir comunidades escolares igualitarias y respetuosas.

PUBLICIDAD

Afirmó que un tema importante es el protocolo de emergencia social para riesgo suicida, que identifica oportunamente a personas que necesitan atención y así canalizarlas de inmediato a servicios especiales y otorgar la atención necesaria.

La titular del Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA) -antes IAPA- Amaya Ordorika Imaz, reconoció la labor de las y los 200 especialistas en salud mental, de quienes coordinan la estrategia y a las mil 111 escuelas y sus comunidades que abrieron sus puertas durante el ciclo escolar; así como la visión de la titular del Ejecutivo local para implementar este tipo de programas que “impulsan cotidianamente a lograr que la salud mental de nuestras infancias, adolescencias y juventudes sea una prioridad de este gobierno”.

PUBLICIDAD

La estudiante Fernanda Mendoza Aguilar, destacó que la salud mental es parte fundamental del bienestar y compartió su experiencia al vivir con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y ansiedad, con el propósito de generar conciencia sobre la importancia de pedir ayuda y construir entornos de empatía y acompañamiento.

Reconoció la estrategia Vida Plena, Corazón Contento, impulsada por Clara Brugda, al señalar que brinda atención integral, gratuita y sin estigmas a estudiantes, familias y personal educativo.

PUBLICIDAD

Al concluir el evento, la Jefa de Gobierno firmó un decreto para modificar la denominación y atribuciones del organismo público denominado IAPA, que se convirtió en el Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA).