América Latina

Los temporales en Chile dejaron 13 muertos y cuatro desaparecidos en 10 de las 16 regiones del país

Hasta ahora, miles de viviendas afectadas, cortes de agua y luz en el centro-norte, mientras otro sistema frontal avanza desde el sur y complica la respuesta

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Una de las postales que dejó el frente de mal tiempo.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó esta mañana el último balance de los temporales que azotaron 10 de las 16 regiones del país, los que dejaron 13 personas fallecidas y cuatro desaparecidos, amén de graves daños que recién comienzan a cuantificarse.

Alicia Cebrián, directora del organismo, informó que gracias al restablecimiento de la conectividad el número de personas aisladas en el país bajó de 100.000 a unas 63.000, mientras que 3.300 se vieron damnificadas y 1.357 personas permanecen en albergues, la mayoría de ellas de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Biobío y La Araucanía.

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Tocante a los daños materiales, Cebrián detalló que 100 casas resultaron destruidas en su totalidad, 3.500 presentan daños mayores y alrededor de 20.000 registran afectaciones menores. Sin embargo, otras 1.700 viviendas están a la espera de evaluación.

La autoridad confirmó que la regiones de Coquimbo y Valparaíso presentan la mayor cantidad de clientes sin suministro eléctrico, mientras que los cortes de agua potable afectan a 176.811 clientes en Coquimbo y a otros 5.079 en la región de Atacama.

La noche del martes, Cebrián ya había informado que “salió un segundo avión con destino a la Región de Atacama, con 9 toneladas de ayuda humanitaria, totalizando un poco más de 150 toneladas de ayuda ya enviadas a las regiones y estando en proceso de entrega a las distintas comunas”.

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Mientras tanto, un nuevo frente de mal tiempo sube desde el sur.

Gremios empresariales cifraron pérdidas en más de USD 400 millones

Por otra parte, y mientras municipios y el Gobierno comienzan a cuantificar los daños, gremios empresariales cifraron “ a ojo de pájaro” las pérdidas para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en unos USD 400 millones, principalmente en el comercio, la pequeña minería y el agro.

El presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, señaló este martes que unas 50 mil pymes tuvieron que parar sus actividades debido a las afectaciones, por lo que hizo un llamado al Gobierno para acelerar la ayuda a fin de que vuelvan a levantar sus cortinas y no se pierdan emprendimientos y empleos.

Por otra parte, Víctor Catán, presidente de Fedefruta, afirmó que el desabastecimiento de hortalizas debido a los cortes de ruta en el norte del país -y el consiguiente aumento de sus precios-, será transitorio y volverá a la normalidad una vez se restablezcan las vías de acceso.

En tanto, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, recordó que las regiones de Atacama y Coquimbo concentran más de 600 faenas mineras pequeñas y medianas actualmente paralizadas, asunto que requiere, aseguró, “medidas extraordinarias” de parte del Gobierno para ser reactivadas.

Finalmente, José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), confirmó que el comercio minorista en todo el país ha sufrido pérdidas por al menos unos USD 25 millones, siendo las regiones de Coquimbo y Valparaíso las más afectadas.

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