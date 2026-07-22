¿Estadio Banorte más casa de Cruz Azul? Ojo a la celebración de Willer Ditta

Cruz Azul ganó 2 goles a 1 al Puebla en el Estadio Banorte (REUTERS)

El martes pasado, Cruz Azul consiguió una victoria por 2-1 frente a Puebla en el Estadio Banorte, durante la segunda jornada del torneo Apertura 2026. Los goles del triunfo fueron obra de Luka Romero y Christian Ebere, quienes aprovecharon las oportunidades generadas en el ataque para asegurar los tres puntos.

Pero, más allá del resultado, la atención de varios espectadores se centró en la reacción de Willer Ditta tras el tanto de Ebere. El defensor colombiano protagonizó una escena que se viralizó entre los aficionados: tras la anotación, Ditta señaló el escudo de su camiseta y luego apuntó hacia la cancha.

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El futbolista Ebere, vistiendo uniforme azul, celebra un gol con sus compañeros de equipo en un partido. Los jugadores se abrazan en grupo mientras un camarógrafo registra el momento. Las gradas del estadio presentan ocupación por parte de los espectadores. En la pantalla del estadio se observa la palabra 'GOOOOOOOL'. Este video documenta la secuencia de una celebración deportiva.

La escena de Ditta generó debate en redes sociales, donde varios usuarios compartieron imágenes y videos del momento. Para muchos, el gesto del colombiano representó una muestra de compromiso y sentido de pertenencia con la institución, en el contexto de un campeonato en el que la cuestión del estadio ha sido tema recurrente.

Según la percepción de algunos seguidores, la actitud del defensa buscó reforzar la idea de que el Estadio Banorte es actualmente el hogar de Cruz Azul, a pesar de las discusiones recientes sobre la localía del equipo durante el torneo.

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Willer Ditta: pilar en Cruz Azul

El defensor central de 28 años, se ha consolidado como una pieza clave en la zaga del conjunto cementero, portando el dorsal número 4 desde su llegada al club en 2023. Su experiencia internacional con la Selección de Colombia, donde ha utilizado el número 18, respalda su trayectoria y proyección dentro del fútbol profesional.

Joel Huiqui reveló si habrá refuerzos para Cruz Azul en el Apertura 2026 luego de ganar ante Puebla 2 goles a 1 (Karol Torres / EMX imageStudio Sport)

Actualmente, Ditta cuenta con un valor de mercado de 5,5 millones de euros, cifra que refleja su rendimiento y presencia en las principales competencias. En la temporada previa al Mundial 2026, sumó 90 partidos oficiales y acumuló 1.980 minutos en el terreno de juego, mostrando regularidad y resistencia física.

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El argentino empató el cotejo ante Puebla (X / Cruz Azul)

Estadísticas y perfil de juego

El zaguero destaca por su precisión en la distribución de balón, con registros de efectividad en pases frecuentemente superiores al 90%. Esta característica lo convierte en un primer eslabón confiable para la salida desde el fondo de Cruz Azul. Además, su promedio de duelos ganados por partido supera el 60%, lo que lo ubica entre los defensores más sólidos de la Liga MX en ese aspecto.

El rendimiento de Ditta también sobresale en coberturas y despejes, gracias a su velocidad y capacidad para anticipar jugadas rivales. Estas cualidades han sido determinantes tanto en su club actual como en sus participaciones internacionales.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Switzerland v Colombia - BC Place, Vancouver, Canada - July 7, 2026 Colombia's Willer Ditta during the warm up before the match IMAGN IMAGES via Reuters/Anne-Marie Sorvin

Trayectoria en clubes

Antes de llegar al fútbol mexicano, Willer Ditta militó en el Newell’s Old Boys de Argentina entre 2021 y 2023, siendo titular habitual en la defensa del equipo rosarino. Su formación y primeras etapas profesionales las vivió en el Junior de Barranquilla de Colombia, donde jugó desde 2017 hasta 2021 y forjó su reputación como uno de los centrales más prometedores del país.

El paso por estos clubes ha fortalecido su perfil y le ha permitido adaptarse a distintos estilos de juego en Sudamérica y México. La acumulación de minutos y partidos en ligas competitivas ha sido fundamental para su consolidación actual con Cruz Azul.

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